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'हा माझा शेवटचा विश्वचषक आहे...' नेमारनंतर आता रोनाल्डोही करणार फुटबॅालला अलविदा

ब्राझीलच्या पराभवामुळे संघाचा स्टार खेळाडू, नेमार, खूप निराश झाला आणि त्याने आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीबद्दल एक धक्कादायक निर्णय घेतला. आता फुटबॅाल चाहत्यांना आणखी एक धक्का बसला आहे, पोर्तुगीज फुटबॉलचा दिग्गज खेळाडू ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की हा त्याचा सहावा आणि शेवटचा फिफा विश्वचषक असेल. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 06, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:25 PM IST
'हा माझा शेवटचा विश्वचषक आहे...' नेमारनंतर आता रोनाल्डोही करणार फुटबॅालला अलविदा
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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