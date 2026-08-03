/....तर कंगाल होईल रोनाल्डो! लग्नाआधीच पाच मुलांच्या आईने ठेवल्या 6 अटी; द्यावे लागणार तब्बल इतके कोटी

स्टार फुटबॉल खेळाडू ख्रिस्तियानो रोनाल्डो लवकरच जॉर्जिना रॉड्रिग्ज हिच्याशी विवाहबंधनात अडकणार आहे. गतवर्षी दोघांचा साखरपुडा झाला आहे. लग्नाच्या तारखांबाबत चर्चा सुरू असतानाच, त्यांच्या विवाहपूर्व कराराची सोशल मीडियावर चर्चा रंगली आहे. या करारानुसार, घटस्फोट झाल्यास रोनाल्डोला भलीमोठी रक्कम मोजावी लागणार आहे. ही रक्कम करोडोंमध्ये आहे.
'द मिरर'च्या वृत्तानुसार, जर रोनाल्डोने कधी रॉड्रिग्जपासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याला त्याच्या संपत्तीतील मोठा हिस्सा तिला द्यावा लागेल. 'रिअल माद्रिद'चा माजी स्टार आणि सध्या सौदी अरेबियातील 'अल-नासर' क्लबशी जोडलेला रोनाल्डो बऱ्याच काळापासून रॉड्रिग्जसोबत रिलेशनशिपमध्ये आहे. 'पीपल' मासिकाच्या माहितीनुसार, 2017 च्या सुरुवातीला झुरिच येथे झालेल्या 'द बेस्ट फिफा फुटबॉल अवॉर्ड्स'मध्ये एकत्र हजेरी लावून त्यांनी आपल्या नात्याची जाहीर कबुली दिली होती. त्यांना पाच मुले आहेत.
स्पॅनिश प्रसारमाध्यम 'मुंडो डेपोर्टिव्हो'च्या रिपोर्टनुसार, घटस्फोट किंवा विभक्त होण्याच्या परिस्थितीत जॉर्जिया रॉड्रिग्जला आर्थिक मदत मिळेल. रोनाल्डोने स्वतः यासाठी सहमती दर्शवली आहे. लग्नासाठी तयार करण्यात आलेल्या या करारात सहा विशिष्ट अटींचा समावेश आहे.
1) वैयक्तिक खर्चासाठी 1,21,000 डॉलर्स (दरमहा सुमारे 1 कोटी रुपये)
2) आयुष्यभराचा भत्ता म्हणून 1,10,000 डॉलर्स (दरमहा सुमारे 92 लाख रुपये)
3) मुलांच्या संगोपनासाठी आणि त्यांच्या आलिशान जीवनशैलीसाठी 5,00,000 डॉलर्स (दरमहा सुमारे 4.2 कोटी रुपये)
4) तिची जीवनशैली कायम राखण्यासाठी 20 लाख डॉलर्स (वार्षिक सुमारे 16.7 कोटी रुपये)
5) दोन आलिशान गाड्या, खाजगी विमानाने प्रवास आणि वर्षातून दोनदा सुट्ट्यांवर जाण्याची सोय
6) याव्यतिरिक्त, माद्रिदच्या 'ला फिंका' (La Finca) परिसरातील त्याचे आलिशान घर रॉड्रिग्जच्या नावावर केले जाईल. हे घर 950 चौरस मीटरचे असून ते 'पोजुएलो' (Pozuelo) भागातील 4000 चौरस मीटरच्या भूखंडावर वसलेले आहे. रोनाल्डोने हे घर 2010 मध्ये 5.64 दशलक्ष डॉलर्सना खरेदी केले होते.
ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने यापूर्वी जॉर्जियाना रॉड्रिग्जशी लग्न करण्याच्या आपल्या योजनांबद्दल भाष्य केले होते. एका मुलाखतीत त्याने सांगितलं होतं की, "मी तिच्याशी लग्न करेन कारण मला वाटतं की ही योग्य वेळ आहे. केवळ ती माझ्या मुलांची आई आहे म्हणूनच नाही, तर आयुष्यात मी सर्वात जास्त प्रेम करत असलेली व्यक्ती ती आहे, म्हणूनही मी तिच्याशी लग्न करेन."
रोनाल्डोने लग्नाचा प्रस्ताव मांडल्यानंतर गेल्या वर्षी त्यांचा साखरपुडा झाला होता. जॉर्जियाना रॉड्रिग्जने आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर "हो, मी तयार आहे" (Yes, I do) असे लिहून आपला आनंद व्यक्त केला होता.