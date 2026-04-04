CSK-PBKS Mix Kit: पंजाब किंग्सची टोपी अन् चेन्नई सुपर किंग्सची जर्सी! दोन्ही संघाना सपोर्ट करणारे नौशाद खान आहेत तरी कोण?

Sarfaraz Khan and Musheer Khan Father CSK-PBKS Mix Kit: आयपीएलच्या (IPL 2026) 19 व्या सिजनमध्ये कल सातवा सामना खेळवण्यात आला. हा सामना चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) आणि पंजाब किंग्स (Punjab Kings) यांच्यात रंगला. पण हा सामना केवळ क्रिकेटपुरता मर्यादित राहिला नाही, तर तो एका कुटुंबासाठी खास आणि भावनिक सामना ठरला. सरफराज खान (Sarfaraz Khan) आणि त्याचा भाऊ मुशीर खान (Musheer Khan) हे दोघे प्रथमच IPL मध्ये एकमेकांविरुद्ध खेळताना दिसले. दोघेही मुंबईकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळतात, त्यामुळे त्यांची ही ‘भाऊ विरुद्ध भाऊ’ लढत चाहत्यांसाठी खूपच उत्सुकतेची ठरली.
या सामन्याचा सर्वात खास क्षण मात्र मैदानाबाहेर घडला. दोघांचे वडील नौशाद खान (Naushad Khan) यांनी एक भन्नाट उपाय काढला. त्यांनी चेन्नईची पिवळी जर्सी आणि पंजाबची लाल कॅप घालून दोन्ही मुलांना एकाच वेळी पाठिंबा दिला. एकीकडे सरफराज आणि दुसरीकडे मुशीर त्यांना आपापल्या बाजूला ओढताना दिसले, आणि हा क्षण सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला. या दृश्याने कुटुंबातील प्रेम आणि खेळातील स्पर्धेचा सुंदर समतोल दाखवला.
The Brothers reunion! #WhistlePodu #Yellove pic.twitter.com/wddJaRLpP2
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 2, 2026
रफराज खान आणि मुशीर खान यांच्या वडिलांबद्दल सध्या सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे. नौशाद खान यांनी या खास सामन्याच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या भावना अगदी वेगळ्या पद्धतीने व्यक्त केल्या. चेन्नई सुपर किंग्ज आणि पंजाब किंग्ज यांच्यातील लढतीसाठी त्यांनी निवडलेला अनोखा अंदाज बघून त्यांच्या कृतीतून “दोघेही माझ्यासाठी सारखेच” हा संदेश स्पष्ट दिसून आला.
When your biggest supporter is in the stands! pic.twitter.com/XtJUZLNh7h
— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) April 3, 2026
नौशाद खान यांनी सांगितलं की, या सामन्याचा निकाल काय लागेल हे आधीच सांगणं कठीण आहे. दोन्ही संघांमध्ये ताकद आहे आणि कोण वरचढ ठरेल हे मैदानावरच ठरेल. त्यामुळे कोणती टीम मजबूत किंवा कमजोर आहे, यावर त्यांनी भाष्य करणं टाळलं. त्यांनी आपल्या मुलांना एक साधा पण महत्त्वाचा सल्लाही दिला. ते म्हणाले की, खेळाचा आनंद घ्या, नवीन गोष्टी शिका आणि निकालापेक्षा प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित करा. त्यांच्या मते, सातत्याने शिकत राहणं आणि स्वतःमध्ये सुधारणा करणं हेच खेळाडूसाठी सर्वात महत्त्वाचं असतं.
Proud dad, proudest moment!
Go well, Sarfaraz! #WhistlePodu #CSKvPBKS pic.twitter.com/SCrIWwb7vM
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 3, 2026
सामन्याच्या हायलाइट्सकडे वळायचे झाल्यास, एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम (M. A. Chidambaram Stadium) येथे झालेल्या या लढतीत चेन्नई सुपर किंग्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी केली. सुरुवातीला CSK ला अडचणींचा सामना करावा लागला, पण मधल्या फळीत सरफराज खानने संयमाने खेळत डाव सावरला. त्याने फिरकीविरुद्ध उत्कृष्ट फटकेबाजी करत संघाला स्थिरता दिली. शेवटच्या षटकांत CSK च्या फलंदाजांनी वेग वाढवत सुमारे 165–175 धावांचा स्पर्धात्मक स्कोअर उभा केला.
Sarfaraz & Musheer's father wearing CSK Jersey & PBKS Cap
- The battle of brothers tonight. pic.twitter.com/vfEJESWFsc
— Johns. (@CricCrazyJohns) April 3, 2026
पंजाब किंग्सने लक्ष्याचा पाठलाग करताना सुरुवात चांगली केली, पण चेन्नईच्या फिरकी गोलंदाजांनी मधल्या षटकांमध्ये खेळावर नियंत्रण मिळवले. मुशीर खानने काही आकर्षक चौकार-षटकार मारत झुंज दिली, पण त्याला इतर फलंदाजांकडून अपेक्षित साथ मिळाली नाही. CSK च्या अचूक गोलंदाजी आणि टाईट फील्डिंगमुळे पंजाबचा रनरेट वाढत गेला आणि दबाव वाढला.
शेवटी, चेन्नई सुपर किंग्सने हा सामना जिंकत पंजाब किंग्सचा पराभव केला. या सामन्यातील प्रमुख हायलाइट्स म्हणजे सरफराजची जबाबदार खेळी, CSK च्या स्पिन आक्रमणाची प्रभावी कामगिरी आणि मुशीरचा लढाऊ प्रयत्न.
एकूणच, हा सामना निकालापेक्षा जास्त एका भावनिक कथेसाठी लक्षात राहणारा ठरला. जिथे स्पर्धा होती, पण त्याहून मोठं होतं कुटुंबाचं नातं.