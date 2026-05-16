/IPL 2026 Playoff Senario : CSK च्या पराभवामुळे राजस्थानला फायदा, प्लेऑफची शर्यत झाली सोपी, पाहा कसं असणार समीकरण?

IPL 2026 Playoff Senario For Rajasthan Royals : लखनऊ सुपर जाएंट्सने चेन्नई सुपरकिंग्सचा पराभव केल्यावर आता आयपीएल 2026 च्या प्लेऑफमधील समीकरण बदललं आहे. चेन्नईचा पराभव झाल्याने राजस्थान रॉयल्सला याचा प्लेऑफच्या शर्यतीत फायदा होऊ शकतो.
IPL 2026 Playoff Senario : आयपीएल 2026 स्पर्धेचा रोमांच आता आणखीन वाढला असून दररोज प्लेऑफच्या शर्यतीत मोठा ट्विस्ट येतोय. 15 मे रोजी 59 वा सामना चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स (CSK VS LSG) यांच्यात पार पडला या सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्सवर लखनऊने 7 विकेट्स राखून विजय मिळवला. या विजयामुळे चेन्नई सुपरकिंग्सचं प्लेऑफमधील समीकरण बिघडलं असून राजस्थान रॉयल्सला प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवणं काहीसं सोपं झालेलं आहे. चेन्नई सुपरकिंग्सच्या पराभवामुळे राजस्थान रॉयल्ससाठी प्लेऑफसाठीचे टॉप 4 चे दरवाजे उघडले आहेत.
लखनऊ सुपर जाएंट्स आणि चेन्नई सुपरकिंग्स यांच्यात झालेल्या सामन्यानंतर आयपीएल 2026 चं पॉईंट्स टेबलजर पाहिलं तर सध्याची स्थिती खूपच रंजक आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात टायटन्स हे दोन संघ प्रत्येकी 16-16 पॉईंट्सने पहिल्या आणि दुसऱ्या स्थानी आहे. तर सनरायजर्स हैदराबादच्या संघाकडे १४ पॉईंट्स आहेत. पंजाब किंग्स 13 पॉईंट्स सह चौथ्या स्थानी असून राजस्थान रॉयल्स 12 पॉईंट्स सह पाचव्या स्थानी आहे. राजस्थान रॉयल्सने आतापर्यंत केवळ 11 सामने खेळले तर त्याच्या सोबत प्लेऑफच्या रेसमध्ये असलेल्या बहुतांश संघांनी प्रत्येकी 12-12 सामने खेळलेत.
चेन्नई सुपरकिंग्सने जर का लखनऊ सुपर जाएंट्स विरुद्ध सामना जिंकला असता तर ते पॉईंट्स टेबलमध्ये 14 पॉईंट्स सह 5 व्या स्थानी असते. पण तसं झालं नाही आणि या सीजनमध्ये 12 सामने खेळून त्यांचा सहावा पराभव मिळाला. लखनऊ सुपर जाएंट्स विरुद्ध मिळालेल्या पराभवामुळे चेन्नई सुपरकिंग्सचा नेट रन रेट हा (+0.027) आहे तर राजस्थान रॉयल्सचा नेट रन रेट हा (+0.082) आहे. म्हणजेच आता राजस्थान रॉयल्सच्या प्लेऑफमधील रस्तात चेन्नई काटा बनलेली नाही. जर चेन्नई लखनऊ विरुद्ध सामना जिंकली असती तर त्याचा नेट रन रेट वाढला असता आणि ते 14 पॉईंट्सने राजस्थान रॉयल्सच्या पुढे गेले असते. चेन्नई सुपरकिंग्सचे आता केवळ २ सामने शिल्लक आहेत. जर यातील एकही सामना चेन्नई पराभूत झाली तर त्यांचं प्लेऑफमधील आव्हान संपुष्टात येऊ शकतं.
राजस्थान रॉयल्ससाठी सर्वात जमेची बाजू आहे की त्यांना अजून तीन सामने खेळायचे आहेत. तर त्याच्या प्रतिस्पर्धी संघांना अजून २ सामने खेळायचे आहेत. राजस्थान रॉयल्स दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध होणारा पुढील सामना जिंकली तर त्यांचे 14 पॉईंट्स होतील आणि ते नंबर 3 किंवा 4 वर फिनिश करू शकतील. राजस्थान रॉयल्सने आतापर्यंत 11 सामने जिंकले असून आता उर्वरित 3 सामन्यांपैकी त्यांना 2 सामने काहीही करून जिंकायचे आहेत. 16 पॉईंट्स झाल्यास त्यांची प्लेऑफमधील एंट्री सुरक्षित होईल. तसेच जर त्यांनी उर्वरित तिन्ही सामन्यात विजय मिळवला तर त्यांचे 18 पॉईंट्स होतील. राजस्थान रॉयल्सने त्यांच्या पुढील तीन सामन्यांपैकी दोन सामन्यात विजय मिळवल्यास त्यांच प्लेऑफमध्ये एंट्री निश्चित होईल.