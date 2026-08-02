/टीम इंडियात पुनरागमनापूर्वी हार्दिक पांड्याने केलं मुंडण, गर्लफ्रेंड सोबत घेतलं तिरुपती बालाजीचं दर्शन

Hardik Pandya Tirupati Balaji Temple : भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार ऑलराऊंडर हार्दिक पांड्या हा रविवारी 2 ऑगस्ट रोजी आंध्र प्रदेशातील तिरुमला येथील श्री व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिरात दर्शनासाठी आला होता. यावेळी त्याची गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा ही तेथे उपस्थित होती. दोघांनी येथे सकाळी आयोजित होणाऱ्या सुप्रभातम सेवेत भाग घेतला आणि भगवान व्यंकटेशाचा आशीर्वाद घेतला. सध्या मंदिर परिसरातील हार्दिक आणि गर्लफ्रेंड माहिकाचे फोटो समोर येत आहेत.
तिरुपती बालाजी मंदिरात दर्शनासाठी गेलेल्या हार्दिक पांड्याने पांढऱ्या रंगाचा कुर्ता आणि पायजमा घातला होता. त्याने येथे मुंडण केलं होतं आणि कपाळावर टिळा सुद्धा लावला होता. तर गर्लफ्रेंड माहिका शर्माने सुद्धा पांढऱ्या रंगाचा ड्रेस घातला होता. दोघे यावेळी श्रद्धा आणि भक्तिवाने वावरताना दिसले आणि त्यांनी मंदिराच्या धार्मिक परंपरांचे पालन केले. अलीकडच्या काही महिन्यांत हार्दिक आणि माहिका शर्मा अनेकदा एकत्र दिसले आहेत. दोघं लग्न करणार अशा चर्चा सुद्धा रंगल्या होत्या. हार्दिक पांड्याने आपली पहिली पत्नी नताशा सोबत घटस्फोट घेतला आहे.
हार्दिक पांड्या मागील काही दिवसांपासून क्रिकेटच्या मैदानापासून दूर आहे. हार्दिकने तिरुपती बालाजी मंदिराला दिल्या भेटीकडे अनेकजण त्याचा क्रिकेट क्षेत्रातील प्रवास आणि आगामी कारकिर्दीतील चॅलेंज सुरु करण्यापूर्वी केलेली अध्यात्मिक सुरुवात म्हणून पाहत आहेत. मंदिरातून समोर येत असलेल्या फोटोंवर चाहते सतत प्रतिक्रिया देत आहेत आणि त्या दोघांनाही शुभेच्छा देत आहेत.
पाठदुखी आणि त्यानंतर मांडीच्या स्नायूला झालेली दुखापत इत्यादींमुळे हार्दिक पांड्या आयपीएल 2026 पासून टीम इंडियातून बाहेर आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार हार्दिक पूर्णपणे बरा झाला असून तो टीम इंडियामध्ये पुनरागमन करण्यास सज्ज आहे. त्याने बीसीसीआयच्या 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स' मधील 'रिटर्न-टू-प्ले'प्रक्रियाही पूर्ण केली आहे. दुखापतीनंतर पुनरागमन करणाऱ्या कोणत्याही खेळाडूसाठी हे अनिवार्य आहे. पुढील व्हाईटबॉल सीरिजमध्ये हार्दिक पांड्याचं संघात पुनरागमन होण्याची शक्यता आहे.
VIDEO | Tirupati, Andhra Pradesh: Indian cricketer Hardik Pandya offers prayers during the Suprabhata Seva at the Sri Venkateswara Swamy Temple in Tirumala.Press Trust of India (PTI_News) August 2, 2026
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हार्दिक पांड्याच्या आयपीएल ट्रेड विषयी सुद्धा मोठी चर्चा सुरु आहे. हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्सचा परफॉर्मन्स मागील काही सीजनपासून चांगला नाहीये. तेव्हा मुंबई इंडियन्स हार्दिकला ट्रेड करण्याच्या तयारीत आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार चेन्नई सुपरकिंग्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स हे संघ हार्दिकल आपल्या संघात घेण्यासाठी उत्सुक असून आयपीएल 2027 च्या ऑक्शनपूर्वी हार्दिक मुंबईकडून ट्रेड होणार अशी चर्चा आहे.