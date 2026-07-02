/हार्दिक पांड्या CSK मध्ये जाणार? सीईओ काशी विश्वनाथननी स्पष्टच सांगितलं

Hardik Pandya CSK : आयपीएल 2026 संपल्यापासूनच मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्या हा आयपीएल संघ बदलणार अशी चर्चा जोरदार सुरु होती. हार्दिकच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्सचा परफॉर्मन्स मागील तीन वर्षांपासून चांगला नाहीये. त्यामुळेच आयपीएल 2027 पूर्वी एकतर मुंबई इंडियन्स हार्दिकची साथ सोडेल किंवा हार्दिक ट्रेड होऊन दुसऱ्या संघात जाईल अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि सनरायजर्स हैदराबाद हे दोन संघ सोडले तर जवळपास आयपीएलचे सर्व ७ संघ हे हार्दिकला आपल्या संघात ट्रेड करून घेण्यास तयार आहे अशी माहिती समोर येत होती. त्यातल्या त्यात चेन्नई सुपरकिंग्स हा संघ हार्दिक पांड्याला आयपीएल 2027 पूर्वी ट्रेड करून आपल्या संघात घेईल अशी मोठी चर्चा सुरु आहे. मात्र आता यावर स्वतः CSK चे सीईओ काशी विश्वनाथन यांनी चेन्नई सुपरकिंग्सची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
CSK चे सीईओ काशी विश्वनाथनने क्रिकबझने म्हंटले की, 'आम्ही अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही किंवा सध्या या विषयावर विचारही सुरू नाही. 'ट्रेड'साठी (खेळाडूंच्या अदलाबदलीसाठी) कोणते खेळाडू उपलब्ध आहेत याची आम्हाला कल्पना आहे, परंतु यावर आम्ही केवळ सीजनचा आढावा पूर्ण केल्यानंतरच चर्चा करू. हा आढावा सध्या सुरू असलेली एमएलसी (MLC) स्पर्धा संपल्यानंतर घेतला जाईल. त्यासाठी अजून बराच वेळ आहे'. मुंबई इंडियन्सची भूमिका तर अधिकच स्पष्ट आणि थेट होती. फ्रँचायझीच्या प्रवक्त्याने सांगितले, 'आम्ही सध्या खेळाडूंच्या अदलाबदलीबाबत (ट्रेड्स) कोणत्याही चर्चेत सहभागी नाही आहोत. अशा प्रकारची चर्चा केवळ आढावा पूर्ण झाल्यानंतरच होऊ शकते'.
स्टार ऑलराऊंडर हार्दिक पांड्याला आपल्या संघात घेण्यासाठी आयपीएलमधील जवळपास ७ संघांनी रस दाखवला आहे. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा करण्यात आला आहे की, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि मुंबई इंडियन्स वगळता इतर सर्व फ्रेंचायझी हार्दिकला घेण्यासाठी उत्सुक आहे.
स्टार ऑलराऊंडर हार्दिक पांड्या हा 2015 पासून आयपीएलमध्ये खेळतोय. हार्दिक पांड्या आतापर्यंत मुंबई इंडियन्स आणि गुजरात टायटन्स या संघांचा भाग राहिला असून त्याच्या नेतृत्वात गुजरात टायटन्सने पहिल्याच सीजनला (२०२२) आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं होतं. त्यानंतर आयपीएल 2024 मध्ये हार्दिक पांड्या हा मुंबई इंडियन्समध्ये ट्रेड होऊन आला आणि त्याला संघाचं नेतृत्व देण्यात आलं. मात्र त्याच्या नेतृत्वात मागचे तीनही सीजन मुंबई इंडियन्सचा परफॉर्मन्स फ्लॉप ठरला.