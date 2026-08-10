/हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडवर सीएसकेच्या CEO ची प्रतिक्रिया! मोठ्या निर्णयाबद्दल उघडपणे सांगितले

CSK CEO on Hardik Pandya Trade : मागील काही दिवसांपासून सातत्याने आयपीएलच्या ट्रेडचा पुढील सिझनसाठी गोंधळ पाहायला मिळत आहे. हार्दिक पांड्याच्या संदर्भात अनेक दावे केले जात आहेत, तर रिषभ पंतने दोन वर्षानंतर पुन्हा एकदा दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघामध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक धक्कादायक निर्णय आतापर्यत आयपीएल 2026 झाल्यानंतर पाहायला मिळाले आहेत आता सीएसकेच्या संघामध्ये मागील सिझनमध्ये अनेक युवा खेळाडू पाहायला मिळाले आता अनेक मोठे धक्कादायक बदल पाहायला मिळू शकतात. आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्सची कामगिरी खराब झाली. यानंतर, संघ व्यवस्थापनामध्ये हार्दिक पांड्याला ट्रेड केले जाऊ शकते, अशा चर्चा सुरू झाल्या.
हार्दिक पांड्याला सीएसकेचा संघ हा विकत घेण्यासाठी उत्सुक आहे. मात्र, सीएसकेने आतापर्यंत या ट्रेडवर मौन बाळगले होते. अखेरीस, चेन्नई सुपर किंग्स संघाने या ट्रेडवर प्रतिक्रिया दिली असून, त्याची कालमर्यादाही जाहीर केली आहे. सुपरस्टार वेगवान गोलंदाज आणि अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडच्या बातम्या येऊ लागल्यापासून, त्याचे नाव पाच वेळा आयपीएल चॅम्पियन ठरलेल्या चेन्नई सुपर किंग्सशी जोडले जात आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना, चेन्नई सुपर किंग्सचे सीईओ कासी विश्वनाथन यांनी क्रिकबझला सांगितले, "आम्ही यावर अजून विचारविनिमय सुरूही केलेला नाही. त्यामुळे आता हार्दिक पांड्या सीएसकेच्या संघामध्ये येणार की नाही यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह आहे.
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पुढे सीएसकेच्या सीईओनी सांगितले की, सर्वप्रथम, आम्ही आमच्या नवीन मुख्य प्रशिक्षकाची निवड करू, ज्यासाठी आम्हाला अनेक इच्छुक उमेदवारांकडून फोन आले आहेत. आम्ही एकत्र बसून अंतिम निर्णय घेऊ." या विधानावरून हे स्पष्ट होते की, फ्रँचायझी सध्या स्टीफन फ्लेमिंगच्या जागी नवीन प्रशिक्षकाच्या शोधात आहे. नवीन मुख्य प्रशिक्षकाची निवड झाल्यानंतरच व्यवस्थापन पांड्याच्या ट्रेडबाबत निर्णय घेईल. हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडबद्दल बोलायचे झाल्यास, चेन्नई सुपर किंग्स व्यतिरिक्त इतर तीन फ्रँचायझीदेखील या शर्यतीत असल्याचे दिसते. कोलकाता नाईट रायडर्सलाही पांड्याला करारबद्ध करण्यात रस आहे.
वृत्तानुसार, केकेआरने त्याला कर्णधारपदाचीही ऑफर दिली आहे. इतकेच नाही, तर लखनौ सुपर जायंट्स आणि राजस्थान रॉयल्स हे संघही पांड्याला करारबद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, या शर्यतीतील खरी लढाई चेन्नई सुपर किंग्स आणि केकेआर यांच्यातच असल्याचे दिसते. तर दुसरीकडे शिवम दुबेला संघ रिलीज करणार अशा चर्चा देखील आता सुरु झाल्या आहेत.