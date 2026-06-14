/गोव्यापेक्षाही छोटा देश, लोकसंख्या फक्त 1.55 लाख, आज बलाढ्य जर्मनी विरुद्ध खेळणार फिफा वर्ल्ड कपचा पहिला सामना

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये (FIFA World Cup 2026) कुराकाओ नावाचा एक लहान देश प्रथमच फिफा वर्ल्ड कपचा भाग बनणार आहे. हा लहान देश पहिल्यांदाच जगातील सर्वात मोठ्या फुटबॉल चॅम्पियनशिप स्पर्धेत सहभागी होणार आहे. फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारतीय वेळेनुसार रविवारी तब्बल चार वेळा वर्ल्ड चॅम्पियन ठरलेला जर्मनीचा संघ पहिल्यांदाच वर्ल्ड कप स्पर्धेचा भाग होणाऱ्या कुराकाओ देशाच्या संघाशी भिडणार आहे. कुराकाओ (Curaçao) हा देश भारतातील गोवा राज्यापेक्षा सुद्धा लहान असून त्याची लोकसंख्या ही 1.55 लाख रुपये आहे.
कुराकाओ दक्षिण कॅरेबियन समुद्र आणि डच कॅरेबियन एरियामधील एक छोटा द्वीप आहे. हा नेदरलँडच्या एका साम्राज्यातील एक घटक देश आहे. जर्मनी आणि कुराकाओ यांच्यात फिफा वर्ल्ड कप 2026 चा सामना रविवारी 14 जून रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 10:30 वाजता खेळवला जाणार आहे. कॅरेबियाई द्वीपमधील कुराकाओ फिफा वर्ल्ड कपसाठी क्वालिफाय करणारा आतापर्यंतचा सर्वात कमी लोकसंख्या असणारा देश आहे.
कुराकाओचं एकूण क्षेत्रफळ हे जवळपास 444 किलोमीटरचं आहे. जे गोवाच्या क्षेत्रफळाच्या पावभागापेक्षाही कमी आहे. कुराकाओ हा नेदरलँडपेक्षा 8000 मैल दूर आहे. तरीही, शतकानुशतके चालत आलेल्या डच प्रभावामुळे, सांस्कृतिकदृष्ट्या हा देश कॅरिबियनपेक्षा युरोपियनच अधिक आहे. कुरासाओची एकूण लोकसंख्या 1.55 लाख इतकी आहे, जी ग्रेटर नोएडातील लोकसंख्येपेक्षा थोडीशीच जास्त आहे.
16 व्या किंवा 17 व्या दशकाच्या सुरुवातीला विलेमस्टॅड जी कुराकाओची राजधानी आहे ते एक असं बंदर होतं की जिथे स्पॅनिश आणि पोर्तुगालच्या नावाड्यांवर उपचार केले जायचे. 1634 मध्ये डच वेस्ट इंडिया कंपनी कॅरिबियन आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या भागात आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करू इच्छित होती. डच वेस्ट इंडिया कंपनीने कुरासाओचा ताबा मिळवला. कंपनीच्या सैन्याने कुरासाओवर हल्ला केला आणि स्पॅनिशांना शरणागती पत्करायला भाग पाडले.
भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात जुलै महिन्यात होणारी तीन सामन्यांची टी20 सिरीज फक्त ZEE च्या Unite8 Sports चॅनेल्सवर दाखवली जाणार आहे. टीम इंडियाचा झिम्बाब्वे दौरा आणि त्याचे सामने Unite8 Sports 1 / Sports 1 HD वर हिंदीत तर Unite8 Sports 2 / Sports 2 HD वर इंग्रजी भाषेत लाईव्ह दाखवले जाणार आहेत.