English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

चेन्नई सुपरकिंग्सला मिळाली रवींद्र जडेजाची रिप्लेसमेंट, 20 वर्षाच्या खेळाडूला 14.20 कोटींना विकत घेतलं

IPL 2026 Auction : चेन्नई सुपरकिंग्सने 20 वर्षांच्या ऑलराऊंडर खेळाडूला ऑक्शनमधून खरेदी केलं. त्याच्यावर त्यांनी कोट्यवधी रुपयांची उधळण केली. या युवा खेळाडूची तुलना  रवींद्र जडेजा सोबत केली जातेय. 

पूजा पवार | Updated: Dec 17, 2025, 04:15 PM IST
चेन्नई सुपरकिंग्सला मिळाली रवींद्र जडेजाची रिप्लेसमेंट, 20 वर्षाच्या खेळाडूला 14.20 कोटींना विकत घेतलं
(Photo Credit : Social Media)

IPL 2026 Auction : आयपीएल 2026 साठी (IPL 2026) मिनी ऑक्शन 16 डिसेंबर रोजी अबुदाबी येथे पार पडलं. या मिनी ऑक्शनमध्ये जवळपास 43.40 कोटींची पर्स घेऊन चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Superkings) उतरली होती. यात सीएसकेने 9 खेळाडूंना खरेदी करत त्यांच्यावर करोडो रुपयांची उधळण केली. यात सीएसकेने 20 वर्षांच्या ऑलराऊंडर खेळाडूला सुद्धा खरेदी केलं. हा युवा खेळाडू असला तरी त्याच्यात कर्तृत्व आहे की तो संघात रवींद्र जडेजाची (Ravindra Jadeja) कमतरता पूर्ण करू शकतो. 

Add Zee News as a Preferred Source

CSK ने स्पिन ऑलराउंडरला घेतलं : 

चेन्नई सुपरकिंग्सने 20 वर्षां स्पिन ऑलराउंडर प्रशांत वीरवर मोठा दाव लावला. जेव्हा उत्तर प्रदेशचा ऑलराऊंडर खेळाडू प्रशांत वीरचे नाव ऑक्शनच्या हॉलमध्ये आले, तेव्हा सीएसके आणि हैदराबादमध्ये त्याला संघात घेण्यासाठी चढाओढ सुरु झाली. चेन्नई सुपर किंग्जने अखेर वीरला 14.2 कोटी मध्ये खरेदी केले.

कोण आहे प्रशांत वीर?

प्रशांत वीर हा उत्तरप्रदेशातील एक उत्कृष्ट क्रिकेटर असून त्याचं पूर्ण नाव प्रशांत रामेंद्र वीर असं आहे आणि त्याचं वय 20 वर्ष आहे. प्रशांतचा जन्म 24 नोव्हेंबर 2005 रोजी उत्तर प्रदेशातील अमेठी येथे झाला. तो डाव्या हाताने फलंदाजी करतो आणि स्लो डाव्या हाताचा ऑर्थोडॉक्स फिरकी गोलंदाज आहे.

रवींद्र जडेजा रिप्लेसमेंट भेटली : 

आयपीएल 2026 च्या ऑक्शनपूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्सने संजू सॅमसनला राजस्थानकडून ट्रेड करत संघात सामील केलं तर रवींद्र जडेजा आणि सॅम करनला राजस्थान रॉयल्सकडे पाठवलं. रवींद्र जडेजा हा स्पिन ऑलराऊंडर होता, तर प्रशांत वीर सुद्धा स्पिन ऑलराऊंडर आहे. त्यामुळे असं मानलं जातंय की प्रशांतच्या येण्याने चेन्नईला रवींद्र जडेजाची रिप्लेसमेंट मिळालीये. 

हेही वाचा : IPL ऑक्शननंतर असे आहेत 10 संघ; MI, CSK, RCB आणि इतर संघातील खेळाडूंची लिस्ट पाहा एका क्लिकवर

 

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीतील दमदार कामगिरी : 

2025-26 च्या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीत प्रशांत वीरने आपली गुणवत्ता ठळकपणे सिद्ध केली. सात सामन्यांत त्याने 169.19 च्या स्ट्राइक रेटने आणि 37.33 च्या सरासरीने 112 धावा केल्या. बिहारविरुद्धचा नाबाद 40 धावांचा खेळ हा त्याचा सर्वोत्तम डाव ठरला. गोलंदाजीतही तो मागे राहिला नाही. सात डावांत 9 बळी, 18.77 ची सरासरी आणि 6.76 ची इकॉनॉमी राखत त्याने संघाला महत्त्वाचे ब्रेकथ्रू मिळवून दिले. या अष्टपैलू कामगिरीमुळेच त्याचे नाव आयपीएल संघांच्या नोटबुकमध्ये ठळकपणे नोंदले गेले आहे.

इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीझन : 

उत्तर प्रदेश टी20 लीग 2025 मध्ये प्रशांत वीरचा खेळ आणखी बहरला. नोएडा सुपर किंग्सकडून खेळताना त्याने 10 डावांत 64.00 च्या सरासरीने आणि 155.34 च्या स्ट्राइक रेटने 320 धावा केल्या. यात तीन अर्धशतकांचा समावेश होता. यासोबतच गोलंदाजीतही 8 बळी घेत त्याने अष्टपैलू योगदान दिले आणि त्याला स्पर्धेचा ‘इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीझन’ हा मानाचा पुरस्कार मिळाला.

CSK आणि धोनीसोबत खेळण्याचं स्वप्न : 

प्रशांत वीरने आपली इच्छा उघडपणे व्यक्त करत चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळण्याचं स्वप्न असल्याचं सांगितलं आहे. एका मुलाखतीत तो म्हणाला होता, 'मला CSK साठी खेळायला खूप आवडेल. एम. एस. धोनी सरांसोबत किमान एक हंगाम घालवणं हे माझं स्वप्न आहे. त्यांच्या शांत स्वभावाकडून आणि खेळ वाचण्याच्या क्षमतेकडून मला खूप काही शिकायला मिळेल. तेही माझ्यासारखे खालच्या फळीत फलंदाजी करतात, त्यामुळे त्यांच्याकडून शिकण्याची संधी मिळणं माझ्यासाठी मोठी गोष्ट असेल'.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
IPL 2026Cricket Newsravindra jadejaCSKcricket

इतर बातम्या

Payal Gaming Private Video: पायल गेमिंगचा MMS व्हिडीओ लीक?...

भारत