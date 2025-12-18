"CSK ने मला...' IPL मध्ये सरफराज खानचं दमदार पुनरागमन! भावनिक प्रतिक्रिया Viral

Sarfaraz Khan makes a strong comeback in IPL: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 च्या मिनी ऑक्शनमध्ये अनेक वेगवेगळे धक्कदायक बोली बघायला मिळाल्या. अबू धाबीतील एतिहाद स्टेडियममध्ये पार पडलेल्या मिनी-ऑक्शनमध्ये एका खेळाडूंचा नाव चर्चेत आलं ते म्हणजे सरफराज खान! सरफराज खानच्या बोलीला भावनिक वळण आले. जेव्हा लिलावामध्ये पहिल्या फेरीत त्याचं नाव पुकारलं पण त्याच्यात कोणीच रस दाखवलं नाही. शेवटी सरफराज त्या पहिल्या फेरीत अनसोल्ड राहिला. मात्र लिलावाच्या अखेरच्या टप्प्यात चेन्नई सुपर किंग्सने (CSK) त्याला मूळ किंमतीत म्हणजेच 75 लाख रुपयांत आपल्या संघात सामील करून घेतले आणि त्याच्या IPL कारकिर्दीला नवा श्वास दिला.
सरफराज खान यंदा २०२६ वर्षी तब्बल तीन वर्षांनंतर IPL मध्ये परतताना दिसणार आहे. याआधी 2023 साली तो दिल्ली कॅपिटल्सचा भाग होता. एक्सिलरेटर राउंडमध्ये त्याचे नाव पुन्हा पुकारले गेले, तेव्हा CSK हाच एकमेव संघ होता ज्याने त्याच्यात रस दाखवला. अखेर पिवळ्या जर्सीत सरफराजचे आयपीएलमध्ये पुनरागमन निश्चित झाले.
हे ही वाचा: मल्लिकाची एक चूक आणि CSK चं लाखांचे नुकसान; IPL 2026 Auction च्या वेळी नेमकं काय झालं?
चेन्नई सुपर किंग्जकडून आयपीएलमध्ये पुन्हा संधी मिळाल्यानंतर सरफराजची प्रतिक्रिया सध्या सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल झाली आहे. त्याने इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक व्हिडीओ शेअर करत चेन्नई सुपर किंग्ज (CSK) चे आभार मानले. “CSK, माझ्या करिअरला नवं आयुष्य दिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद,” असे शब्द लिहित त्याने आपल्या भावना व्यक्त केल्या. या पोस्टमधून सरफराजचा संघर्ष आणि मिळालेल्या संधीबद्दलचा आदर स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
Sarfaraz Khan’s emotional Instagram story after being sold for ₹75 lakh to Chennai Super Kings in the auction for IPL 2026.
This shows that if you work hard, you will definitely get the reward for it. God never disappoints those who work hard. pic.twitter.com/X3Z81AmB0g
— Mention Cricket (@MentionCricket) December 16, 2025
सरफराज सध्या शानदार फॉर्ममध्ये आहे. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये त्याने यंदा 7 सामन्यांत 329 धावा केल्या आहेत. विशेष म्हणजे लिलावाच्या काही तास आधीच त्याने राजस्थानविरुद्ध अविश्वसनीय फलंदाजी करत अवघ्या 22 चेंडूत 73 धावा ठोकल्या होत्या. त्याचा स्ट्राइक रेट तब्बल 331.82 इतका होता, ज्यामुळे निवड समित्या आणि फ्रँचायझींचे लक्ष वेधले गेले.
हे ही वाचा: खासदाराचा मुलगा IPL 2026च्या मैदानात! कोणत्या संघाने घेतलं विकत? 'या' किंमतीची लागली बोली
An emotional note from Sarfaraz Khan #WhistlePodu #CSK pic.twitter.com/d58EThgAX4
— WhistlePodu Army - CSK Fan Club (@CSKFansOfficial) December 17, 2025
हे ही वाचा: वडील ट्रक ड्रायव्हर, पण IPL Auction मध्ये कोट्यवधींची झेप! RCB ने खरेदी केलेला मंगेश यादव आहे तरी कोण?
CSK कडून मिळालेली ही संधी सरफराजसाठी केवळ करार नसून, स्वतःला पुन्हा सिद्ध करण्याची मोठी संधी आहे. देशांतर्गत क्रिकेटमधील त्याची सध्याची कामगिरी पाहता, यंदाच्या IPL मध्ये तो नव्या जोमाने मैदानात उतरण्याची शक्यता आहे.