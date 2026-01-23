CSK च्या स्टार फलंदाजाला दुखापत, 14.20 कोटींची लावली होती बोली, आयपीएलला मुकणार?

IPL 2026 : आयपीएल 2026 सुरु (IPL 2026) होण्याकरता आता जवळपास दोन महिन्यांचाच कालावधी शिल्लक आहे. अशातच उत्तर प्रदेशमधील स्टार क्रिकेटर ज्याला चेन्नई सुपरकिंग्सने आयपीएल 2026 च्या ऑक्शनमध्ये आपल्या संघात घेतलं तो स्टार क्रिकेटर आता दुखापतग्रस्त झाला आहे. उत्तर प्रदेशचा ऑलराऊंडर प्रशांत वीरला 2025-26 रणजी ट्रॉफी खेळताना खांद्याला दुखापत झाली आहे. ही घटना लखनऊ आणि झारखंड संघात सुरु असलेल्या सामन्यादरम्यान घडली. या दुखापतीने 20 वर्षांच्या लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडरचं आयपीएलमधील पदार्पण लांबणीवर टाकू शकते. तब्बल 5 वेळा आयपीएल सामन्यांचं विजेतेपद पटकावलेल्या प्रशांत वीरला (Prashant Veer) चेन्नई सुपरकिंग्सने 14.20 कोटींना विकत घेतलं होतं. ज्यामुळे तो आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात महागडा अनकॅप्ड खेळाडू ठरला होता.
2025-26 रणजी ट्रॉफीमध्ये लखनऊ आणि झारखंड सामन्याच्या पहिल्या दिवशी प्रशांत वीर मिड-ऑफवर फिल्डिंग करत होता. झारखंडच्या शिखर मोहनचा एक शॉट रोखताना त्याने उजव्या बाजूला डाइव्ह मारली आणि तो चुकीच्या पद्धतीने खांद्यावर पडला. फिजिओने मैदानावर येऊन उपचार केले, पण स्थतीत कोणतीही सुधारणा न झाल्याने त्याला लगेचच मैदानाच्या बाहेर नेण्यात आलं. जेव्हा प्रशांत परत आला तेव्हा त्याचा डावा हात स्लिंगमध्ये होता, ज्यामुळे समजले की ही दुखापत किती गंभीर होऊ शकली असती. प्राथमिक वैद्यकीय अहवालात असे दिसून आले आहे की हा ग्रेड 2 खांद्याचा दुखापत आहे, ज्यामुळे तो किमान तीन आठवडे खेळू शकत नाही. यामुळे आयपीएल 2026 च्या सुरुवातीच्या काही सामन्यांमध्ये तो उपलब्ध नसेल अशी चर्चा आहे.
CSK ने आयपीएल 2026 च्या मिनी ऑक्शनमध्ये प्रशांत वीरने 14.20 कोटींना खरेदी केले. आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात महागड्या अनकॅप्ड खेळाडूच्या विक्रमाशी बरोबरी करते, हा विक्रम त्याने कार्तिक शर्मासोबत शेअर केला आहे, ज्याला सीएसकेने त्याच किमतीत खरेदी केले होते. प्रशांत वीरची दुखापत ही केवळ उत्तर प्रदेशच्या स्थानिक हंगामासाठी मोठा धक्का नाही तर आयपीएल 2026 साठी संघाची तयारी करताना सीएसकेसाठी चिंतेचा विषय आहे.
प्रशांत वीरने आतापर्यंतच्या प्रवासात ‘पॉवर हिटर’ म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. 2025-26 च्या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीत प्रशांत वीरने आपली गुणवत्ता ठळकपणे सिद्ध केली. सात सामन्यांत त्याने 169.19 च्या स्ट्राइक रेटने आणि 37.33 च्या सरासरीने 112 धावा केल्या. बिहारविरुद्धचा नाबाद 40 धावांचा खेळ हा त्याचा सर्वोत्तम डाव ठरला. गोलंदाजीतही तो मागे राहिला नाही. सात डावांत 9 बळी, 18.77 ची सरासरी आणि 6.76 ची इकॉनॉमी राखत त्याने संघाला महत्त्वाचे ब्रेकथ्रू मिळवून दिले. या अष्टपैलू कामगिरीमुळेच त्याचे नाव आयपीएल संघांच्या नोटबुकमध्ये ठळकपणे नोंदले गेले आहे.