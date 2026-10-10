/CJP आंदोलनावर पाकिस्तानमधून आली प्रतिक्रिया, माजी क्रिकेटरने दिल्ली पोलिसांवर केली टीका

CJP Protest Danish Kaneria : दिल्लीमध्ये 10 ऑक्टोबर जंतरमंतरवर निवडणूक आयोगाचे प्रमुख ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करून त्यांच्या विरोधात कॉकरोच जनता पार्टीने आंदोलन पुकारलं. या आंदोलनासाठी मोठी गर्दी होणार याच्या अंदाजानेच दिल्ली पोलिसांनी यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्थेचे तयार करण्यात आली, या आंदोलनाशी निगडित अनेकांना ताब्यात सुद्धा घेण्यात आले. आता दरम्यान पाकिस्तानचा माजी लेग स्पिनर दानिश कनेरिया याचे या आंदोलनावर केलेलं एक विधान सध्या व्हायरल होत आहे. दिल्ली पोलिसांनी दाखवलेल्या तत्परतेवर भाष्य करत कनेरियाने या परिस्थितीवर उपरोधिक टीका केली आहे.
पाकिस्तानसाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणाऱ्या दानिश कनेरिया त्याच्या विविध विषयांवर घेतलेल्या भूमिकांमुळे मागील काही काळापासून अनेकदा चर्चेत येतो. दिल्लीतील आंदोलनापूर्वी पोलिसांकडून करण्यात आलेला मोठा बंदोबस्त पाहून माजी क्रिकेटर कनेरियाने आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर लिहिले की, 'मला आशा आहे की दिल्ली पोलीस टॉस जिंकतील आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतील!'
I hope Delhi Police win the toss and decide to bat first!Danish Kaneria (DanishKaneria61) October 10, 2026
पाकिस्तानचा माजी लेग स्पिनर दानिश कनेरियाने अनोख्या अंदाजात दिल्ली पोलिसांवर टीका केली. कनेरियाच्या या शैलीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. अवघ्या काही वेळातच त्यांची ही पोस्ट सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून, चाहते यावर विविध प्रतिक्रिया देत आहेत. SIR प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेविरुद्ध तसेच निवडणूक आयोग प्रमुख ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी निदर्शने करण्यासाठी जंतरमंतरच्या दिशेने जाण्यावर आंदोलक ठाम आहेत. कोणतीही अनुचित घटना किंवा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून, दिल्ली पोलिसांनी जंतरमंतर आणि आसपासच्या परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कडक केली आहे. कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजित दिपके त्यांचे सहकारी रत्ना सिंह, सौरव दास तसेच अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी यांना सुद्धा दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.