/वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार बनणार चेन्नई सुपरकिंग्सचा नवा हेड कोच? आर अश्विनने दिली हिंट

CSK New Head Coach : इंडियन प्रीमियर लीगच्या सुरुवातीपासून चेन्नई सुपरकिंग्सचा भाग असलेल्या हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंगने आपल्या पदाचा राजीनामा दिलाय. आता स्टीफन फ्लेमिंग हा इंग्लंडच्या टेस्ट संघाचा कर्णधार बनलाय. तब्बल 17 वर्ष स्टीफन फ्लेमिंग हा सीएसकेचा हेड कोच होता, मात्र आयपीएल 2027 पूर्वी त्याने स्वतःला सीएसकेपासून बाजूला केलं. त्यानंतर आता चेन्नई सुपरकिंग्सचा नवा हेड कोच कोण असणार याबाबत चर्चा सुरु आहे. अशातच आर अश्विनने सीएसकेच्या नव्या हेड कोचबद्दल हिंट दिली आहे.
टीम इंडियाचा आणि चेन्नई सुपरकिंग्सचा माजी क्रिकेटर आर अश्विनला वाटतंय की इंग्लंडचा वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार इओन मॉर्गन हा स्टीफन फ्लेमिंगला सीएसकेचा हेड कोच म्हणून रिप्लेस करू शकतो. अश्विनचं म्हणणं आहे की, इओन मॉर्गनने सर्वोच्च स्तरावर प्रशिक्षणाचा कोणताही अनुभव नसला तरीही, मॉर्गन हा एक प्रबळ दावेदार आहे. कर्णधार म्हणून कोलकाता नाईट रायडर्सने आयपीएल 2021 चा अंतिम सामना जिंकला आणि 2019 मध्ये इंग्लंडसोबत वनडे वर्ल्ड कपही जिंकला होता.
आर अश्विन त्याच्या यूट्यूब चॅनलवर बोलताना म्हणाला की, 'मला असं वाटतंय की इऑन मॉर्गन कदाचित येऊ शकतो... त्याच्या नावाची जोरदार चर्चा सुरू आहे... यात काही शंका नाही की प्राथमिक चर्चा सुरू आहेत. यात दोन शक्यता आहेत. इऑन मॉर्गन - तो या वर्षीच ही जबाबदारी स्वीकारेल का? की मग मिनी लिलावात एखादी दुसरी व्यक्ती संघ बांधणी करेल आणि तो नंतर ती जबाबदारी हाती घेईल?"
आर अश्विन म्हणाला ब्रेंडन मॅक्युलम हा सुद्धा एक चांगला पर्याय आहे मात्र टी २० संघांसोबतच्या त्याच्या व्यस्ततेमुळे यात अडचणी येऊ शकतात, असेही त्याने स्पष्ट केले. आर अश्विनने स्पष्ट केलं की फ्रेंचायझी ही सध्या खूप कठीण काळातून जात आहे. सीएसकेला आता असा कोणतातरी व्यक्ती हवाय की तो त्यांच्यासाठी गोष्टी स्टेबल ठेवेल. अशा परिस्थितीत मॉर्गनसारख्या व्यक्तीची मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती होईपर्यंत, धोनीने आणखी एक वर्ष अनौपचारिकपणे संघाच्या नेतृत्वाची भूमिका पार पाडावी, असं मतं त्याने व्यक्त केलं.