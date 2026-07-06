'हा माझा शेवटचा विश्वचषक आहे...' नेमारनंतर आता रोनाल्डोही करणार फुटबॅालला अलविदा

Cristiano Ronaldo retirement : ब्राझील विरुद्ध नॅार्वे यांच्यामध्ये काल सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये नॅार्वेच्या संघाने ब्राझीलला पराभूत करुन क्वाटर फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. राउंड ऑफ 16 मध्ये नॉर्वेचा सामना ब्राझीलशी झाला आणि नॉर्वेने तो सामना 2-1 ने जिंकला. ब्राझीलच्या पराभवामुळे संघाचा स्टार खेळाडू, नेमार, खूप निराश झाला आणि त्याने आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीबद्दल एक धक्कादायक निर्णय घेतला. नेमारने जाहीर केले की तो यापुढे ब्राझीलसाठी खेळणार नाही त्याने आता निवृत्तीचा निर्णय घेतला आहे. आता फुटबॅाल चाहत्यांना आणखी एक धक्का बसला आहे, पोर्तुगीज फुटबॉलचा दिग्गज खेळाडू ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की हा त्याचा सहावा आणि शेवटचा फिफा विश्वचषक असेल.
7 जुलै रोजी पोर्तुगीज विरुद्ध स्पेन यांच्यामध्ये सामना खेळण्यात येणार आहे, हा राउंड ऑफ 16 चा सामना हा दोन्ही संघासाठी महत्वाचा असणार आहे. ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने सामन्याआधीच्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्याच्या निवृतीबद्दल सांगितले आहे, स्पेनविरुद्धच्या उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्याच्या पूर्वसंध्येला, या 41 वर्षीय खेळाडूने पूर्वी सूचित केलेल्या गोष्टीचा पुनरुच्चार केला. पत्रकार परिषदेमध्ये निवृतीबद्दल सांगताना लोकांनी दिलेले प्रेम आणि त्यांच्यासोबतच्या आठवणी ही माझी सर्वांत मोठी संपत्ती आहे, हॉटेलमध्ये टीम स्टाफ आणि लॅटिन अमेरिकन लोकांसोबत घालवलेले क्षण माझ्या सर्वात प्रिय आठवणींपैकी आहेत.
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पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना त्याने एक मजेदार किस्सा सांगितला, यावेळी तो बोलला माझी एका अर्जेंटिनी एअर होस्टेसशी भेट झाली यावेळी ती ज्याप्रकारे पाहत होती त्यावरुन मला समजले की ती अर्जेंटिनी आहेस. जर कोणी माझ्याकडे पाहून लगेच दुसरीकडे पाहू लागलं, तर मला समजतं की त्यांना क्रिस्टियानो आवडत नाही यावेळी मिडिया रुममध्ये सर्वांना हसू आवरले नाही.
पोर्तुगालचे भवितव्य स्पेनविरुद्धच्या सामन्यावर अवलंबून आहे. या विश्वचषकातील हा सर्वात कठीण सामना मानला जात आहे. सामन्यापूर्वीच्या पत्रकार परिषदेत रोनाल्डो म्हणाला, "याचा शक्य तितका आनंद घेणे महत्त्वाचे आहे. हा माझा शेवटचा विश्वचषक आहे, पण आशा आहे की हा माझा शेवटचा सामना नसेल. मी निवृत्त होण्याचा दिवस येईलच. पण मी एक गोष्ट प्रामाणिकपणे सांगेन. उद्या काहीही झाले तरी, ख्रिस्तियानो रोनाल्डो स्वच्छ मनाने निवृत्त होईल. आणि 100 टक्के नाही, तर 1000 टक्के, कारण मी फुटबॉलला माझे सर्वस्व दिले आहे."