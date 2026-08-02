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क्लोजिंग सेरेमनीमध्ये दिसणार अहमदाबाद 2030 ची पहिली झलक! केव्हा, कुठे आणि कशी पाहता येईल लाईव्ह स्ट्रिमिंग?

कॅामनवेल्थ गेम्सची पुढील आवृत्ती भारतातील अहमदाबाद येथे होणार आहे. त्यामुळे, आज रात्रीच्या समारोप सोहळ्यात भारताकडे सूत्रे सोपवली जाणार आहेत. कॅामनवेल्थ गेम्स क्लोजिंग सेरेमनीचे थेट प्रक्षेपण कुठे आणि कधी आणि किती वाजता पाहता येणार यासंदर्भात सविस्तर सांगा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 02, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 06:48 PM IST
क्लोजिंग सेरेमनीमध्ये दिसणार अहमदाबाद 2030 ची पहिली झलक! केव्हा, कुठे आणि कशी पाहता येईल लाईव्ह स्ट्रिमिंग?
Image Credit: commonwealth games क्लोजिंग सेरेमनी (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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