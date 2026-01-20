English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • गंभीर हाय- हाय... विराट समोर प्रेक्षकांनी कोच गंभीर विरोधात दिल्या घोषणा, मग कोहलीने जे केलं... Video व्हायरल

'गंभीर हाय- हाय...' विराट समोर प्रेक्षकांनी कोच गंभीर विरोधात दिल्या घोषणा, मग कोहलीने जे केलं... Video व्हायरल

IND VS NZ 3rd ODI : इंदोरच्या होळकर स्टेडियमवर झालेल्या तिसऱ्या सामन्यात विराट कोहलीने टीम इंडियासाठी अखेरपर्यंत झुंज दिली मात्र न्यूझीलंडने भारताचा 41 धावांनी पराभव केला. यासह टीम इंडियाने सीरिज सुद्धा गमावली. या पराभवानंतर टीम इंडियाच्या हेड कोच गंभीर विरोधात प्रेक्षक घोषणा देऊ लागले. 

पूजा पवार | Updated: Jan 20, 2026, 01:10 PM IST
'गंभीर हाय- हाय...' विराट समोर प्रेक्षकांनी कोच गंभीर विरोधात दिल्या घोषणा, मग कोहलीने जे केलं... Video व्हायरल
Photo Credit - Social Media

IND VS NZ 3rd ODI : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (IND VS NZ) यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवण्यात आली. मात्र या सीरिजपैकी तीन पैकी दोन सामने न्यूझीलंडने जिंकले आणि तब्बल 37 वर्षांनी त्यांनी भारताविरुद्ध वनडे सीरिज जिंकली. यापूर्वी भारताला घरच्या मैदानावर न्यूझीलंडने टेस्ट सीरिजमध्ये सुद्धा वॉशआउट दिला होता. इंदोरच्या होळकर स्टेडियमवर झालेल्या तिसऱ्या सामन्यात विराट कोहलीने (Virat Kohli) टीम इंडियासाठी (Team India) अखेरपर्यंत झुंज दिली मात्र न्यूझीलंडने भारताचा 41 धावांनी पराभव केला. त्यानंतर स्टेडियमवर सामना पाहायला आलेल्या प्रेक्षकांनी टीम इंडियाचा हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) विरोधात घोषणा द्यायला सुरुवात केली. यावेळी विराटने जे केलं त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. 

Add Zee News as a Preferred Source

इंदोरच्या होळकर स्टेडियमवर पहिल्यांदाच टीम इंडियाने वनडे सामन्यात पराभवाची चव चाखली. त्यानंतर सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ खूप वेगाने व्हायरल होतोय, ज्यात सामान संपल्यानंतर सर्व खेळाडू मैदानात उभे असताना प्रेक्षकांनी कोच गौतम गंभीर विरोधात घोषणा दिल्या. प्रेक्षकांकडून 'गंभीर हाय हाय' अशा घोषणा दिल्या जात होत्या आणि त्याची खिल्ली उडवली जात होती. यावेळी सर्व खेळाडूंसोबत विराट कोहली सुद्धा तिथेच उभा होता. 

विराट कोहलीला आला राग : 

मैदानात सर्वांसमोर टीम इंडियाचा हेड कोच गौतम गंभीरची भारतीय प्रेक्षकांकडून सुरु असलेली बदनामी पाहून विराट प्रथम हैराण झाला. त्यानंतर त्याने रागात घोषणा देणाऱ्या प्रेक्षकांकडे पाहिलं. त्यानंतर विराट शेजारी उभ्या असलेल्या केएल राहुल सोबत काही बोलताना दिसला आणि त्याने स्वतःच्या डोक्यावर हात सुद्धा मारला. जसं की तो गंभीरचा होणारा अपमान पाहून अजिबातच खुश नव्हता. चाहते जेव्हा हे घोषणा देत होते तेव्हा गौतम गंभीर देखील मैदानावर होता, त्याने लोकांकडे एक नजर टाकली पण नंतर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला.

हेही वाचा : कोहली आणि राणा मैदानात करत होते फटकेबाजी, तेवढ्यात कोच गंभीरने पाठवला संदेश आणि गेली हर्षितची विकेट, नेमकं काय घडलं?

 

पाहा व्हिडीओ : 

फक्त इंदोर स्टेडियममध्ये नाही तर यापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या सामन्यात सुद्धा टीम इंडियाला गुवाहाटीमध्ये पराभव स्वीकारावा लागला होता. यावेळी सुद्धा फॅन्स चिडले आणि त्यांनी मैदानात 'गंभीर हाय - हाय...' अशा घोषणा दिल्या होत्या. टीम इंडियाचा हेड कोच म्हणून गौतम गंभीरचा प्रवास चांगला राहिलेला नाही. आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिका सारखे संघ भारतात येऊन टीम इंडियाचा त्यांच्याच घरच्या मैदानावर पराभव करत आहेत. 

विराट कोहली 124 धावा करून बाद झाला : 

हर्षित राणा बाद झाल्यावर सगळं दबाव हा विराट कोहलीवर आला. कारण दुसरीकडे त्याला सपोर्ट करण्यासाठी कोणी नव्हतं. पण स्टार फलंदाजाने हार मानली नाही आणि एकटाच न्यूझीलंड विरुद्ध झुंज देत होता. पण 108 बॉलमध्ये 124 धावांची खेळी करून तो बाद झाला. त्यानंतर न्यूझीलंडने 41 धावांनी विजय मिळवला. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Virat Kohligautam gambhirInd vs NZmarathi newsCricket News

इतर बातम्या

दावोसमध्ये फडणवीसांचा डंका! राज्यात आणली लाखो कोटींची गुंतव...

महाराष्ट्र बातम्या