IPL 2026 : लागोपाठ तिसरा पराभव, पण तरी प्लेऑफमध्ये पोहोचू शकते CSK , कसं आहे समीकरण?

CSK Playoff Senario : आयपीएल 2025 सीजन चेन्नई सुपरकिंग्ससाठी खराब गेला होता, त्यांना स्पर्धेअंती शेवटच्या स्थानावर रहावं लागलं होतं. आयपीएल 2026 सिजनमध्ये संघाची कामगिरी सुधारेल अशी अपेक्षा फॅन्सना होती, मात्र तसं काही होताना दिसत नाहीये. चेन्नई सुपरकिंग्सची आयपीएलच्या 19 व्या सीजनमध्ये सुरुवात आधीपेक्षा जास्त खराब झालीये. सुरुवातीला राजस्थान रॉयल्स, मग पंजाब किंग्स आणि आता 5 एप्रिल रोजी आरसीबी विरुद्ध झालेल्या सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्सचा लाजिरवाणा पराभव झाला. त्यामुळे चेन्नई सुपरकिंग्स आयपीएल 2026 च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये शेवटच्या स्थानावर आहे. संघाच्या या खराब परफॉर्मन्सनंतर प्रश्न उपस्थित केला जातो की चेन्नईचा संघ पुढे जाऊन प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय करेल का? त्यांना किती सामने जिंकावे लागतील? तेव्हा चेन्नईच्या प्लेऑफच्या समीकरणाबद्दल जाणून घेऊयात.
राजस्थान रॉयल्सच्या विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्सचा 8 विकेटने पराभव झाला. त्यानंतर पंजाब किंग्स विरुद्ध चेन्नईच्या फलंदाजांनी स्कोअर बोर्डवर 210 धावा करून सुद्धा गोलंदाजी फ्लॉप ठरल्याने पंजाब विरुद्ध चेन्नईचा 5 विकेटने पराभव झाला. आरसीबीविरुद्धच्या सामन्यात गोलंदाजांनी इतक्या धावा दिल्या की लक्ष्याचा पाठलाग करताना सीएसकेचे फलंदाज हतबल झाले. टॉस जिंकून यजमानांना फलंदाजीसाठी आमंत्रित केल्यानंतर, 251 धावांचे लक्ष्य गाठताना सीएसकेचा संघ 207 धावांवर गारद झाला.
चेन्नई सुपरकिंग्सने आयपीएल सीजनची सुरुवात एवढी खराब केल्याची ही काही पहिली वेळ नाहीये. यापूर्वी आयपीएल 2022 मध्ये सीएसकेने सुरुवातीला चार सामने गमावले होते. चेन्नई सुपरकिंग्सला जर प्लेऑफमध्ये पोहोचायचं असेल तर त्यांना पुन्हा एकदा चांगल्या लयीत परत यावं लागेल. प्रत्येक संघ आयपीएलच्या लीग स्टेजमध्ये एकूण 14 सामने खेळतो. चेन्नई सुपरकिंग्सने सुरुवातीला त्यांचे तीन सामने गमावले आहेत. अशात आता त्यांना 11 सामने खेळायचे आहेत. प्लेऑफच्या टॉप चार संघांमध्ये थेट स्थान मिळवण्यासाठी संघाला किमान 16 पॉइंट्सची आवश्यकता असते आणि हा टप्पा गाठण्यासाठी सीएसकेला त्यांच्या उरलेल्या 11 सामन्यांपैकी आठ सामने जिंकावे लागतील. सलग तीन पराभवांमुळे चेन्नईचा नेट रन रेटही सर्वात खराब (-2.517) असा आहे. जर स्पर्धेच्या शेवटी अव्वल चारमध्ये स्थान मिळवण्याच्या शर्यतीत असलेल्या दुसऱ्या संघाच्या पॉईंट्स इतकेच सीएसकेचे गुण असतील, तर ते स्पर्धेतून बाहेर पडू शकतात. त्यामुळे चेन्नई सुपरकिंग्सला विजय मिळवण्यासोबतच आपला रनरेट सुधारावा लागेल. सीएसकेचा पुढचा सामना 11 एप्रिल रोजी दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध आहे. हा सामना जिंकून चेन्नई त्यांचा या सिजनमधील पहिला सामना जिंकू पाहिलं.