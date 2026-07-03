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विजयानंतर डोळ्यात अश्रू अन् घातली 21 क्रमांकाची जर्सी! क्रोएशियाविरुद्ध सामन्यानंतर रोनाल्डो भावूक

पोर्तुगालच्या संघाने आज विजय मिळवून पुढील फेरीमध्ये प्रवेश केला आहे, आता या विजयानंतर 21 क्रमांकाची जर्सी घातलेला संघाचा कर्णधार आणि महान फुटबॉलपटू ख्रिस्तियानो रोनाल्डो अत्यंत भावूक झालेला दिसला. पण त्याने असे का केले 21 नंबरची जर्सी का घातली यासंदर्भात त्याने सांगितले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 03, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:47 PM IST
विजयानंतर डोळ्यात अश्रू अन् घातली 21 क्रमांकाची जर्सी! क्रोएशियाविरुद्ध सामन्यानंतर रोनाल्डो भावूक
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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