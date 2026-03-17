IPL 2026 : देशातील काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक आहेत अशावेळी आयपीएलचं उर्वरित शेड्युल हे काही दिवसांनी समोर येतील. आयपीएल 2026 पूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्समध्ये स्टार क्रिकेटरची एंट्री झाली आहे ज्याच्यावर आगामी सीजनसाठी संघाच्या फिल्डिंग कोचची जबाबदारी असेल. 

पूजा पवार | Updated: Mar 17, 2026, 09:47 AM IST
IPL 2026 पूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्समध्ये स्टार क्रिकेटरची एंट्री, संघात महत्वाची भूमिका बजावणार
IPL 2026 : आयपीएल 2026 चं बिगुल वाजलं असून येत्या 28 मार्च पासून इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनला सुरुवात होणार आहे. बीसीसीआयने अद्याप केवळ आयपीएल 2026  च्या पहिल्या सत्राचच वेळापत्रक जाहीर केलं असून 28 मार्च ते 12 एप्रिल या कालावधीत चेन्नई सुपरकिंग्सचे एकूण चार सामने होतील. देशातील काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक आहेत अशावेळी आयपीएलचं उर्वरित शेड्युल हे काही दिवसांनी समोर येतील. आयपीएल 2026 पूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्समध्ये स्टार क्रिकेटरची एंट्री झाली आहे ज्याच्यावर आगामी सीजनसाठी संघाच्या फिल्डिंग कोचची जबाबदारी असेल. 

जेम्स फोस्टर CSK चा नवा कोच : 

इंग्लंडचा माजी विकेटकिपर जेम्स फोस्टर याला नव्या सीजनसाठी चेन्नई सुपर किंग्समध्ये फिल्डिंग कोच म्हणून नियुक्त करण्यात आलं आहे. तो मुख्य प्रशिक्षक स्टीफन फ्लेमिंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली, फलंदाजी प्रशिक्षक मायकल हसी आणि गोलंदाजी प्रशिक्षक एरिक सायमन यांच्यासोबत काम करेल. फॉस्टरने यापूर्वी अनेक सीजनसाठी कोलकाता नाइट रायडर्स (केकेआर) संघाचा फिल्डिंग कोच आणि असिस्टंट कोच म्हणून काम केले आहे.आता जेम्स हा चेन्नई सुपर किंग्जच्या विकेटकिपर सोबत काम करेल, ज्यात भारत आणि चेन्नई सुपर किंग्जचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी आणि नुकत्याच झालेल्या टी20 वर्ल्ड प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट असलेला संजू सॅमसन यांचा समावेश आहे.

आयपीएलचं पाचवेळा विजेतेपद जिंकणाऱ्या चेन्नई सुपरकिंग्सने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सवरून याबाबतची माहिती दिली आहे. या पोस्टमध्ये लिहीलं की, 
'आमचे फिल्डिंग कोच जेम्स फोस्टर यांचा येलो आर्मीमध्ये समावेश आहे. जगभरातील संघांसोबत कोचिंगचा अनुभव असलेले इंग्लंडचे माजी विकेटकिपर जेम्स आता 'सीएसके सह  नवीन प्रवासाला सुरुवात करत आहेत.

कोण आहे जेम्स फोस्टर? 

15 एप्रिल 1980 रोजी एसेक्समध्ये जेम्स फोस्टरमध्ये जन्म झाला होता. ऑक्टोबर 2001 मध्ये यष्टिरक्षक-फलंदाज म्हणून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. त्याने इंग्लंडसाठी सात टेस्ट सामने खेळले आणि 12 डावात 25.11 च्या सरासरीने 226 धावा केल्या. या काळात त्याने 17 कॅच पकडले आणि एका खेळाडूला स्टंप केले होते.

फोस्टर ने जनवरी में डेजर्ट वाइपर्स के हेड कोच के तौर पर आईएलटी20 का खिताब जीता था. हाल ही में उन्हें ‘द हंड्रेड’ टूर्नामेंट में बर्मिंघम फीनिक्स का सहायक कोच नियुक्त किया गया है. फोस्टर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, दोनों टीमों के कोचिंग स्टाफ के साथ भी काम कर चुके हैं.

इंग्लंडकडून 11 वनडे खेळणाऱ्या जेम्स फोस्टरने खेळताना 41 धावा केल्या आणि 13 खेळाडूंना कॅच बाद केले. त्याने पाच टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 37 धावा करून आणि सहा फलंदाजांना बाद करून सात खेळाडूंना स्टंप आउट केले. 2018 मध्ये खेळाडू म्हणून कारकिर्दीतून निवृत्त झाल्यापासून, त्याने फ्रँचायझी क्रिकेटमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रशिक्षण देणं सुरु केलं आहे.  

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत.

