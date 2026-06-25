/लिओनल मेस्सीचं नाव ऐकताच चिडला क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पत्रकाराने प्रश्न विचारताच दिली अशी रिअक्शन, Video

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये पोर्तुगालने बुधवारी अत्यंत जबरदस्त प्रदर्शन करून उज्बेकिस्तानला 5-0 ने हरवलं. या सामन्यात पोर्तुगाल संघाचा दिग्गज खेळाडू ख्रिस्टियानो रोनाल्डोने (Cristiano Ronaldo) जबरदस्त गोल केला. रोनाल्डोने सामन्याच्या सहाव्या मिनिटाला पहिला गोल केला. या गोल सोबतच तो सहा वर्ल्ड कपमध्ये गोल करणारा जगातील एकमेव खेळाडू ठरला. त्यानंतर रोनाल्डोने 39 व्या मिनिटाला दुसरा गोल केला. रोनाल्डो हा वर्ल्ड कपमध्ये पोर्तुगाल संघाकडून सर्वात जास्त गोल करणारा फुटबॉलपटू सुद्धा ठरला आहे. त्याने आतापर्यंत 10 गोल केलेत.
पोर्तुगाल विरुद्ध उज्बेकिस्तान यांच्यात झालेल्या सामन्यात पोर्तुगालचा विजय झाल्यावर स्पेनिश पत्रकाराने ख्रिस्टियानो रोनाल्डोला लिओनल मेस्सी विषयी प्रश्न विचारला. असं वाटत होतं की अर्जेंटिनाचा कर्णधार आणि किलियन एम्बाप्पे या दोघांच्याबाबत विचारलेला प्रश्न रोनाल्डोला आवडला नाही. तो प्रश्न पूर्ण होण्याच्या आधीच दुसरीकडे वळला आणि त्याने दुसऱ्या पत्रकाराकडे इशारा करून प्रश्न विचारण्यास सांगितलं. त्यामुळे आधीच रिपोर्टर प्रश्न पूर्ण करू शकला नाही.
नॉकआउट राउंडमध्ये पोर्तुगाल आणि अर्जेन्टिना यांच्यात सामना होण्याची शक्यता आहे. याबाबत जेव्हा प्रश्न विचारला तेव्हा रोनाल्डो म्हणाला की, 'यावर काय उत्तर द्यावं हे मला समजत नाहीये. हा असा प्रश्न आहे ज्याला तसा काही विशिष्ट अर्थ नाही. पण हो, ते खूप छान असेल'.
Cristiano Ronaldo when asked once again and again about Messi: “I couldn’t care less about others... Mbappé also scored”. pic.twitter.com/yNrz6p3GhXFabrizio Romano (FabrizioRomano) June 24, 2026
रोनाल्डो मेस्सी विषयी विचारलेले प्रश्न टाळण्याचा प्रयत्न करत होता, मात्र तरीही पत्रकारांनी प्रश्न विचारणं बंद केलं नाही. जेव्हा ख्रिस्टियानो रोनाल्डोला पुन्हा एकदा मेस्सीच्या गोलबद्दल विचारण्यात आले, तेव्हा तो मिक्सड झोनमधून निघून गेला. तो रागावलेलाही दिसत होता. त्याने म्हटले, 'मला इतरांची पर्वा नाही. एमबाप्पेनेही गोल केला'.
ख्रिस्टियानो रोनाल्डो आणि लिओनेल मेस्सी यांच्यातील स्पर्धा जवळपास दोन दशांकांपासून सुरु आहे. या दोघांपैकी श्रेष्ठ आणि सर्वोत्तम कोण, यावरून बरीच चर्चा होत असते. 2009 ते 2018 या काळात हे दोघेही स्पॅनिश लीग 'ला लीगा'मध्ये खेळले; तेव्हा रोनाल्डो 'रिअल माद्रिद'कडून, तर मेस्सी 'बार्सिलोना'कडून खेळत होता.