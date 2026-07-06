/भारत-इंग्लंड क्रिकेट सामन्यादरम्यान कंडोमच्या....; CTI चं ICC अध्यक्ष जय शाह यांना पत्र

चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्रीने (CTI) आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यांदरम्यान अॅडल्ट श्रेणीतील जाहिराती दाखवण्यावर आक्षेप नोंदवला आहे. यासंदर्भात त्यांनी आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांना पत्र लिहिलं आहे. सीटीआयचे अध्यक्ष बृजेश गोयल यांनी पत्रातून कुटुंबाने एकत्रित टीव्ही पाहण्याच्या वेळी कंडोम, डेटिंग अॅप आणि अॅडल्ट श्रेणीतील इतर जाहिरातींच्या प्रसारणावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.
CTI ने आपल्या पत्रात 4 जुलै 2026 रोजी मँचेस्टर (इंग्लंड) येथील ओल्ड ट्रॅफर्डवर भारत आणि इंग्लंड यांच्यात खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या T20 आंतरराष्ट्रीय सामन्याचा उल्लेख केला आहे. या संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा लाखो लोक आपल्या कुटुंबासह हा सामना थेट पाहत होते, तेव्हा ओव्हर्सच्या मधल्या ब्रेकदरम्यान 'ड्यूरेक्स' (Durex) कंडोमची जाहिरात प्रसारित करण्यात आली.
सीटीआयचा दावा आहे की देशातील सुमारे 44 कोटी लोक क्रिकेट पाहतात, ज्यात 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांचाही समावेश आहे. अशा परिस्थितीत, अशा जाहिरातींमुळे सामना पाहणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी त्यांच्या कुटुंबीयांसह विशेषतः मुले आणि त्यांच्या पालकांसाठी अस्वस्थ परिस्थिती निर्माण होते.
या पत्रात, सीटीआयचे (CTI) अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल यांनी नमूद केलं आहे की, भारतात क्रिकेट हा केवळ एक खेळ नसून लोकांच्या भावनांशी खोलवर जोडलेला विषय आहे. आपला वैयक्तिक अनुभव सांगताना त्यांनी अधोरेखित केलं आहे की, त्यांचा 13 वर्षांचा मुलगा त्यांच्यासोबत सामना पाहत असताना प्रसारित होणाऱ्या कंडोमच्या जाहिरातीबद्दल त्याने प्रश्न विचारले, ज्यामुळे त्यांची अवघडल्यासारखी स्थिती झाली. देशभरातील अनेक कुटुंबांनाही अशाच परिस्थितीचा सामना करावा लागत असावा, असं या संघटनेचं म्हणणं आहे.
संध्याकाळी 7 ते रात्री 11 या वेळेत कुटुंब एकत्र टीव्ही पाहत असतं. या वेळेत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यांच्या प्रसारणादरम्यान कंडोम, डेटिंग ॲप्स आणि प्रौढांसाठीच्या इतर उत्पादनांच्या जाहिरातींवर बंदी घालणारी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वं आयसीसीने जारी करावीत, अशी मागणी सीटीआयने केली आहे. तसंच, बीसीसीआय आणि आयसीसीच्या सर्व सदस्य बोर्डांना ब्रॉडकास्ट पार्टनरसोबत होणाऱ्या करारांमध्ये 'फॅमिली व्ह्यूइंग कोड' अनिवार्य करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
CTI ने मागणी केली आहे की, जर भविष्यात अशाप्रकारे जाहिराती प्रसारित करण्यात आल्या तर संबंधित ब्रॉडकास्टर आणि क्रिकेट बोर्डाविरोधात कारवाई केली जावी. पत्रात लिहिलं आहे की, जर देशात देशात मद्य आणि तंबाखूच्या जाहिरातींवर बंदी आहे तर मग अडल्ट श्रेणीतील जाहिरातींना ओव्हर्सच्या दरम्यान प्रसारित करण्याची परवानगी का दिली जात आहे?
CTI ने ICC चे अध्यक्ष जय शाह यांना विनंती केली आहे की, त्यांनी आगामी ICC बोर्डाच्या बैठकीत हा मुद्दा प्राधान्याने मांडावा आणि मुलांचे मानसिक आरोग्य लक्षात घेऊन त्याबाबत 30 दिवसांच्या आत ठोस धोरण तयार करावे. तसेच, गरज पडल्यास हा विषय संसद आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयासमोरही मांडणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.