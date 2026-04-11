CSK vs DC : चेन्नईचा संघ पहिल्या विजयाच्या शोधात, स्टार खेळाडूची होणार एन्ट्री! सीएसकेच्या संघात होणार मोठे बदल, अशी असू शकते Playing 11

Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Probable Playing 11 for Today's Match : चेन्नई सुपर किंग्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स आज आमनेसामने असणार आहेत. सीएसकेचा संघ आतापर्यत या स्पर्धेत पुर्णपणे अपयशी ठरला आहे. आज सुपर संडेचा हा दुसरा सामना खेळवला जाणार आहे. पहिला सामना पंजाब विरुद्ध हैदराबाद यांच्यामध्ये खेळवला जाणार आहे तर दुसऱ्या सामन्यात अक्षर पटेल आणि ऋतुराज गायकवाड यांच्यामध्ये लढत होणार आहे. ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वाखाली मागील तीनही सामन्यामध्ये चेन्नई सुपर किंग्सच्या संघाने निराशाजनक कामगिरी केली आहे. सीएसकेला झालेल्या तीनही सामन्यामध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. आज काही खेळाडूचे सीएसकेच्या संघामध्ये पुनरागमन होणार आहे.
चेन्नईसाठी सर्वात मोठी चिंता त्यांची सलामीची जोडी राहिली आहे. संजू सॅमसन आणि ऋतुराज गायकवाड आतापर्यंत अपेक्षा पूर्ण करू शकलेले नाहीत. त्यांच्या भागीदारी अनुक्रमे १४, १४ आणि नऊ धावांच्या राहिल्या आहेत, ज्यामुळे संघाला अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. जर या जोडीने चांगली कामगिरी केली, तर चेन्नईची संपूर्ण फलंदाजीची फळी मजबूत होऊ शकते. यामुळे शिवम दुबेला फिरकी गोलंदाजीविरुद्ध मोकळेपणाने खेळता येईल आणि या सामन्यात पुनरागमन करू शकणाऱ्या देवाल्ड ब्रेविससाठीही संधी निर्माण होईल.
दिल्ली कॅपिटल्स संघही दबावाखाली आहे. मागच्या सामन्यात, शेवटच्या षटकातील डेव्हिड मिलरचा निर्णय संघाला महागात पडला. त्याने धोका पत्करून एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला, पण तो अयशस्वी ठरला आणि संघाला पराभवाला सामोरे जावे लागले. आता दिल्लीला आपल्या निर्णयांमध्ये संतुलन साधावे लागेल, कारण या स्पर्धेत चुकीला फारच कमी वाव आहे.
चेन्नईसाठी सर्वात मोठी बातमी ही आहे की महेंद्रसिंग धोनी अद्याप दुखापतीतून पूर्णपणे सावरलेला नाही आणि या सामन्यात त्याच्या खेळण्याची शक्यता कमी आहे. तथापि, ब्रेविसचे पुनरागमन निश्चित आहे आणि तो तंदुरुस्त असल्यास संघात बदल शक्य आहेत. दिल्लीबद्दल बोलायचे झाल्यास, नितीश राणाने आतापर्यंत चांगली कामगिरी केलेली नाही. अशा परिस्थितीत, आशुतोष शर्माला संधी मिळू शकते.
सरफराज खान चेन्नईसाठी उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. त्याने तीन डावांमध्ये २०० पेक्षा जास्त स्ट्राइक रेटने ९९ धावा केल्या असून संघाच्या मधल्या फळीला बळकटी दिली आहे. दरम्यान, अक्षर पटेल आणि कुलदीप यादव ही फिरकी गोलंदाजांची जोडी दिल्लीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. हे दोन्ही गोलंदाज फलंदाजांना मोकळेपणाने खेळू देत नाहीत, हे वैशिष्ट्य टी-२० क्रिकेटमध्ये एक मोठी ताकद बनले आहे.
चेन्नई सुपर किंग्ज : संजू सॅमसन (विकेटकिपर), रुतुराज गायकवाड (कर्णधार), आयुष म्हात्रे, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, सरफराज खान, कार्तिक शर्मा/प्रशांत वीर, जेमी ओव्हरटन, मॅट हेन्री, नूर अहमद, अंशुल कम्बोज, राहुल चाहर
दिल्ली कॅपिटल्स : पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश राणा/आशुतोष शर्मा, समीर रिजवी, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कर्णधार), ट्रिस्टन स्टब्स, विपराज निगम, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन, मुकेश कुमार