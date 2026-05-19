/MS Dhoni IPL Retirement: धोनीने आयपीएलमधून निवृत्ती घेतली? पुढच्यावर्षी खेळणार नाही? सुरेश रैनाने संपवला सस्पेन्स

MS Dhoni IPL Retirement : आयपीएल २०२६ मध्ये सोमवारी चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद सामना झाला. या सामन्यानंतर एम एस धोनी हा आयपीएलमधून निवृत्ती जाहीर करेल अशी शक्यता होता. धोनीच्या निवृत्तीबाबत सुरेश रैना आणि सीएसकेचा कोच स्टीफन फ्लेमिंगने वक्तव्य केलं आहे.
MS Dhoni IPL Retirement : चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद (CSK VS SRH) यांच्यात आयपीएलचा सामना 18 मे रोजी चेपॉक स्टेडियमवर (Chepauk Stadium) खेळवला गेला. एम एस धोनी हा दुखापतीच्या कारणामुळे आतापर्यंत आयपीएल 2026 चा एकही सामना खेळू शकलेला नाहीये. मात्र सोमवारी चेपॉकवर होणाऱ्या या सामन्यात एम एस धोनी खेळेल अशी चर्चा होती, मात्र तसं झालं नाही. सोमवारी चेन्नईच्या फॅन्सने चेपॉक स्टेडियम हे खचाखच भरलं होतं. होमग्राउंडवर असलेल्या चेपॉकवर चेन्नई यंदाच्या सीजनमधील त्यांचा शेवटचा सामना खेळण्यासाठी उतरली होती. या सामना चेन्नई जिंकू शकली नाही आणि त्यांच्यावर 5 विकेट राखून हैदराबादने विजय मिळवला. सामना संपल्यावर धोनी सह संपूर्ण चेन्नई सुपरकिंग्सचा संघ मैदानावर राउंड मार्ट फॅन्सना अभिवादन करताना दिसला. यावेळी असं समजलं गेलं की धोनीने आयपीएलमधून निवृत्ती घेतली, मात्र याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. तेव्हा सीएसकेचा माजी क्रिकेटर सुरेश रैना याने धोनीच्या निवृत्तीबाबत खुलासा केला आहे. तसेच सीएसके कोच स्टीफन फ्लेमिंगने सुद्धा धोनी पुढीलवर्षी खेळणार की नाही याबाबत भाष्य केलं आहे.
सीएसकेचा माजी क्रिकेटर आणि सध्या आयपीएलमध्ये कॉमेंट्री पॅनलचा भाग असणाऱ्या एम एस धोनीने स्टार स्पोर्ट्सशी धोनीच्या निवृत्तीविषयी बोलताना म्हटले की, 'मी त्याला (धोनी) सांगितलं की,आयपीएल 2026 हा फक्त मिस्ड कॉल आहे, ज्याला मी मोजत नाही. तुम्हाला पुढील वर्षी पुन्हा यावं लागेल. यावर त्यांनी (धोनीने) म्हटले की, माझं शरीर आता थोडं कमजोर झालं आहे. मग मी त्यांना (धोनीला) म्हंटलं की आम्ही सर्व यावर विश्वास ठेवत नाही. तुम्हाला पुढच्यावर्षी खेळावं लागेल. पण हा त्यांचा वैयक्तिक निर्णय असेल पण मला वाटतं की त्यांच्याकडून सकारात्मक आहे आणि संघाला सुद्धा हवंय की त्याने पुढीलवर्षी खेळावं'.
सीएसके कोच स्टीफन फ्लेमिंगला सामन्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत धोनीच्या निवृत्तीबाबत विचारण्यात आलं. यावेळी तो म्हणाला की, ' हा मॅनेजमेंटचा कॉल आहे. मला माहित आहे की याबद्दल बरीच चर्चा झाली आहे. एमएस धोनी यावर्षी बराच काळ संघासोबत राहिला आहे, जे संघासाठी आणि तरुण खेळाडूंच्या सातत्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे, त्यामुळे त्याची भूमिका मोठी राहिली आहे. तो खेळला नसला तरी, संघावर त्याचा मोठा प्रभाव राहिला आहे. पुढे तो म्हणाला की, 'आम्ही बऱ्याच चांगल्या गोष्टी केल्या आहेत. आम्ही काही नवीन खेळाडूंना संधी दिली आहे, जे आशा आहे की सीएसकेसाठी भविष्यात चांगले खेळाडू ठरतील. पण मला माहित आहे की आमचे मूल्यमापन निकालांवरून केले जाते, आणि ते योग्यच आहे. त्यामुळे हो, तो व्यवस्थापनाचा निर्णय आहे, माझा नाही'.