चेन्नई सुपरकिंग्सला मिळाली रवींद्र जडेजाची रिप्लेसमेंट, 20 वर्षाच्या खेळाडूला 14.20 कोटींना विकत घेतलं

IPL 2026 Auction : आयपीएल 2026 साठी (IPL 2026) मिनी ऑक्शन 16 डिसेंबर रोजी अबुदाबी येथे पार पडलं. या मिनी ऑक्शनमध्ये जवळपास 43.40 कोटींची पर्स घेऊन चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Superkings) उतरली होती. यात सीएसकेने 9 खेळाडूंना खरेदी करत त्यांच्यावर करोडो रुपयांची उधळण केली. यात सीएसकेने 20 वर्षांच्या ऑलराऊंडर खेळाडूला सुद्धा खरेदी केलं. हा युवा खेळाडू असला तरी त्याच्यात कर्तृत्व आहे की तो संघात रवींद्र जडेजाची (Ravindra Jadeja) कमतरता पूर्ण करू शकतो.
चेन्नई सुपरकिंग्सने 20 वर्षां स्पिन ऑलराउंडर प्रशांत वीरवर मोठा दाव लावला. जेव्हा उत्तर प्रदेशचा ऑलराऊंडर खेळाडू प्रशांत वीरचे नाव ऑक्शनच्या हॉलमध्ये आले, तेव्हा सीएसके आणि हैदराबादमध्ये त्याला संघात घेण्यासाठी चढाओढ सुरु झाली. चेन्नई सुपर किंग्जने अखेर वीरला 14.2 कोटी मध्ये खरेदी केले.
प्रशांत वीर हा उत्तरप्रदेशातील एक उत्कृष्ट क्रिकेटर असून त्याचं पूर्ण नाव प्रशांत रामेंद्र वीर असं आहे आणि त्याचं वय 20 वर्ष आहे. प्रशांतचा जन्म 24 नोव्हेंबर 2005 रोजी उत्तर प्रदेशातील अमेठी येथे झाला. तो डाव्या हाताने फलंदाजी करतो आणि स्लो डाव्या हाताचा ऑर्थोडॉक्स फिरकी गोलंदाज आहे.
आयपीएल 2026 च्या ऑक्शनपूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्सने संजू सॅमसनला राजस्थानकडून ट्रेड करत संघात सामील केलं तर रवींद्र जडेजा आणि सॅम करनला राजस्थान रॉयल्सकडे पाठवलं. रवींद्र जडेजा हा स्पिन ऑलराऊंडर होता, तर प्रशांत वीर सुद्धा स्पिन ऑलराऊंडर आहे. त्यामुळे असं मानलं जातंय की प्रशांतच्या येण्याने चेन्नईला रवींद्र जडेजाची रिप्लेसमेंट मिळालीये.
2025-26 च्या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीत प्रशांत वीरने आपली गुणवत्ता ठळकपणे सिद्ध केली. सात सामन्यांत त्याने 169.19 च्या स्ट्राइक रेटने आणि 37.33 च्या सरासरीने 112 धावा केल्या. बिहारविरुद्धचा नाबाद 40 धावांचा खेळ हा त्याचा सर्वोत्तम डाव ठरला. गोलंदाजीतही तो मागे राहिला नाही. सात डावांत 9 बळी, 18.77 ची सरासरी आणि 6.76 ची इकॉनॉमी राखत त्याने संघाला महत्त्वाचे ब्रेकथ्रू मिळवून दिले. या अष्टपैलू कामगिरीमुळेच त्याचे नाव आयपीएल संघांच्या नोटबुकमध्ये ठळकपणे नोंदले गेले आहे.
उत्तर प्रदेश टी20 लीग 2025 मध्ये प्रशांत वीरचा खेळ आणखी बहरला. नोएडा सुपर किंग्सकडून खेळताना त्याने 10 डावांत 64.00 च्या सरासरीने आणि 155.34 च्या स्ट्राइक रेटने 320 धावा केल्या. यात तीन अर्धशतकांचा समावेश होता. यासोबतच गोलंदाजीतही 8 बळी घेत त्याने अष्टपैलू योगदान दिले आणि त्याला स्पर्धेचा ‘इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीझन’ हा मानाचा पुरस्कार मिळाला.
प्रशांत वीरने आपली इच्छा उघडपणे व्यक्त करत चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळण्याचं स्वप्न असल्याचं सांगितलं आहे. एका मुलाखतीत तो म्हणाला होता, 'मला CSK साठी खेळायला खूप आवडेल. एम. एस. धोनी सरांसोबत किमान एक हंगाम घालवणं हे माझं स्वप्न आहे. त्यांच्या शांत स्वभावाकडून आणि खेळ वाचण्याच्या क्षमतेकडून मला खूप काही शिकायला मिळेल. तेही माझ्यासारखे खालच्या फळीत फलंदाजी करतात, त्यामुळे त्यांच्याकडून शिकण्याची संधी मिळणं माझ्यासाठी मोठी गोष्ट असेल'.