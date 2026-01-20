'गंभीर हाय- हाय...' विराट समोर प्रेक्षकांनी कोच गंभीर विरोधात दिल्या घोषणा, मग कोहलीने जे केलं... Video व्हायरल

IND VS NZ 3rd ODI : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (IND VS NZ) यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवण्यात आली. मात्र या सीरिजपैकी तीन पैकी दोन सामने न्यूझीलंडने जिंकले आणि तब्बल 37 वर्षांनी त्यांनी भारताविरुद्ध वनडे सीरिज जिंकली. यापूर्वी भारताला घरच्या मैदानावर न्यूझीलंडने टेस्ट सीरिजमध्ये सुद्धा वॉशआउट दिला होता. इंदोरच्या होळकर स्टेडियमवर झालेल्या तिसऱ्या सामन्यात विराट कोहलीने (Virat Kohli) टीम इंडियासाठी (Team India) अखेरपर्यंत झुंज दिली मात्र न्यूझीलंडने भारताचा 41 धावांनी पराभव केला. त्यानंतर स्टेडियमवर सामना पाहायला आलेल्या प्रेक्षकांनी टीम इंडियाचा हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) विरोधात घोषणा द्यायला सुरुवात केली. यावेळी विराटने जे केलं त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
इंदोरच्या होळकर स्टेडियमवर पहिल्यांदाच टीम इंडियाने वनडे सामन्यात पराभवाची चव चाखली. त्यानंतर सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ खूप वेगाने व्हायरल होतोय, ज्यात सामान संपल्यानंतर सर्व खेळाडू मैदानात उभे असताना प्रेक्षकांनी कोच गौतम गंभीर विरोधात घोषणा दिल्या. प्रेक्षकांकडून 'गंभीर हाय हाय' अशा घोषणा दिल्या जात होत्या आणि त्याची खिल्ली उडवली जात होती. यावेळी सर्व खेळाडूंसोबत विराट कोहली सुद्धा तिथेच उभा होता.
मैदानात सर्वांसमोर टीम इंडियाचा हेड कोच गौतम गंभीरची भारतीय प्रेक्षकांकडून सुरु असलेली बदनामी पाहून विराट प्रथम हैराण झाला. त्यानंतर त्याने रागात घोषणा देणाऱ्या प्रेक्षकांकडे पाहिलं. त्यानंतर विराट शेजारी उभ्या असलेल्या केएल राहुल सोबत काही बोलताना दिसला आणि त्याने स्वतःच्या डोक्यावर हात सुद्धा मारला. जसं की तो गंभीरचा होणारा अपमान पाहून अजिबातच खुश नव्हता. चाहते जेव्हा हे घोषणा देत होते तेव्हा गौतम गंभीर देखील मैदानावर होता, त्याने लोकांकडे एक नजर टाकली पण नंतर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला.
फक्त इंदोर स्टेडियममध्ये नाही तर यापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या सामन्यात सुद्धा टीम इंडियाला गुवाहाटीमध्ये पराभव स्वीकारावा लागला होता. यावेळी सुद्धा फॅन्स चिडले आणि त्यांनी मैदानात 'गंभीर हाय - हाय...' अशा घोषणा दिल्या होत्या. टीम इंडियाचा हेड कोच म्हणून गौतम गंभीरचा प्रवास चांगला राहिलेला नाही. आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिका सारखे संघ भारतात येऊन टीम इंडियाचा त्यांच्याच घरच्या मैदानावर पराभव करत आहेत.
हर्षित राणा बाद झाल्यावर सगळं दबाव हा विराट कोहलीवर आला. कारण दुसरीकडे त्याला सपोर्ट करण्यासाठी कोणी नव्हतं. पण स्टार फलंदाजाने हार मानली नाही आणि एकटाच न्यूझीलंड विरुद्ध झुंज देत होता. पण 108 बॉलमध्ये 124 धावांची खेळी करून तो बाद झाला. त्यानंतर न्यूझीलंडने 41 धावांनी विजय मिळवला.