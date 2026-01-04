English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • स्पोर्ट्स
जीवन मरणाशी लढतोय 'हा' स्टार क्रिकेटर, आता कशी आहे वर्ल्ड कप विनरची तब्येत? समोर आली अपडेट

Damien Martyn Health Updates : ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेट डेमियन मार्टिन सध्या एका गंभीर आजारावर उपचार घेत आहे. त्याच्या तब्येतीविषयी अनेक फॅन्स चिंता व्यक्त करत असताना त्याच्या कुटुंबाकडून तब्येती विषयी अपडेट्स देण्यात आल्या आहेत. 

पूजा पवार | Updated: Jan 4, 2026, 03:42 PM IST
Photo Credit - Social Media

Damien Martyn Health Updates : ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेटर डेमियन मार्टिन (Damien Martyn) सध्या जीवन मरणाशी झुंज देत आहे. 26 डिसेंबर रोजी डेमियन मार्टिनयाची तब्येत बिघडल्यावर त्याला ब्रिस्बेनच्या हॉस्पिटलमध्ये गंभीर अवस्थेत दाखल करण्यात आले होते. डॉक्टरांनी तो कोमामध्ये गेल्याचे सांगितले. अनेक क्रिकेट फॅन्स त्याच्या तब्येतीत सुधारणा व्हावी यासाठी प्रार्थना करत आहेत. आता डेमियन मार्टिनच्या कुटुंबाकडून त्याच्या तब्येतीविषयी अपडेट देण्यात आल्या आहेत.

कोणत्या आजाराशी लढतोय मार्टिन?

ऑस्ट्रेलियाच्या मीडिया रिपोर्ट्सनुसार डेमियन मार्टिनला मेनिन्जाइटिस हा आजार झालाय. संसर्ग आणि मेंदूची सूज कमी करण्यासाठी त्याला 'इंड्युस्ड कोमा'मध्ये ठेवण्यात आले आहे. ऑस्ट्रेलियाचा माजी विकेटकिपर एडम गिलक्रिस्टने काही दिवसांपूर्वीच आपल्या मित्राच्या आजारपणाविषयी माहिती दिली होती. त्याने म्हटले होते की त्याच्या तब्येतीमध्ये सुधारणा दिसून आली होती. आता मार्टिनची पत्नी अमांडाने न्यूजकॉर्पया माध्यमाशी बोलताना कठीण काळात गोल्ड कोस्ट युनिव्हर्सिटी हॉस्पिटलच्या वैद्यकीय पथकाने दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल आभार मानले.

आता कशी आहे डेमियन मार्टिनची तब्येत? 

डेमियन मार्टिनच्या कुटुंबाकडून जे सांगण्यात आलं आहे त्यानुसार डेमियनवर योग्य पद्धतीने उपचार सुरु आहेत. कुटुंबाने म्हटले की, 'आम्ही गोल्ड कोस्ट युनिव्हर्सिटी हॉस्पिटलमधील वैद्यकीय पथकाचेही मनापासून आभार मानू इच्छितो. त्यांनी या आव्हानात्मक काळात आम्हाला आधार दिला आहे. हा एक कठीण काळ आहे आणि कुटुंब विनंती करते की तुम्ही त्यांच्या गोपनीयतेचा आदर करा'.

मेनिन्जाइटिस म्हणजे नेमकं काय?

मेनिन्जाइटिस ही अत्यंत गंभीर आणि जीवघेणी स्थिती आहे ज्याच्याशी ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेटपटू डेमियन मार्टिन सध्या झुंज देत आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हा आपल्या मेंदू आणि पाठीच्या कण्याशी संबंधित एक आजार आहे. आपला मेंदू आणि पाठीचा कणा मेनिन्जेस नावाच्या संरक्षक पडद्याने वेढलेला असतो. जेव्हा संसर्गामुळे या पडद्याला सूज येते तेव्हा त्याला मेनिंजायटीस म्हणतात. याला सामान्यतः मेंदूचा ताप असेही म्हणतात.

हेही वाचा : पाकिस्ताननंतर आता 'या' देशाचाही भारतात मॅच खेळण्यास नकार? BCCI च्या 'या' निर्णयामुळे उडाला गोंधळ

 

डेमियन मार्टिनचं करिअर : 

डेमियन मार्टिन ऑस्ट्रेलियाच्या मध्यक्रमातील सर्वात विश्वासार्ह फलंदाजांपैकी एक मानला जातो. त्याने आपल्या करिअरमध्ये 67 टेस्ट आणि 208 वनडे सामने खेळले आहेत. टेस्ट क्रिकेटमध्ये त्याची सरासरी 46 पेक्षा जास्त होती. 2003 च्या वर्ल्ड कप फायनलमधील त्याची नाबाद 88 धावांची खेळी आजही क्रिकेटच्या इतिहासात एक उल्लेखनीय पारी मानली जाते.

