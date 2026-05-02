CSK vs MI : एमएस धोनी खेळणार की नाही? सुरेश रैनाने केला दावा, वाचा सविस्तर

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • स्पोर्ट्स
MS Dhoni CSK vs MI : चेन्नई सुपर किंग्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यामध्ये आज सामना खेळला जाणार आहे, आणखी एकदा आजच्या सामन्यात एमएस धोनी खेळणार की नाही याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. एमआय विरुद्ध सीएसके यांच्यामध्ये सामना होण्याआधी सुरेश रैनाने मोठे वक्तव्य केले आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: May 2, 2026, 02:38 PM IST
Photo Credit - Social Media

Suresh Raina statement on whether MS Dhoni will play or not : चेन्नई सुपर किंग्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यामध्ये आज एम. ए. चिदंबरम स्टेडियमवर सामना खेळवला जाणार आहे. मागील काही सामन्यामध्ये एमएस धोनी खेळणार की नाही याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. मागील काही सामन्यापासून अनेक वृत समोर आले होते की एमएस धोनी खेळणार पण हे सर्व दावे मागील काही सामन्यामध्ये फेल झाले आहेत. आता एमएस धोनीचा मित्र आणि त्याचा साथीदार हा सुरेश रैनाने मुंबई इंडियन्सविरुद्ध सामन्याआधी मोठा दावा केला आहे. यावेळी त्याने एमएस धोनी हा खेळणार की नाही याबद्दल वक्तव्य केले आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

सुरेश रैना केला दावा

भारताची माजी खेळाडू सुरेश रैना हा आता आयपीएल त्याचबरोबर भारतीय संघाचे सामने असल्यावर कॅामेंटेटर म्हणून काम करत आहे. काल दिल्ली विरुद्ध राजस्थान यांच्यामध्ये सामना झाला. यावेळी सामन्यादरम्याने एमएस धोनीचा साथीदार सुरेश रैना याने मोठे वक्तव्य केले आहे. त्याला काल सामन्यादरम्यान विचारण्यात आले की मागील काही दिवसांपासून सातत्याने धोनी येणार असे दावे केले जात आहेत. पण ज्यावेळी सामना असतो तेव्हा धोनी मैदानावर देखील राहत नाही. यावेळी सुरेश रैना म्हणाला की पुढील सामन्यामध्ये तो असणार आहे. यावेळी आकाश चोप्रा म्हणाला की मागील चार सामन्यापासून हीच चर्चा सुरु आहे. 

हे ही वाचा 

IPL 2026 : 'मी वचन देतो की तू जमिनीवर असशील...' सनराइजर्स हैदराबादच्या Heinrich Klaasen ने क्रिकेट चाहत्याला दिली धमकी!

पुढे आकाश चोप्रा म्हणाला की खरचं सांगा की माही उद्या खेळणार की नाही? यावेळी सुरेश रैना म्हणाला की हो मुंबई इंडियन्सविरुद्ध सामन्यात माही भाई खेळणार आहे. आता एमएस धोनी पुढील सामन्यात खेळणार की नाही याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. मागील काही सामन्यांपासून एमएस धोनी येणार अशा चर्चा पाहायला मिळत आहेत पण तो सुरुवातीपासून आतापर्यत एकही सिझनचा सामना खेळला नाही. त्याचबरोबर तो सध्या मैदानावर सराव करत आहे पण तो संघात कशी पुनरागमन करणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. 

एमएस धोनीला पाहण्यासाठी चाहत्यांची स्टेडियममध्ये गर्दी

मागील काही सामन्यामध्ये सुरु असलेल्या चर्चेमुळे क्रिकेट चाहत्यांची सीएसकेच्या सामन्यामध्ये गर्दी पाहायला मिळाली आहे पण अजून काही एमएस धोनी चाहत्यांना खेळताना दिसलेला नाही. सीएसकेच्या सोशल मिडियावर सातत्याने व्हिडिओ पोस्ट केले जात आहेत पण त्याची चाहत्यांना प्रतिक्षा आहे. 

About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

...Read More

Tags:
CSK vs MIIPL 2026MS Dhonisuresh rainacricket

इतर बातम्या

Mumbai Local Mega Block: मुंबईकरांनो लक्ष द्या! रविवारी नाह...

मुंबई बातम्या