English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • पाठ दाबून देण्यास नकार दिल्याने मला बेडवर ढकललं अन्.., 17 वर्षीय मुलीचा गंभीर आरोप; रात्रभर..

'पाठ दाबून देण्यास नकार दिल्याने मला बेडवर ढकललं अन्..', 17 वर्षीय मुलीचा गंभीर आरोप; 'रात्रभर..'

Crime News National Shooting Coach: पीडितेने तिच्यासोबत नेमकं काय घडलं हे सांगितलं. खेळासंदर्भातील चर्चा करण्यासाठी तिला कशाप्रकारे प्रशिक्षकांनी थांबवून ठेवत शेवटी स्वत:च्या हॉटेल रुममध्ये बोलावलं आणि पुढे काय झालं याचा तपशील तिने सविस्तरपणे तक्रारी सांगितलाय. ती नक्की काय म्हणालीय पाहूयात

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 9, 2026, 11:44 AM IST
'पाठ दाबून देण्यास नकार दिल्याने मला बेडवर ढकललं अन्..', 17 वर्षीय मुलीचा गंभीर आरोप; 'रात्रभर..'
पीडितेने जबाबामध्ये दिली माहिती (पीडितेचा फोटो प्रातिनिधिक)

Crime News National Shooting Coach: राष्ट्रीय नेमबाजी प्रशिक्षक अंकुश भारद्वाजवर गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. भारद्वाजने माझा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप एका अल्पवयीन नेमबाज मुलीने केला आहे. या आरोपांनंतर नॅशनल रायफल्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (एनआरएआय) भारद्वाजला तत्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे. आरोप करणारी तरुणी 17 वर्षांची आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

एनआरएआय काय सांगितलं आहे?

राष्ट्रीय स्तरावर खेळणाऱ्या 17 वर्षीय नेमबाज मुलगी ऑगस्ट 2025 पासून भारद्वाजकडे प्रशिक्षण घेत होती. फरिदाबादमधील एका हॉटेलमध्ये प्रशिक्षकाने माझ्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप पीडितेने केला आहे. स्पर्धेतील कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी डिसेंबर 2025 मध्ये भारद्वाजने हॉटेलच्या रुममध्ये भेटण्यासाठी बोलावलं होतं. प्रशिक्षकाने तिच्यावर दबाव आणल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. "अंकुश भारद्वाज यांना नैतिक कारणांवरून निलंबित करण्यात आले आहे. आता त्यांना स्वतःला निर्दोष सिद्ध करावे लागेल. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत, ते कोणत्याही प्रशिक्षण कार्यात सहभागी होणार नाहीत," असे एनआरएआयचे सचिव राजीव भाटिया यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेशी बोलाना सांगितले.

...तर तुझे करिअर उद्ध्वस्त करेन

नेमकं काय घडलं याबद्दल त्या अल्पवयीन मुलीने सविस्तर माहिती दिली आहे. भारद्वाज यांनी खेळाचं विश्लेषण करण्याच्या बहाण्याने एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये बोलावून लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप पीडितेने केला आहे. जेव्हा तिने याला विरोध केला, तेव्हा तिच्या प्रशिक्षकाने, 'तू जर याबद्दल कोणाला काही सांगितले तर तुझे करिअर उद्ध्वस्त करेन," अशी धमकी दिल्याचाही आरोप पाडितेने केला आहे.

कधी आणि कुठे घडली ही घटना?

या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरनुसार, ही घटना 16 डिसेंबर रोजी घडली. दक्षिण दिल्लीतील तुघलकाबाद येथील डॉ. करणी सिंग शूटिंग रेंजमध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील नेमबाजी स्पर्धेत पीडिता सहभागी झाली होती तोच हा कालावधी होता.

त्याने पीडितेला थांबायला सांगितलं अन्...

आपल्या तक्रारीत, त्या अल्पवयीन मुलीने पोलिसांना सांगितले की, ती 2017 पासून नेमबाजीचे प्रशिक्षण घेत आहे आणि गेल्या वर्षी तिने भारद्वाज यांच्याकडे प्रशिक्षण सुरू केले. तिच्या स्पर्धांसाठी ती अनेक शहरांमध्ये गेली होती. गेल्या वर्षी 16 डिसेंबर रोजी एका स्पर्धेसाठी ती दिल्लीत होती. स्पर्धा संपल्यानंतर डॉ. करणी सिंग शूटिंग रेंजमधून निघण्याच्या तयारीत असताना, भारद्वाजने तिला रेंजवर थांबायला सांगितले. तिच्या 'कामगिरी'वर चर्चा करण्याच्या उद्देशाने थांबवण्यात आल्याचं सांगितलं गेलं.

'पाठ दाबून' देण्याची ऑफर...

पीडित तरुणी फरिदाबादमधील हॉटेलच्या लॉबीमध्ये प्रशिक्षकाची वाट पाहत थांबलेली असताना तिच्या प्रशिक्षकाने तिला आपल्या खोलीत बोलावले. पीडितेने केलेल्या तक्रारीनुसार, हॉटेल रुममध्ये गेल्यावर ती खुर्चीवर बसलेली असताना भारद्वाज यांनी तिला 'पाठ दाबून' देण्याची ऑफर दिली. जेव्हा तिने नकार दिला. तेव्हा प्रशिक्षकाने मला जबरदस्तीने पलंगावर ढकलले आणि माझ्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप पीडितेने केला आहे.

आई ओरडली

अंगलट करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रशिक्षकाला या मुलीने मागे ढकलले, तेव्हा प्रशिक्षकाने तिला, 'तुझे करिअर उद्ध्वस्त करेन,' अशी धमकी दिली. तिच्यावर जबरदस्ती केल्यानंतर त्याने तिला घरीही सोडले. "मी घाबरले होते आणि मी कोणालाही काही सांगितले नाही. अंकुश भारद्वाज सरांनी माझ्या पालकांकडे तक्रार केली की मी त्यांचे ऐकत नाही. माझी आई त्या रात्री घरी पोहचल्यानंतर मला ओरडली. मला रात्रभर झोप लागली नाही. जेव्हा माझ्या आईने मला विचारले की मी तणावात का आहे, तेव्हा मी तिला सर्व काही सांगितले आणि ती मला पोलीस ठाण्यात घेऊन आली," असे त्या मुलीने जबाबात सांगितलं आहे.

आधीही वादात सापडलाय हा प्रशिक्षक

माजी पिस्तूल नेमबाज असलेले भारद्वाज वादात सापडल्याची ही पहिलीच वेळ नाही. ते सक्रीय खेळाडू असलेल्या कालावधीत त्यांच्यावर बीटा-ब्लॉकर औषधाच्या वापरासाठी 2010 मध्ये उत्तेजक द्रव्य सेवन बंदीची कारवाई करण्यात आली होती.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
crime newsShooterSexual assaultshootingAnkush Bharadwaj

इतर बातम्या

'...अन्यथा कायमस्वरुपी बंदी'; भारतीयांना कधीच नाह...

विश्व