IPL 2027 पूर्वी CSK ला मोठा धक्का, 8 वर्षांनी 'या' दिग्गजाने सोडली संघाची साथ

IPL 2027 CSK : आयपीएल 2027 पूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्समध्ये मोठे बदल होत आहेत. यापूर्वी जवळपास 17 वर्षांपासून चेन्नई सुपरकिंग्सच्या संघाचा हेड कोच असणाऱ्या स्टीफन फ्लेमिंगने आयपीएल 2027 पूर्वी चेन्नई संघाची साथ सोडली. त्यानंतर त्याच्या जागी जहीर खानची सीएसकेने मुख्य हेड कोचपदी निवड केली आहे. स्टीफन फ्लेमिंग आणि एरिक सिमंसनंतर आता सीएसके च्या सपोर्ट स्टाफमधील अजून एकाने राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे आगामी सीजनपूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्सच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये बदल होणार आहेत. मायकल हसीने 8 वर्षांनी चेन्नई सुपरकिंग्सची साथ सोडली असून तो सीएसकेचा बॅटिंग कोच म्हणून काम करत होता.
मायकल हसीने मागच्या 8 वर्षांपासून चेन्नई सुपर किंग्सचा फलंदाज कोच म्हणून काम करत आहे. आता सीएसकेने त्याला आपल्या कोचिंग रोस्टर म्हणून हटवलं आहे. त्याची जागा कोण घेणार हे अद्याप निश्चित नाहीये. हसी चेन्नई फ्रँचायझीशी खेळाडू आणि प्रशिक्षक अशा दोन्ही भूमिकांतून जोडले गेले आहेत. खेळाडू म्हणून त्यांनी सीएसकेसाठी एकूण सहा सीजन खेळले आहेत आणि 2018 पासून ते पाच वेळा विजेतेपद पटकावणाऱ्या या संघासोबत बॅटिंग कोचच्या भूमिकेत आहेत.
रिपोर्टनुसार सीएसके मॅनेजमेंटने याबाबत मायकल हसीला माहिती दिली होती. असे वृत्त आहे की मायकल इतर काही संघांच्या संपर्कात आहे. त्यामुळे, आयपीएल 2027 साठी तो एखाद्या वेगळ्या संघात सामील झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार चेन्नई सुपर किंग्सचे फिल्डिंग कोच जेम्स फॉस्टर यांची नोकरीही धोक्यात असल्याचं समोर येत आहे.
हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंगने जवळपास 17 वर्षांनी चेन्नई सुपरकिंग्सची साठी सोडली. त्यानंतर आता आयपीएल 2027 साठी जहीर खानची हेड कोचपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. एरिक सिमन्स हे देखील गेल्या नऊ वर्षांपासून चेन्नई संघाशी जोडलेले होते, परंतु आता त्यांची जागा मोहित शर्मा घेणार आहेत. फिल्डिंग प्रशिक्षक जेम्स फॉस्टर यांचे पदही धोक्यात आहे, तर मायकल हसी यांनी संघाची साथ सोडली आहे.