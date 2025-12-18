English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
"CSK ने मला...' IPL मध्ये सरफराज खानचं दमदार पुनरागमन! भावनिक प्रतिक्रिया Viral

 Sarfaraz Khan, IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 चं मिनी ऑक्‍शन 16 डिसेंबर रोजी अबू धाबी येथे पार पडलं. यामध्ये अनेक खेळाडूंचं करियर चमकलं. यातीलच एक नाव म्हणजे  सरफराज खान! सरफराज खानला CSK ने विकत घेतलं.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 18, 2025, 10:32 AM IST
Sarfaraz Khan in CSK

Sarfaraz Khan makes a strong comeback in IPL: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 च्या मिनी ऑक्‍शनमध्ये अनेक वेगवेगळे धक्कदायक बोली बघायला मिळाल्या. अबू धाबीतील एतिहाद स्टेडियममध्ये पार पडलेल्या मिनी-ऑक्‍शनमध्ये एका खेळाडूंचा नाव चर्चेत आलं ते म्हणजे सरफराज खान! सरफराज खानच्या बोलीला भावनिक वळण आले. जेव्हा लिलावामध्ये पहिल्या फेरीत त्याचं नाव पुकारलं पण त्याच्यात कोणीच रस दाखवलं नाही. शेवटी सरफराज त्या पहिल्या फेरीत अनसोल्ड राहिला. मात्र लिलावाच्या अखेरच्या टप्प्यात चेन्नई सुपर किंग्सने (CSK) त्याला मूळ किंमतीत म्हणजेच 75 लाख रुपयांत आपल्या संघात सामील करून घेतले आणि त्याच्या IPL कारकिर्दीला नवा श्वास दिला.

तीन वर्षांनंतर IPL मध्ये पुनरागमन!

सरफराज खान यंदा २०२६ वर्षी तब्बल तीन वर्षांनंतर IPL मध्ये परतताना दिसणार आहे. याआधी 2023 साली तो दिल्ली कॅपिटल्सचा भाग होता. एक्सिलरेटर राउंडमध्ये त्याचे नाव पुन्हा पुकारले गेले, तेव्हा CSK हाच एकमेव संघ होता ज्याने त्याच्यात रस दाखवला. अखेर पिवळ्या जर्सीत सरफराजचे आयपीएलमध्ये पुनरागमन निश्चित झाले.

सरफराजची प्रतिक्रिया काय? 

चेन्नई सुपर किंग्जकडून आयपीएलमध्ये पुन्हा संधी मिळाल्यानंतर सरफराजची प्रतिक्रिया सध्या सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल झाली आहे. त्याने इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक व्हिडीओ शेअर करत चेन्नई सुपर किंग्ज (CSK) चे आभार मानले. “CSK, माझ्या करिअरला नवं आयुष्य दिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद,” असे शब्द लिहित त्याने आपल्या भावना व्यक्त केल्या. या पोस्टमधून सरफराजचा संघर्ष आणि मिळालेल्या संधीबद्दलचा आदर स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

 

देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये जबरदस्त फॉर्म

सरफराज सध्या शानदार फॉर्ममध्ये आहे. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये त्याने यंदा 7 सामन्यांत 329 धावा केल्या आहेत. विशेष म्हणजे लिलावाच्या काही तास आधीच त्याने राजस्थानविरुद्ध अविश्वसनीय फलंदाजी करत अवघ्या 22 चेंडूत 73 धावा ठोकल्या होत्या. त्याचा स्ट्राइक रेट तब्बल 331.82 इतका होता, ज्यामुळे निवड समित्या आणि फ्रँचायझींचे लक्ष वेधले गेले.

IPL कारकिर्दीचा आढावा

  • सरफराज खान 2015 पासून IPL चा भाग राहिला आहे.
  • आतापर्यंत त्याने 50 सामने खेळले आहेत.
  • 585 धावा, 22.50 ची सरासरी आणि 130 पेक्षा अधिक स्ट्राइक रेट अशी त्याची एकूण कामगिरी आहे.
  • त्याच्या नावावर एक अर्धशतकही नोंदलेले आहे.
  • मात्र 2023 मध्ये त्याचा हंगाम निराशाजनक ठरला होता, जिथे 4 सामन्यांत तो फक्त 53 धावा करू शकला.

 

नव्या संधीसाठी सज्ज

CSK कडून मिळालेली ही संधी सरफराजसाठी केवळ करार नसून, स्वतःला पुन्हा सिद्ध करण्याची मोठी संधी आहे. देशांतर्गत क्रिकेटमधील त्याची सध्याची कामगिरी पाहता, यंदाच्या IPL मध्ये तो नव्या जोमाने मैदानात उतरण्याची शक्यता आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

