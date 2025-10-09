English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

124318740000 रुपयांची संपत्ती, 'या' 12 देशांच्या GDP पेक्षा जास्त आहे क्रिस्टियानो रोनाल्डोची संपत्ती

Cristiano Ronaldo : रोनाल्डो हा केवळ 40 वर्षांचा असून त्याने या वयात श्रीमंतीच्या याबाबतीत एक नवा इतिहास कायम केला आहे. ब्लूमबर्ग बिलियनेअर्स इंडेक्सच्या अहवालात रोनाल्डोची एकूण संपत्ती 1.4 अब्ज डॉलर्स असल्याचे उघड झाले आहे.

पूजा पवार | Updated: Oct 9, 2025, 09:09 PM IST
124318740000 रुपयांची संपत्ती, 'या' 12 देशांच्या GDP पेक्षा जास्त आहे क्रिस्टियानो रोनाल्डोची संपत्ती
(Photo Credit : Social Media)

Cristiano Ronaldo : भारतात क्रिकेट हा सर्वात लोकप्रिय खेळ आहे. विराट कोहली हा सध्याच्या घडीला भारताचा सर्वात श्रीमंत खेळाडूंपैकी एक आहे. परंतू जगाच्या नकाशावरील सर्वात श्रीमंत खेळाडूविषयी बोलायचं झालं तर या लिस्टमध्ये प्रसिद्ध फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डोचा देखील समावेश आहे. क्रिस्टियानो रोनाल्डोची एकूण संपत्ती एवढी आहे की तो जगातील 12 देशांना बसून खायला घालू शकतो. रोनाल्डो हा केवळ 40 वर्षांचा असून त्याने या वयात श्रीमंतीच्या याबाबतीत एक नवा इतिहास कायम केला आहे. ब्लूमबर्ग बिलियनेअर्स इंडेक्सच्या अहवालात रोनाल्डोची एकूण संपत्ती 1.4 अब्ज डॉलर्स असल्याचे उघड झाले आहे. भारतीय रुपयांमध्ये याची एकूण किंमत 13,352 कोटी रुपये आहे. जगात असे 12 देश आहेत ज्यांचे जीडीपी रोनाल्डोच्या संपत्तीपेक्षा कमी आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

कसा वाढला रोनाल्डोच्या संपत्तीचा आलेख?

रोनाल्डोने जूनमध्ये सौदी अरेबियाच्या अल नासर संघासोबत 400 मिलियन डॉलरचा नवीन करार केल्याचे वृत्त आहे, ज्यामुळे त्याच्या संपत्तीत वाढ झाली. त्यानंतर त्याच्या संपत्तीत वाढ पाहायला मिळाली.  2002 ते 2023 पर्यंत रोनाल्डोच्या कमाईचाही अहवालात उल्लेख करण्यात आला आहे, या काळात त्याने 550 मिलियन डॉलरपेक्षा जास्त कमाई केली होती.

ब्रँड एंडोर्समेंटमधून कोट्यवधींची कमाई : 

रोनाल्डोच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत ब्रँड एंडोर्समेंट आहे. त्याचा प्रसिद्ध ब्रँड नाइकी सोबत एक दशकाहून अधिक काळचा करार आहे आणि ज्यातून त्याची कमाई 18 मिलियन डॉलर आहे. याशिवाय, अरमानी, कॅस्ट्रॉल आणि इतर अनेक कंपन्या त्याच्या ब्रँड व्हॅल्यूचा वापर करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करतात, ज्यामुळे रोनाल्डोच्या संपत्तीत 175 मिलियन डॉलर्सने वाढली आहे. त्यांची वार्षिक कमाई 237.52 मिलियन डॉलर आहे.

12 देशांच्या GDP पेक्षा जास्त संपत्ती : 

रोनाल्डोची संपत्ती ही काही देशांच्या GDP पेक्षा जास्त आहे. याची संपत्ती ही तुवालु ($79 मिलियन), नाउरू ($169 मिलियन), मार्शल आइलैंड्स ($290 मिलियन), किरिबाती ($292 मिलियन), पलाऊ ($353 मिलियन), टोंगा ($570 मिलियन), डोमिनिका ($700 मिलियन), साओ टोमे एंड प्रिंसिपे ($720 मिलियन), सेंट विंसेंट ($1.05 बिलियन), माइक्रोनेशिया ($1.15 बिलियन), वानुआतु ($1.3 बिलियन), आणि सेंट लूसिया ($1.35 बिलियन)  यांच्यापेक्षा जास्त आहे. हे लहान बेट राष्ट्रे, प्रामुख्याने पॅसिफिक महासागर आणि कॅरिबियनमधील, पर्यटन, मासेमारी आणि परदेशी मदतीवर अवलंबून आहेत. 

FAQ : 

क्रिस्टियानो रोनाल्डोची एकूण संपत्ती किती आहे?
उत्तर: ब्लूमबर्ग बिलियनेअर्स इंडेक्सच्या अहवालानुसार, रोनाल्डोची एकूण संपत्ती १.४ अब्ज डॉलर्स आहे, जी भारतीय रुपयांमध्ये १२,३५२ कोटी रुपयांची होते. ४० वर्षांच्या वयात त्याने श्रीमंतीच्या बाबतीत नवा इतिहास रचला आहे.

रोनाल्डोची संपत्ती कोणत्या देशांच्या जीडीपीपेक्षा जास्त आहे?
उत्तर: रोनाल्डोची संपत्ती ही १२ देशांच्या जीडीपीपेक्षा जास्त आहे. यात तुवालु (७९ मिलियन डॉलर्स), नाउरू (१६९ मिलियन डॉलर्स), मार्शल आइलंड्स (२९० मिलियन डॉलर्स), किरिबाती (२९२ मिलियन डॉलर्स), पलाऊ (३५३ मिलियन डॉलर्स), टोंगा (५७० मिलियन डॉलर्स), डोमिनिका (७०० मिलियन डॉलर्स), साओ टोमे एंड प्रिंसिपे (७२० मिलियन डॉलर्स), सेंट विंसेंट (१.०५ अब्ज डॉलर्स), मायक्रोनेशिया (१.१५ अब्ज डॉलर्स), वानुआतु (१.३ अब्ज डॉलर्स) आणि सेंट लूसिया (१.३५ अब्ज डॉलर्स) यांचा समावेश आहे. हे लहान बेट राष्ट्रे मुख्यतः पर्यटन, मासेमारी आणि परदेशी मदतीवर अवलंबून आहेत

रोनाल्डोची संपत्ती कशी वाढली?
उत्तर: जून २०२५ मध्ये सौदी अरेबियाच्या अल नासर संघासोबत ४०० मिलियन डॉलर्सचा नवीन करार केल्यामुळे त्याच्या संपत्तीत मोठी वाढ झाली. २००२ ते २०२३ पर्यंत त्याने ५५० मिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त कमाई केली आहे.

 

 

About the Author
Tags:
Cristiano Ronaldomarathi newsCricket NewsFootball

इतर बातम्या

शेतकरी पॅकेजवरून विरोधकांचा हल्लाबोल, 31 हजार कोटी रुपये सर...

स्पोर्ट्स