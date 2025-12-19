English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
धोनीचा एक्झिट प्लॅन तयार, CSK ने 32.50 कोटी रुपये केले खर्च, IPL 2026 ठरणार शेवटचा?

IPL 2026 CSK : सीएसकेने आयपीएल 2026 नंतर धोनीचा एक्सिट प्लॅन तयार केला असून त्यांनी यासाठी जवळपास 32.50 कोटी रुपये खर्च केले आहेत.   

पूजा पवार | Updated: Dec 19, 2025, 04:29 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IPL 2026 CSK : एम एस धोनी (MS Dhoni) हा आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी कर्णधारांपैकी एक असून त्याच्या नेतृत्वात चेन्नई सुपरकिंग्सने एकूण 5 वेळा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं. धोनी आता 44 वर्षांचा असून त्याचा आयपीएलमधील रिटायरमेंट प्लॅन तयार झाला आहे.  मागच्या वर्षी धोनीचा सीएसकेमध्ये अनकॅप्ड खेळाडू म्हणून समावेश करण्यात आला होता. मागच्या दोन सीजनपासून धोनी हा आयपीएलमधून निवृत्त होऊ शकतो अशा चर्चा आहेत, मात्र सीएसकेने आयपीएल 2026 नंतर (IPL 2026) धोनीचा एक्सिट प्लॅन तयार केला आहे. यासाठी चेन्नई सुपरकिंग्सने जवळपास 32.50 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. 

चेन्नई सुपरकिंग्सकडून एम एस धोनीच्या निवृत्तीविषयी कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. परंतु ज्याप्रकारे फ्रेंचायझीने ऑक्शनमध्ये खेळाडूंची खरेदी केली त्यावरून समजतं की या सीजननंतर धोनीची निवृत्ती जवळपास निश्चित आहे. परंतू चांगली गोष्ट अशी की आयपीएल 2026 मध्ये तो मैदानात उतरेल. मात्र आयपीएल 2026 हा धोनीचा शेवटचा आयपीएल सीजन ठरू शकतो. 

कसा आहे CSK चा प्लॅन?

44 वर्षांच्या धोनीच्या फेअरवेलसाठी सीएसकेने तयारी केलेली पाहायला मिळतेय. चेन्नई सुपरकिंग्सने माजी कर्णधार धोनीच्या फेअरवेलपूर्वी आयपीएल 2026 मध्ये एक नाही तर तीन - तीन विकेटकिपर फलंदाज संघात सामील केले आहेत. संजू सॅमसनला सीएसकेने ट्रेड करून संघात सामील केले तर कार्तिक शर्मा, उर्विल पटेल यांना ऑक्शनमधून विकत घेतले. या विकेटकिपर फलंदाजांना खेळाडूंना विकत घेण्यासाठी सीएसकेने जवळपास 32.50 कोटी रुपये खर्च केले. ते तीन विकेटकिपर फलंदाज धोनीच्या निवृत्तीनंतर संघात त्याची जागा घेऊ शकतात.

चेन्नई सुपरकिंग्सने ऑक्शनमध्ये 9 खेळाडूंना विकत घेतलं : 

कार्तिक शर्मा , प्रशांत वीर , राहुल चहर, मॅट हेन्री, अकील होसेन, मॅथ्यू शॉर्ट, झॅक फॉल्केस, सरफराज खान, अमन खान

आयपीएलमधील CSK यशस्वी संघ : 

चेन्नई सुपर किंग्स हा आयपीएल इतिहासातील सर्वात यशस्वी संघांपैकी एक आहे. संघाने 2010, 2011, 2018, 2021 आणि 2023 मध्ये विजेतेपद पटकावले असून पाच वेळा उपविजेतेपदही मिळवले आहे. 2016-17 मधील बंदीनंतर 2018 मध्ये थेट विजेतेपद जिंकणाऱ्या CSK ने सातत्याने दमदार कामगिरी केली आहे, मात्र मागील काही हंगामांत संघाची कामगिरी चढ-उताराची राहिली आहे.

आयपीएल 2026 साठी चेन्नई सुपरकिंग्सचा संघ : 

चेन्नई सुपरकिंग्स : कार्तिक शर्मा , प्रशांत वीर , राहुल चहर, मॅट हेन्री, अकील होसेन, मॅथ्यू शॉर्ट, झॅक फॉल्केस, सरफराज खान, अमन खान, एमएस धोनी, रुतुराज गायकवाड़, संजू सॅमसन, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, उर्विल पटेल, नूर अहमद, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, जेमी ओवरटन, गुरजापनीत सिंह, अंशुल कंबोज, अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मॅट हेनरी, राहुल चाहर, जॅक फॉल्क्स. 

