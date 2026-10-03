/चेन्नई सुपरकिंग्सच्या स्टार गोलंदाजाचं टीम इंडियात पदार्पण, वेस्ट इंडिज विरुद्ध शेवटच्या सामन्यात प्लेईंग 11 मध्ये संधी

IND VS WI 3rd ODI : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सीरिज सुरु आहे. यातील सुरुवातीचे दोन सामने भारताने जिंकले तर त्यामुळे 2-0 ने भारताने सीरिजमध्ये विजयी आघाडी घेतली. या सीरिजचा तिसरा आणि शेवटचा सामना हा न्यू चंदीगडच्या स्टेडियमवर खेळवला जात असून यात जर टीम इंडियाने विजय मिळवला तर ते वेस्ट इंडीजला व्हाईट वॉश मिळेल. या सामन्यात आयपीएल 2026 मध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सकडून खेळणारा स्टार गोलंदाज अंशुल कंबोज याने टीम इंडियाकडून वनडे क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं.
दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहलीच्या हस्ते अंशुल कंबोज याला टीम इंडियाची वनडे कॅप देण्यात आली. अंशुल कंबोजने यापूर्वी टेस्ट क्रिकेटमध्ये पदार्पण मिळाले आहे. त्याने टेस्ट क्रिकेटमध्ये 1 सामना खेळला असून यात त्याने 1 विकेट सुद्धा घेतली. आयपीएल 2026 मध्ये अंशुल कंबोजने चेन्नई सुपरकिंग्सकडून 25 सामने खेळले यात त्याने एकूण 31 विकेट घेतल्या.
भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी निवडली. तर वेस्ट इंडिजला प्रथम गोलंदाजीचं आव्हान मिळालं. टीम इंडियाच्या प्लेईंग ११ मध्ये यावेळी काही बदल करण्यात आले. त्यानुसार नितीश रेड्डी आणि मोहम्मद सिराज प्लेईंग ११ मध्ये परतला असून अंशुल कंबोज या सामन्यातून वनडे क्रिकेटमध्ये पदार्पण करत आहे.
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड, केएल राहुल (विकेटकिपर), नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अंशुल कंबोज, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, गुरनूर ब्रार
जॉन कॅम्पबेल, ज्वेल अँड्र्यू, शाई होप (विकेटकिपर/कर्णधार), अमीर जांगू, शेरफेन रदरफोर्ड, कीमो पॉल, मॅथ्यू फोर्ड, अल्झारी जोसेफ, गुडाकेश मोटी, जेडेन सील्स, विटेल लॉस