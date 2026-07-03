/विजयानंतर डोळ्यात अश्रू अन् घातली 21 क्रमांकाची जर्सी! क्रोएशियाविरुद्ध सामन्यानंतर रोनाल्डो भावूक

Cristiano Ronaldo : फुटबॅाल विश्वचषकात सध्या राउंड ऑफ 32 चे सामने सुरु आहेत, यामध्ये आज पोर्तुगाल विरुद्ध क्रोएशिया यांच्यामध्ये सामना पार पडला. या सामन्यामध्ये बाद फेरीत पोर्तुगालने क्रोएशियाला 2-1 ने पराभूत करून फिफा विश्वचषक 2026 च्या राउंड ऑफमध्ये प्रवेश केला आहे. हा सामना दिग्गज खेळाडू ख्रिस्तियानो रोनाल्डोसाठी फारच भावूक होता असे दिसून आले. पोर्तुगालच्या संघाने आज विजय मिळवून पुढील फेरीमध्ये प्रवेश केला आहे, आता या विजयानंतर 21 क्रमांकाची जर्सी घातलेला संघाचा कर्णधार आणि महान फुटबॉलपटू ख्रिस्तियानो रोनाल्डो अत्यंत भावूक झालेला दिसला. पण त्याने असे का केले 21 नंबरची जर्सी का घातली यासंदर्भात त्याने सांगितले आहे.
ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने पोर्तुगालने विजय मिळवल्यानंतर 21 क्रमांकाची जर्सी घालण्याचे कारण म्हणजेच त्याचा दिवंगत सहकारी डियोगो जोटाची 21 क्रमांकाची जर्सी परिधान केली आणि त्याला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आकाशाकडे बोट देखील त्याने दाखवले. सध्या त्याचे हे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. डियोगो जोटाचा मागील वर्षी स्पेनमध्ये एका रस्ते अपघातात वयाच्या 28 व्या वर्षी मृत्यू झाला. त्याची आठवण संघातील खेळाडूंसाठी खूप खास आहे आणि हा विश्वचषक विजयदेखील त्यालाच समर्पित होता.
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आजच्याच दिवशी बरोबर एक वर्षापूर्वी डियोगो जोटा आणि त्याचा भाऊ, आंद्रे सिल्वा यांचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला होता. पोर्तुगालच्या संघाने झालेल्या नुकत्याच युएफा नेशन्स लीगचे विजेतेपद नावावर केले होते. यामध्ये जोटाने महत्वाची भूमिका साकारली होती. आंद्रे सिल्वा पोर्तुगालच्या दुसऱ्या विभागातील क्लब, पेनाफिएलकडून खेळत होता. ते दोघे स्पेनहून ब्रिटनला प्रवास करत असताना, रात्री उशिरा त्यांची लॅम्बोर्गिनी कार रस्त्यावरून घसरली आणि तिला आग लागली. उत्तर पोर्तुगालमधील त्यांच्या मूळ गावी, गोंडोमार येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
क्रोएशियाविरुद्ध विजय मिळवल्यानंतर ख्रिस्तियानो रोनाल्डो म्हणाला की, हा सामना आमच्यासाठी खास होता. तो सामन्याच्या आधी संपूर्ण संघ डियोगो जोटाची आठवण काढत होता. आजचा विजय केवळ पुढच्या फेरीत पोहोचण्यासाठी नव्हता, तर त्याच्या सन्मानार्थही होता. पुढे तो म्हणाला की, तो अजूनही आमच्यासोबत आहे आणि त्याला आदरांजली वाहण्याचा हा एक सर्वात्तम मार्ग आहे असे त्याने सांगितले. ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने फिफा विश्वचषक बाद फेरीच्या सामन्यांमधील आपल्या कारकिर्दीतील पहिला गोल करून सामना 1-1 असा बरोबरीत आणला. थोड्याच वेळात, गोंझालो रामोसने निर्णायक गोल करून पोर्तुगालला 2-1 असा दणदणीत विजय मिळवून दिला.