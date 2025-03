'धर्म बदलण्यासाठी माझ्यावर दबाव टाकला...', पाकिस्तानच्या हिंदू क्रिकेटरने व्यक्त केल्या भावना

Danish Kaneri on discrimination in Pakistan: पाकिस्तानमध्ये धर्माच्या आधारे भेदभाव केल्यामुळे आपली कारकीर्द उद्ध्वस्त झाल्याचा दावा पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू दानिश कनेरियाने केला आहे. अमेरिकेतील वॉशिंग्टन डीसी येथे बोलताना दानिश कनेरिया यांनी पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांना भेडसावणाऱ्या आव्हानांवर खुलेपणाने भाष्य केले. दानिश कनेरियाच्या म्हणण्यानुसार, त्याने आणि इतर अल्पसंख्याक लोकांनी पाकिस्तानमधील गैरवर्तनाचे त्यांचे अनुभव शेअर केले आणि भेदभावाविरुद्ध आवाज उठवला.

दानिश कनेरियाचा असा आरोप आहे की, पाकिस्तान क्रिकेट संघातील त्याचा माजी सहकारी शाहिद आफ्रिदीने त्याच्यावर इस्लाम धर्म स्वीकारण्यासाठी वारंवार दबाव टाकला होता. दानिश कनेरियाने खुलासा केला की इंझमाम-उल-हक आणि शोएब अख्तर यांसारख्या काही खेळाडूंनी त्याला पाठिंबा दिला, तर शाहिद आफ्रिदीसह इतर सहकारी खेळाडूंनी त्याच्यासाठी गोष्टी कठीण केल्या. त्याने त्याच्यासोबत रात्रीचे जेवण देखील टाळले.

#WATCH | Washington, DC | On the Congressional Briefing on 'plight of minorities in Pakistan', Danish Kaneria, the last Hindu cricketer to play for Pakistan internationally, says, "Today, we discussed how we had to go through discrimination. And we raised our voices against all… pic.twitter.com/elCcqtpbbI

