CSK vs DC सामन्यात गोंधळ, स्टब्सने रागात हेल्मेट फेकले; नितीश राणा आणि दिल्लीचे मुख्य प्रशिक्षक अंपायरशी भिडले

Delhi Capitals Fight with UMPIRE: सीएसके विरुद्ध डीसी सामन्यादरम्यान गोंधळ उडाला, ट्रिस्टन स्टब्सने रागाच्या भरात हेल्मेट फेकले तर नितीश राणाची आणि दिल्लीचे मुख्य प्रशिक्षक यांची अंपायरची बाचाबाची झाली.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 12, 2026, 09:03 AM IST
DC vs CSK Match Controversy

DC vs CSK Match Controversy: आयपीएल 2026 मध्ये शनिवारी चेन्नई सुपर किंग्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स (chennai super kings vs delhi capitals) यांच्यात सामना रंगला. पण हा सामना अनेक कारणामुळे वादग्रस्त ठरला. हा सामना केवळ रोमांचकच नव्हता, तर शेवटच्या टप्प्यात निर्माण झालेल्या वादामुळेही मोठ्या चर्चेत राहिला. सामना निर्णायक वळणावर असताना मैदानावर तणाव वाढला आणि त्याचे पडसाद ड्रेसिंग रूमपर्यंत उमटले. दिल्ली कॅपिटल्ससमोर 212 धावांचे आव्हान होते. सुरुवातीला काही विकेट्स लवकर गमावल्यानंतरही संघाने पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला. 19व्या षटकाच्या सुरुवातीला दिल्लीची धावसंख्या 7 बाद 181 अशी होती. शेवटच्या 12 चेंडूंमध्ये 32 धावांची गरज होती, जी कठीण असली तरी अशक्य नव्हती. ट्रिस्टन स्टब्स (Tristan Stubbs) क्रीजवर सेट झाला होता आणि आक्रमक पद्धतीने फलंदाजी करत होता. त्याच्या सोबत कुलदीप यादव होता, जो साथ देण्याचा प्रयत्न करत होता.

महत्त्वाच्या प्रसंगाने सामन्याचे चित्रच बदलून टाकले

स्टब्स याने 38 चेंडूंमध्ये 60 धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली. त्याच्या डावात चौकार आणि षटकारांचा समावेश होता, आणि तो दिल्लीला विजयाच्या अगदी जवळ घेऊन गेले होता. मात्र, 19व्या षटकात घडलेल्या एका छोट्या पण महत्त्वाच्या प्रसंगाने सामन्याचे चित्रच बदलून टाकले.

ग्लोव्ह्ज बदलण्याची विनंती अन् 

या षटकादरम्यान स्टब्स याने आपले ग्लोव्ह्ज बदलण्याची विनंती केली. कदाचित तो अस्वस्थ झाला होता किंवा पकड व्यवस्थित बसत नव्हती. पण चौथ्या पंचांनी त्याला ही परवानगी दिली नाही. नियमांनुसार चालू षटकात अशा प्रकारे उपकरण बदलण्यास परवानगी नसते, असे त्याला सांगण्यात आले. या निर्णयामुळे स्टब्स  नाराज झाले. त्याच्या चेहऱ्यावरची चिडचिड स्पष्ट दिसत होती.

यानंतर लगेचच त्याने मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला, पण चेंडू योग्यरीत्या टाइम न झाल्यामुळे तो झेलबाद झाला. ही विकेट दिल्लीसाठी खूपच महत्त्वाची ठरली, कारण स्टब्स हा त्या वेळी विजयाची मुख्य आशा होता . त्याच्या बाद होण्याने सामन्याचे पारडे चेन्नईकडे झुकले.

स्टब्सला राग अनावर 

मैदान सोडल्यानंतर स्टब्स याचा राग उफाळून आला. ड्रेसिंग रूममध्ये पोहोचताच त्याने हेल्मेट फेकल्याचे दृश्य कॅमेऱ्यात कैद झाले. हे त्याच्या निराशेचे आणि संतापाचे प्रतीक होते.

अंपायरशी तीव्र शब्दात चर्चा 

दरम्यान, सीमारेषेजवळ दिल्ली कॅपिटल्सचे मुख्य प्रशिक्षक हेमांग बदानी, तसेच खेळाडू नीतीश राणा आणि करुण नायर यांनी चौथ्या अंपायरशी तीव्र शब्दात चर्चा केली. ते निर्णयावर नाराज असल्याचे स्पष्ट दिसत होते. त्यांना वाटत होते की अशा निर्णायक क्षणी थोडी लवचिकता दाखवायला हवी होती. संघ व्यवस्थापनातील इतर सदस्यही अस्वस्थ दिसत होते.

 

सामन्याचा शेवट मात्र चेन्नई सुपर किंग्सच्या बाजूने झाला. दिल्लीची टीम 189 धावांवर थांबली आणि सामना गमावला. या पराभवामुळे दिल्लीला स्पर्धेत दुसरी हार पत्करावी लागली. दुसरीकडे, चेन्नई सुपर किंग्सने या विजयासह स्पर्धेत आपले खाते उघडले.

एकूणच, हा सामना केवळ खेळाच्या दृष्टीने नव्हे तर मैदानावरील नाट्यमय घडामोडींमुळेही विशेष ठरला. नियम, भावना आणि दबाव यांचा संगम कसा होतो, याचे हे एक जिवंत उदाहरण होते.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

