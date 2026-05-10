/चेन्नई सुपरकिंग्सच्या उर्वील पटेलची रेकॉर्ड ब्रेक फिफ्टी, अवघ्या 13 बॉलमध्ये अर्धशतक ठोकून रचला इतिहास

CSK VS LSG : चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स यांच्यात आयपीएल 2026 चा 53 वा सामना चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर पार पडत आहे. लखनऊ सुपर जाएंट्सने प्रथम फलंदाजी करून 203 धावांचा स्कोअर केला आणि विजयासाठी चेन्नईला 204 धावांचे आव्हान दिले होते. हे आव्हान पूर्ण करताना चेन्नई सुपरकिंग्सचा युवा स्टार फलंदाज उर्वील पटेल याने अवघ्या 13 बॉलमध्ये अर्धशतक पूर्ण केलं. उर्वीलचं हे अर्धशतक आयपीएलमधील सर्वात वेगवान अर्धशतकांपैकी एक ठरलं असून यापूर्वी 2023 मध्ये यशस्वी जयस्वालने राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना 13 बॉलमध्ये सर्वात वेगवान अर्धशतक करण्याचा विक्रम केला होता. उर्वीलने त्याच रेकॉर्डची बरोबरी केली आहे.
लखनऊ सुपर जाएंट्सने चेपॉक स्टेडियमवर प्रथम फलंदाजी करताना 8 विकेट गमावून 203 धावा केल्या आणि विजयासाठी चेन्नई सुपरकिंग्सला 204 धावांचे आव्हान दिले. हे आव्हान पूर्ण करताना चेन्नई सुपरकिंग्सच्या संघाने चांगली सुरुवात केली. सुरुवातीला संजू सॅमसन आणि ऋतुराज गायकवाडची जोडी मैदानात उतरली. यावेळी संजू सॅमसन 28 धावा करून बाद झाला. त्यानंतर उर्वील पटेल मैदानात आला आणि त्याने पहिल्या बॉल पासूनच आक्रमकपणे खेळायला सुरुवात केली. उर्वीलने पहिल्या 8 बॉलमध्ये चौकार आणि षटकारांची आतिषबाजी करून 41धावा केल्या होत्या. त्यानंतर पुढील 5 बॉलमध्ये त्याने 9 धावा केल्या. 13 व्या बॉलवर त्याने षटकार ठोकून अर्धशतक पूर्ण केलं. 13 बॉलमध्ये वेगवान अर्धशतक ठोकणारा उर्वील हा आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात वेगवान अर्धशतक ठोकणारा उर्वील हा दुसरा फलंदाज आहे. यापूर्वी 2023 च्या आयपीएलमध्ये यशस्वी जयस्वालने 13 बॉलमध्ये अर्धशतक ठोकलं होतं. उर्वील पटेलने अर्धशतकानंतर सुद्धा विस्फोटक फलंदाजी सुरु ठेवली, मात्र तो 9.2 ओव्हरला शाहबाझ अहमदने टाकलेल्या बॉलवर कॅच आउट झाला. उर्वीलने 23 बॉलमध्ये 65 धावांची खेळी केली. दरम्यान त्याने 8 षटकार आणि 2 चौकार मारले.
A record knock — IndianPremierLeague (IPL) May 10, 2026
उर्वील पटेल हा 27 वर्षांचा विकेटकिपर फलंदाज असून त्याचा जन्म वडोदरा येथे झाला होता. गुजरात टायटन्सकडून उर्वील पटेलने आयपीएलमध्ये पदार्पण केलं होतं. मात्र नंतर त्याला ऑक्शनमधून सीएसकेने निवडले. एकूण ७ सामन्यांमध्ये त्याने 178 धावा केल्या असून यात एक अर्धशतक ठोकलं आहे.