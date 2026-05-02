CSK vs MI : एमएस धोनी खेळणार की नाही? सुरेश रैनाने केला दावा, वाचा सविस्तर

Suresh Raina statement on whether MS Dhoni will play or not : चेन्नई सुपर किंग्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यामध्ये आज एम. ए. चिदंबरम स्टेडियमवर सामना खेळवला जाणार आहे. मागील काही सामन्यामध्ये एमएस धोनी खेळणार की नाही याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. मागील काही सामन्यापासून अनेक वृत समोर आले होते की एमएस धोनी खेळणार पण हे सर्व दावे मागील काही सामन्यामध्ये फेल झाले आहेत. आता एमएस धोनीचा मित्र आणि त्याचा साथीदार हा सुरेश रैनाने मुंबई इंडियन्सविरुद्ध सामन्याआधी मोठा दावा केला आहे. यावेळी त्याने एमएस धोनी हा खेळणार की नाही याबद्दल वक्तव्य केले आहे.
भारताची माजी खेळाडू सुरेश रैना हा आता आयपीएल त्याचबरोबर भारतीय संघाचे सामने असल्यावर कॅामेंटेटर म्हणून काम करत आहे. काल दिल्ली विरुद्ध राजस्थान यांच्यामध्ये सामना झाला. यावेळी सामन्यादरम्याने एमएस धोनीचा साथीदार सुरेश रैना याने मोठे वक्तव्य केले आहे. त्याला काल सामन्यादरम्यान विचारण्यात आले की मागील काही दिवसांपासून सातत्याने धोनी येणार असे दावे केले जात आहेत. पण ज्यावेळी सामना असतो तेव्हा धोनी मैदानावर देखील राहत नाही. यावेळी सुरेश रैना म्हणाला की पुढील सामन्यामध्ये तो असणार आहे. यावेळी आकाश चोप्रा म्हणाला की मागील चार सामन्यापासून हीच चर्चा सुरु आहे.
पुढे आकाश चोप्रा म्हणाला की खरचं सांगा की माही उद्या खेळणार की नाही? यावेळी सुरेश रैना म्हणाला की हो मुंबई इंडियन्सविरुद्ध सामन्यात माही भाई खेळणार आहे. आता एमएस धोनी पुढील सामन्यात खेळणार की नाही याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. मागील काही सामन्यांपासून एमएस धोनी येणार अशा चर्चा पाहायला मिळत आहेत पण तो सुरुवातीपासून आतापर्यत एकही सिझनचा सामना खेळला नाही. त्याचबरोबर तो सध्या मैदानावर सराव करत आहे पण तो संघात कशी पुनरागमन करणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
During the RR vs DC match, Jatin Sapru asked Suresh Raina about Dhoni’s return, mentioning his inside CSK knowledge. Raina said, “He might play tomorrow.” Aakash Chopra joked that Raina had been saying this for the last three matches. Raina then… pic.twitter.com/6Ml1nJudyV
मागील काही सामन्यामध्ये सुरु असलेल्या चर्चेमुळे क्रिकेट चाहत्यांची सीएसकेच्या सामन्यामध्ये गर्दी पाहायला मिळाली आहे पण अजून काही एमएस धोनी चाहत्यांना खेळताना दिसलेला नाही. सीएसकेच्या सोशल मिडियावर सातत्याने व्हिडिओ पोस्ट केले जात आहेत पण त्याची चाहत्यांना प्रतिक्षा आहे.