Marathi News
IPL 2026 आधी CSK 10 खेळाडूंना देणार नारळ? ऑक्शनपूर्वी होणार छाटणी

IPL 2026 : आयपीएल 2026 पूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्समध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात सीएसकेचे मालक आणि धोनी सह ऋतुराज गायकवाड यांच्यात बैठक झाली. 

पुजा पवार | Updated: Aug 10, 2025, 10:55 AM IST
IPL 2026 आधी CSK 10 खेळाडूंना देणार नारळ? ऑक्शनपूर्वी होणार छाटणी
(Photo Credit : Social Media)

IPL 2026 : आयपीएल 2025 मध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सचा (Chenni Superkings) संघ पॉईंट्स टेबलमध्ये शेवटच्या स्थानी राहिला. आता या परफॉर्मन्समध्ये बदल करण्यासाठी सीएसकेने नुकतीच एक बैठक घेतली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार एमएस धोनी, कर्णधार ऋतुराज गायकवाड़ आणि टीम मालक यांच्यात चेन्नईमध्ये बैठक पार पडली. रिपोर्टनुसार आयपीएल 2026 (IPL 2026) पूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्समधून अनेक मोठी नाव बाहेर पडू शकतात. 

आयपीएल 2025 मध्ये सर्वात खराब परफॉर्मन्स : 

चेन्नई सुपरकिंग्स हा संघ आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी संघ आहे. त्यांनी आतापर्यंत 5 वेळा विजेतेपद पटकावलंय. मात्र आयपीएल 2025 मध्ये सीएसकेचा परफॉर्मन्स अतिशय खराब होता. त्यांचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाड दुखापतग्रस्त झाल्याने पुन्हा एम एस धोनीकडे कर्णधारपद सोपवण्यात आलं होतं. मात्र धोनीच्या नेतृत्वात सुद्धा सीएसकेचा परफॉर्मन्स सुधारला नाही आणि पॉईंट्स टेबलमध्ये 10 व्या स्थानावर त्यांनी फिनिश केले. हे आयपीएलच्या इतिहास असं पहिल्यांदा घडलं जेव्हा सीएसकेने 10 व्या क्रमांकावर सीजन फिनिश केला. त्यामुळे आता टीम मॅनेजमेंट मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत. 

या 10 खेळाडूंना मिळणार नारळ?

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार अनुभवी गोलंदाज आर अश्विन संघातून बाहेर होऊ शकतो.  मेगा ऑक्शनमध्ये अश्विनला 9.75 कोटींना खरेदी करण्यात आलंय. शिवाय डेवोन कॉन्वे (6.25 करोड़ रुपये), रचिन रवींद्र (4 करोड़ रुपये), राहुल त्रिपाठी (3.4 करोड़ रुपये), सैम करन (2.4 करोड़ रुपये), गुरजपनीत सिंह (2.2 करोड़ रुपये), नाथन एलिस (2 करोड़ रुपये), दीपक हुड्डा (1.75 करोड़), जेमी ओवरटन (1.5 करोड़) और विजय शंकर (1.2 करोड़ रुपये) सारख्या खेळाडूंना आयपीएल 2026 पूर्वी संघातून नारळ मिळण्याची शक्यता आहे. 

सीएसकेने जर या खेळाडूंना रिलीज केलं तर त्यांच्याकडे 34.45 कोटी रुपये शिल्लक राहतील. तर त्यांच्यापर्समधील रक्कम मिळून मिनी ऑक्शनसाठी सीएसकेकडे 40 कोटी रुपये असतील, त्यामाध्यमातून ते मॅच विनर्स खेळाडू खरेदी करण्यात यशस्वी ठरू शकतात. संघ तीन क्षेत्रांना बळकटी देण्याचा प्रयत्न करेल. सीएसकेमध्ये टीम टॉप आणि मधल्या फळीत आक्रमक फलंदाजीचा अभाव आहे. 

हेही वाचा : हिटमॅन रोहित शर्माने खरेदी केली ड्रीम कार, किंमत ऐकून घाम फुटेल, पाहा फर्स्ट लूक

 

CSK संजू सॅमसनला घेण्यासाठी उत्सुक : 

संजू सॅमसन हा राजस्थान रॉयल्स संघ सोडू इच्छितो ही बातमी समोर आल्यावर 5 वेळा आयपीएल विजेता राहिलेला चेन्नई सुपरकिंग्सच्या संघाने सॅमसनला आपल्या संघात घेण्यासाठी स्वारस्य दाखवल आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार IPL 2025 नंतर संजू सॅमसनने चेन्नई सुपरकिंग्सचा हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंगची सुद्धा भेट घेतली. 

FAQ : 

सीएसकेने आयपीएल 2025 नंतर कोणती महत्त्वाची बैठक घेतली?

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आयपीएल 2025 नंतर एमएस धोनी, कर्णधार ऋतुराज गायकवाड आणि टीम मालक यांच्यात चेन्नईमध्ये एक बैठक पार पडली, ज्यामध्ये संघाच्या कामगिरीवर आणि पुढील रणनीतीवर चर्चा झाली.

सीएसकेने या खेळाडूंना रिलीज केल्यास त्यांच्याकडे किती रक्कम शिल्लक राहील?

या खेळाडूंना रिलीज केल्यास सीएसकेकडे 34.45 कोटी रुपये शिल्लक राहतील. त्यांच्या विद्यमान पर्समधील रक्कम मिळून, मिनी ऑक्शनसाठी त्यांच्याकडे सुमारे 40 कोटी रुपये असतील.

सीएसके मिनी ऑक्शनमध्ये कोणत्या प्रकारच्या खेळाडूंवर लक्ष केंद्रित करेल?

सीएसके टॉप आणि मधल्या फळीतील आक्रमक फलंदाजीला बळकटी देण्यासाठी मॅच विनर्स खेळाडूंना खरेदी करण्याचा प्रयत्न करेल, कारण त्यांच्या संघात या क्षेत्रांमध्ये कमतरता आहे.

