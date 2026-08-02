/क्लोजिंग सेरेमनीमध्ये दिसणार अहमदाबाद 2030 ची पहिली झलक! केव्हा, कुठे आणि कशी पाहता येईल लाईव्ह स्ट्रिमिंग?

Commonwealth Games 2026 Closing Ceremony : कॅामनवेल्थ गेम्स 2026 च्या 11 दिवसांच्या कार्यक्रमाची सांगता आज रात्री उशिरा ग्लासगोच्या प्रसिद्ध हायड्रो एरिना येथे होणाऱ्या क्लोजिंग सेरेमनी होणार आहे. कॅामनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये यंदा फक्त 10 खेळांचा समावेश करण्यात आला होता. भारताला जास्त पदकांची अपेक्षा नव्हती, परंतु भारतीय पथकाने एक ऐतिहासिक कामगिरी करून दाखवली. बॉक्सिंगपटूंनी गोल्ड मेडलवर वर्चस्व गाजवले, तर ॲथलेटिक्समध्येही भारताने प्रथमच पदके जिंकली. आता पुढील कॅामनवेल्थ गेम्स स्पर्धा ही 2030 मध्ये होणार आहेत ती भारतासाठी महत्वाची आणखी असणार आहे, त्याचबरोबर भारताच्या खेळाडूंवर पुढील स्पर्धेमध्ये आणखी जास्त जबाबदारी त्याचबरोबर दबाव असणार आहे.
कॅामनवेल्थ गेम्सची पुढील आवृत्ती भारतातील अहमदाबाद येथे होणार आहे. त्यामुळे, आज रात्रीच्या समारोप सोहळ्यात भारताकडे सूत्रे सोपवली जाणार आहेत, त्यामुळे आज होणाऱ्या क्लोजिंग सेरेमनीमध्ये भारताचे अनेक दिग्गज कलाकार हे त्यांची कला सादर करताना दिसणार आहेत. या समारोप सोहळ्यात प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन हे देखील आपली कला सादर करतील. भारतासाठी, ही केवळ यजमानपदाची औपचारिक सुरुवातच नाही, तर 2030 मधील कॅामनवेल्थ गेम्सच्या भव्यतेची एक झलकही असेल. भारतीय संघ अंतिम दिवशी आपल्या पदकांची संख्या 39 पर्यंत वाढवण्याचा प्रयत्न करेल.
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भारताचे अनेक कलाकार आज या स्पर्धेमध्ये सहभागी होणार आहेत, समारोप सोहळ्यात भारतीय सतारवादक ऋषभ ऋखीराम शर्मा आणि प्रसिद्ध स्कॉटिश बॅगपाइप वादक रॉस आइन्स्ली यांच्यात एक विशेष जुगलबंदी देखील सादर होईल. याव्यतिरिक्त, स्कॉटिश रॉक बँड सिंपल माइंड्स, बीईएमझेड, कॅमी बार्न्स, सँडी थॉम आणि ऑस्ट्रेलियन गायिका डेल्टा गुडरेम हे त्यांच्या सादरीकरणाने हा सोहळा अविस्मरणीय करतील.
— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 2, 2026
Celebrate the memories, the champions, and witness the Commonwealth Games flag make its historic journey from Glasgow to Amdavad, host of the landmark 2030 Centenary Games.
Watch the Closing Ceremony,… pic.twitter.com/vE1kkzXEcF
कॅामनवेल्थ गेम्स 2026 ची क्लोजिंग सेरेमनी ही रविवारी 2 ऑगस्ट रोजी ग्लासगो येथील ओव्हो हायड्रो एरिनामध्ये आयोजित केला जाणार आहे. सुमारे 13,000 प्रेक्षकांची क्षमता असलेल्या या इनडोअर एरिनामध्ये हा भव्य कार्यक्रम आयोजित केला जाणार आहे. क्लोजिंग सेरेमनी 3 ऑगस्ट रोजी स्थानिक वेळेनुसार रात्री 9 वाजता आणि भारतीय प्रमाणवेळेनुसार पहाटे 1.30 वाजता सुरू होणार आहे. हा सोहळा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क आणि डीडी फ्री डिशवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. सोनी लिव्ह ॲप आणि वेबसाइटवरही थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह स्ट्रीमिंग) उपलब्ध असेल.