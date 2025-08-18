'शाहिद आफ्रिदीने कुत्र्याचं मटण...,' इरफान पठाणचा धक्कादायक खुलासा, पाकिस्तानच्या खेळाडूनेही दिला दुजोरा, 'तो नेहमीच...'

भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी खेळाडू इरफान पठाणने पाकिस्तानचा माजी फलंदाज शाहिद आफ्रिदीबद्दल धक्कादायक खुलासा केला आहे. शाहिदी आफ्रिदीसोबत झालेल्या वादाचा खुलासा करताना त्याने ही माहिती दिली. यानंतर पाकिस्तानचाच माजी फिरकी गोलंदाज दानिश कनेरियाने या वक्तव्यावर सहमती दर्शवली आहे. नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत पठाणने पाकिस्तानच्या माजी कर्णधाराशी झालेल्या शाब्दिक चकमकीची आठवण करून दिली आणि म्हटलं की आफ्रिदी कधीकधी वैयक्तिक टिप्पणी करत असे. कनेरियाने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत आफ्रिदीवर टीका केली आणि म्हटले की 'कौतुक आणि शालीनता ही त्याची नक्कीच जमेची बाजू नाही'. त्याने पुढे असा दावा केला की आफ्रिदी कुटुंब आणि अगदी धर्माचा उल्लेख करून वैयक्तिक हल्ले करतो.
दिनेश कनेरियाने एक्सवर पोस्ट शेअर करत म्हटलं आहे की, "इरफान भाई, तू बरोबर आहेस. तो नेहमीच वैयक्तिक हल्ले करतो. कधी एखाद्याच्या कुटुंबावर किंवा धर्मावर तो हल्ला करत असतो. कौतुक आणि शालीनता त्याच्या जमेच्या बाजू नाहीत".
याआधी इरफान पठाणने 2006 च्या दौऱ्यात शाहीद आफ्रिदीसोबत झालेल्या वादावर भाष्य केलं होतं. या शाब्दिक चकमकीमुळे शाहिद आफ्रिदीचं तोंड गप्प झालं होतं.
Irfan @IrfanPathan bhai, you’re absolutely right. He always resorts to personal attacks—be it on someone’s family or their religion. Class and decency clearly aren’t his strengths.pic.twitter.com/nWOEA3vz49
— Danish Kaneria (@DanishKaneria61) August 17, 2025
"2006 च्या दौऱ्यात, आम्ही कराचीहून लाहोरला विमानाने जात होतो. दोन्ही संघ एकत्र प्रवास करत होते. आफ्रिदी माझ्याजवळ आला आणि माझ्या डोक्यावर हात ठेवला आणि माझे केस विस्कटले. त्याने मला, 'तू कसा आहेस बाळा? असं विचारलं", अशी माहिती इरफान पठाणने लल्लनटॉपला दिलेल्या मुलाखतीत दिली.
"मला वाटलं की तू कधीपासून माझा वडील झाला आहेस. तो लहान मुलासारखा वागला. मी त्याच्याशी बोलत नव्हतो किंवा काही सांगतही नव्हती. त्यानंतर आफ्रिदीने मला काही वाईट बोलला. त्याची सीट माझ्या सीटजवळ होती," असंही त्याने सांगितलं.
त्यानंतर इरफान पठाणने आफ्रिदीकडे पाहून असं काही म्हटलं ज्यानंतर तो गप्प बसला. "पाकिस्तानचा अष्टपैलू खेळाडू अब्दुल रझाक तेव्हा माझ्या शेजारी बसला होता. मी त्याला विचारलं की येथे कोणत्या प्रकारचं मांस मिळते. त्याने मला सांगितले की वेगवेगळ्या प्राण्यांचं मांस मिळते. त्यानंतर मी विचारले की कुत्र्याचं मांस मिळतं का? माझा प्रश्न ऐकून रझाक आश्चर्यचकित झाला आणि म्हणाला, 'अरे इरफान, तू असं का बोलत आहेस?," अशी माहिती त्याने दिली.
त्यावर पठाणने उत्तर दिलं की, "त्याने (आफ्रिदीने) कुत्र्याचे मांस खाल्ले आहे, तो इतक्या वेळापासून भुंकत आहे,"
"यानंतर आफ्रिदी काहीही बोलू शकला नाही. जर तो काही बोलला असता तर मी म्हटलं असतं की, बघ तो अजून जास्त भुंकत आहे. यानंतर तो संपूर्ण विमान प्रवासात शांत राहिला. या घटनेवरून त्याला समजले की तो माझ्याशी शाब्दिक लढाई लढू शकणार नाही. म्हणूनच त्याने पुन्हा मला काहीही सांगितलं नाही," असाही खुलासा त्याने केला.