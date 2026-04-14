English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • स्पोर्ट्स
CSK vs KKR Playing 11: चेन्नई सुपर किंग्स विरुद्ध पाथिरानाला संधी मिळणार का? धोनीच्या पुनरागमनाकडेही सर्वांचे लक्ष, नजर टाका संभाव्य प्लेइंग 11 वर

CSK vs KKR  Playing 11: मागील सामन्यातील विजयामुळे उत्साहित असलेला चेन्नई सुपर किंग्स संघ, मंगळवारी होणाऱ्या सामन्यात आतापर्यंत एकही सामना न जिंकलेल्या कोलकाता नाइट रायडर्स  विरुद्ध आयपीएल सामन्यावर वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करेल.

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 14, 2026, 07:57 PM IST
KKR vs CSK Predicted Playing 11 : आयपीएल 2026 चा 22 वा सामना आज खेळवला जाणार आहे, हा सामना दोन्ही संघासाठी महत्वाचा असणार आहे. याचे कारण म्हणजेच कोलकता नाईट राईडर्सच्या संघाने आतापर्यत एकही सामना जिंकलेला नाही तर चेन्नई सुपर किंग्सच्या संघाने मागील सामन्यामध्ये एकमेव सामना जिंकला आहे. आयपीएल 2026 च्या गुणतालिकेत तळाशी असलेले दोन संघ मंगळवारी आमनेसामने येणार आहेत. पाच वेळचे विजेते चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) आणि तीन वेळचे आयपीएल विजेते कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) एकमेकांसमोर उभे ठाकतील. मात्र, मागील सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सला पराभूत करून विजयाचे खाते उघडल्याने सीएसकेला दिलासा मिळाला आहे, तर दुसरीकडे केकेआर अजूनही विजयाविना आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

संजू सॅमसन फार्ममध्ये

दिल्ली कॅपिटल्सविरूद्ध सीएसकेच्या संघान मागील सामन्यात दमदार कामगिरी केली होती. दिल्ली कॅपिटल्सविरूद्ध झालेल्या सामन्यामध्ये सामन्यात विजय मिळवून सीएसकेच्या संघाने गुणतालिकेमध्ये पहिला विजय नोंदवला आहे. सलग तीन पराभवानंतर सीएसकेच्या संघाने संजू सॅमसन आणि आयुष म्हात्रे याच्या जोरावर पहिल्या इनिंगमध्ये मोठी धावसंख्या उभारली. दिल्ली कॅपिटल्सविरूद्ध 56 चेंडूंमध्ये नाबाद 115 धावा करून संजू सॅमसन या विजयाचा नायक ठरला होता. फलंदाजीमध्ये चांगली कामगिरी सीएसकेच्या संघाने केल्यानंतर गोलंदाजीमध्ये देखील संघाची प्रभावशाली कामगिरी पाहायला मिळाली. आजच्या सामन्यामध्ये संजू सॅमसनच्या कामगिरीवर चाहत्यांचे विशेष लक्ष असणार आहे. मागील सामन्यामध्ये सीएसकेला त्यांच्या गोलंदाजीच्या संयोजनात बदल करण्यात आले होते. 

एमएस धोनी संघामध्ये करणार का पुनरागमन

सुरू झालेल्या आयपीएल 2026 च्या हंगामामध्ये एमएस धोनी अजूनपर्यत एकही सामना खेळलेला नाही. आता सर्वाना धोनी संघामध्ये पुनरागमन करणार का याकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते. देवाल्ड ब्रेविसच्या पुनरागमनामुळे दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध 212 धावांचा बचाव करण्यास मदत झाली. फलंदाजीबद्दल बोलायचे झाल्यास, सीएसकेसाठी आपल्या पदार्पणाच्या हंगामात सॅमसनने शेवटपर्यंत धावा केल्या. पहिल्या सहा षटकांमध्ये आक्रमक फलंदाजी करून त्याने आपला खरा खेळ दाखवला.

ऋतुराज गायकवाडचा फॉर्म संघासाठी चिंतेचा विषय

कर्णधार ऋतुराज गायकवाडचा फॉर्म सीएसकेसाठी चिंतेचा विषय आहे. संघर्ष करणाऱ्या केकेआरविरुद्ध मोठी खेळी करून तो आपला फॉर्म परत मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. स्पर्धेच्या सुरुवातीलाच जाहीर करण्यात आले होते की, पोटरीच्या स्नायूला झालेल्या दुखापतीमुळे महेंद्रसिंग धोनी काही आठवड्यांसाठी संघाबाहेर राहील. मागच्या सामन्यात गायकवाडने संकेत दिले होते की, हा स्टार यष्टीरक्षक-फलंदाज लवकरच संघात परत येईल. धोनी केकेआरविरुद्ध खेळतो की नाही, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. 

केकेआरला पहिल्या विजयाची प्रतिक्षा

दुसरीकडे, केकेआर विजयासाठी आतुर आहे. लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्ध ते विजयाच्या अगदी जवळ पोहोचले होते, पण मुकुल चौधरीच्या शानदार खेळीने अजिंक्य रहाणे आणि त्याच्या संघाला पहिला विजय मिळवण्यापासून रोखले. मागील सामन्यात कॅमेरॉन ग्रीनने केकेआरसाठी उत्कृष्ट कामगिरी केली. हा अष्टपैलू खेळाडू चेपॉकमध्ये शानदार कामगिरी करून आपल्या मोठ्या किमतीला न्याय देण्याचा प्रयत्न करेल. त्याचप्रमाणे, रिंकू सिंग मधल्या फळीत धावा करण्यास उत्सुक आहे आणि मंगळवारचा दिवस त्याच्यासाठी खास असू शकतो.

वरुण चक्रवर्ती संघात पुनरागमन करणार का? 

केकेआरला आशा आहे की, वरुण चक्रवर्ती सरावानंतर त्याच्या घरच्या मैदानावर, चेपॉकमध्ये, खेळण्यासाठी सज्ज होईल . जरी तो फॉर्ममध्ये नसला तरी, चांगली बातमी ही आहे की तो गेल्या काही दिवसांपासून सराव करत आहे, परंतु सामन्याच्या एक दिवस आधी त्याच्या डाव्या हाताला टेप लावण्यात आला होता. केकेआर सरावानंतर त्याच्या सहभागाबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. मथिशा पाथिरानाला केकेआरमध्ये सामील होण्याची परवानगी मिळाली आहे, परंतु तो या सामन्यात खेळणार नाही.

या सामन्यासाठी दोन्ही संघांसाठी संभाव्य 11 खेळाडू:

सीएसके : संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), रुतुराज गायकवाड (कर्णधार), आयुष म्हात्रे, देवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, सरफराज खान, जेमी ओव्हरटन, अकिल हुसैन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, खलील अहमद.

केकेआर : अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), फिन ऍलन, अंगकृष रघुवंशी (यष्टीरक्षक), कॅमेरॉन ग्रीन, रिंकू सिंग, रोवमन पॉवेल, रमणदीप सिंग, सुनील नरेन, अनुकुल रॉय/वरूण चक्रवर्ती, नवदीप सैनी, कार्तिक त्यागी. 

About the Author

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

Tags:
CSK vs KKRMS DhoniIPL 2026chennai super kings vs kolkata knight riders

