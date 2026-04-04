CSK vs PBKS: शुक्रवारी रंगलेला पंजाब किंग्सची विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स हा सामना बघण्यासाठी एक खास व्यक्ती आली होती. त्यांनी घातलेला आऊटफिट बघून सगळ्यांना प्रश्न पडला की हे नेमके कोण आहेत आणि कोणाला सपोर्ट करत आहेत. चला या खास व्यक्तीविषयी जाणून घेऊयात.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 4, 2026, 01:56 PM IST
CSK-PBKS Mix Kit: पंजाब किंग्सची टोपी अन् चेन्नई सुपर किंग्सची जर्सी! दोन्ही संघाना सपोर्ट करणारे नौशाद खान आहेत तरी कोण?
Sarfaraz Khan and Musheer Khan Father CSK-PBKS Mix Kit: आयपीएलच्या (IPL 2026) 19 व्या सिजनमध्ये कल सातवा सामना खेळवण्यात आला. हा सामना चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) आणि  पंजाब किंग्स (Punjab Kings) यांच्यात रंगला. पण हा सामना केवळ क्रिकेटपुरता मर्यादित राहिला नाही, तर तो एका कुटुंबासाठी खास आणि भावनिक सामना ठरला. सरफराज खान (Sarfaraz Khan) आणि त्याचा भाऊ मुशीर खान (Musheer Khan) हे दोघे प्रथमच IPL मध्ये एकमेकांविरुद्ध खेळताना दिसले. दोघेही मुंबईकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळतात, त्यामुळे त्यांची ही ‘भाऊ विरुद्ध भाऊ’ लढत चाहत्यांसाठी खूपच उत्सुकतेची ठरली.

वडिलांनी दाखवला दोन्ही मुलांना सपोर्ट 

या सामन्याचा सर्वात खास क्षण मात्र मैदानाबाहेर घडला. दोघांचे वडील नौशाद खान (Naushad Khan) यांनी एक भन्नाट उपाय काढला. त्यांनी चेन्नईची पिवळी जर्सी आणि पंजाबची लाल कॅप घालून दोन्ही मुलांना एकाच वेळी पाठिंबा दिला. एकीकडे सरफराज आणि दुसरीकडे मुशीर त्यांना आपापल्या बाजूला ओढताना दिसले, आणि हा क्षण सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला. या दृश्याने कुटुंबातील प्रेम आणि खेळातील स्पर्धेचा सुंदर समतोल दाखवला.

 

काय म्हणाले नौशाद खान?

रफराज खान आणि मुशीर खान यांच्या वडिलांबद्दल सध्या सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे. नौशाद खान यांनी या खास सामन्याच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या भावना अगदी वेगळ्या पद्धतीने व्यक्त केल्या. चेन्नई सुपर किंग्ज आणि पंजाब किंग्ज यांच्यातील लढतीसाठी त्यांनी निवडलेला अनोखा अंदाज बघून त्यांच्या कृतीतून “दोघेही माझ्यासाठी सारखेच” हा संदेश स्पष्ट दिसून आला.

 

नौशाद खान यांनी सांगितलं की, या सामन्याचा निकाल काय लागेल हे आधीच सांगणं कठीण आहे. दोन्ही संघांमध्ये ताकद आहे आणि कोण वरचढ ठरेल हे मैदानावरच ठरेल. त्यामुळे कोणती टीम मजबूत किंवा कमजोर आहे, यावर त्यांनी भाष्य करणं टाळलं. त्यांनी आपल्या मुलांना एक साधा पण महत्त्वाचा सल्लाही दिला. ते म्हणाले की, खेळाचा आनंद घ्या, नवीन गोष्टी शिका आणि निकालापेक्षा प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित करा. त्यांच्या मते, सातत्याने शिकत राहणं आणि स्वतःमध्ये सुधारणा करणं हेच खेळाडूसाठी सर्वात महत्त्वाचं असतं.

 

कसा रंगला सामना?

सामन्याच्या हायलाइट्सकडे वळायचे झाल्यास, एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम (M. A. Chidambaram Stadium) येथे झालेल्या या लढतीत चेन्नई सुपर किंग्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी केली. सुरुवातीला CSK ला अडचणींचा सामना करावा लागला, पण मधल्या फळीत सरफराज खानने संयमाने खेळत डाव सावरला. त्याने फिरकीविरुद्ध उत्कृष्ट फटकेबाजी करत संघाला स्थिरता दिली. शेवटच्या षटकांत CSK च्या फलंदाजांनी वेग वाढवत सुमारे 165–175 धावांचा स्पर्धात्मक स्कोअर उभा केला.

 

पंजाब किंग्सची खेळी कशी होती?

पंजाब किंग्सने लक्ष्याचा पाठलाग करताना सुरुवात चांगली केली, पण चेन्नईच्या फिरकी गोलंदाजांनी मधल्या षटकांमध्ये खेळावर नियंत्रण मिळवले. मुशीर खानने काही आकर्षक चौकार-षटकार मारत झुंज दिली, पण त्याला इतर फलंदाजांकडून अपेक्षित साथ मिळाली नाही. CSK च्या अचूक गोलंदाजी आणि टाईट फील्डिंगमुळे पंजाबचा रनरेट वाढत गेला आणि दबाव वाढला.

कोणी जिंकला सामना?

शेवटी, चेन्नई सुपर किंग्सने हा सामना जिंकत पंजाब किंग्सचा पराभव केला. या सामन्यातील प्रमुख हायलाइट्स म्हणजे सरफराजची जबाबदार खेळी, CSK च्या स्पिन आक्रमणाची प्रभावी कामगिरी आणि मुशीरचा लढाऊ प्रयत्न.

एकूणच, हा सामना निकालापेक्षा जास्त एका भावनिक कथेसाठी लक्षात राहणारा ठरला. जिथे स्पर्धा होती, पण त्याहून मोठं होतं कुटुंबाचं नातं.

 

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

इतर बातम्या

शक्यतांचं वादळ! 'पार्थ पवारांच्या निवडीत अडचण...'...

महाराष्ट्र बातम्या