एक खेळाडू आणि 8 देशांशी नातं, डेव्हिड अलाबाची 'ग्लोबल' कहाणी ऐकून थक्क व्हाल!

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 ला 11 जून पासून सुरुवात झाली होती, जवळपास महिनाभर सुरु असलेल्या या स्पर्धेचा शेवट 19 जुलै रोजी होणार आहे. ग्रुप स्टेज, राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16 नंतर आता या स्पर्धेचा प्रवास हा क्वाटर फायनलपर्यंत येऊन पोहोचला आहे. एकूण 8 संघ आता क्वाटर फायनलमध्ये भिडणार असून यातील चार संघ हे सेमी फायनलमध्ये जातील. यंदाच्या स्पर्धेत तब्बल 48 देशांनी सहभाग घेतला होता. यात प्रत्येक खेळाडू हा आपल्या देशाचं प्रतिनिधीत्व करत होता. मात्र यासगळ्यात एक असा खेळाडू होता जो स्पर्धेत एका संघाचा भाग होता मात्र त्याचे इतर 8 देशांशी खूप जवळचे नाते होते. ऑस्ट्रिया या देशाच्या फुटबॉल संघाचा कर्णधार डेव्हिड अलाबा हा फिफा वर्ल्ड कपमध्ये सहभागी झालेला सर्वात असामान्य खेळाडू ठरला.
डेव्हिड अलाबाचा जन्म हा 24 जून 1992 रोजी जर्मनीच्या म्युनिक येथे झाला असून त्याच बालपण हे ऑस्ट्रियात गेले. तेथूनच खऱ्या अर्थाने त्याच्या फुटबॉल प्रवासाला सुरुवात झाली. त्यामुळे त्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ऑस्ट्रेलियाचे प्रतिनिधित्व करायला सुरुवात झाली आणि त्यामुळे ऑस्ट्रिया हा त्याचा राष्ट्रीय संघ ठरला.
डेव्हिड अलाबाची कौटुंबिक पार्श्वभूमी ही तितकीच वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. डेव्हिडचे वडील नायजेरियाचे असून ते संगीत क्षेत्राशी संबंधीत आहेत. तर डेव्हिडची आई ही फिलिपिन्सची असून ती तेथे परिचारिका होती. तर डेव्हिड अलाबाच्या कुटुंबाची मूळ ही आफ्रिकेच्या काँगो देशाशी जोडलेली आहेत. त्यामुळे डेव्हिड अलाबाला यूरोप, आफ्रिका आणि आशिया अशा तीनही खंडांचा वारसा लाभलेला आहे.
डेव्हिडला त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यात सुद्धा जागतिक प्रवास लाभला असून त्याची पत्नी डेन्मार्क आणि कुटुंबासह तो सध्या स्पेनमध्ये वास्तव्यास आहे. डेव्हिडने क्लब फुटबॉलमध्ये जर्मनीतील बायर्न म्युनिक आणि स्पेनच्या रिअल माद्रिदसारख्या फुटबॉल क्लबचे प्रतिनिधित्व केले. त्याने यात अनेक विजेतेपदं जिंकली. बुंडेसलिगा, ला लिगा आणि UEFA चॅम्पियन्स लीगसारख्या स्पर्धांमध्ये त्याने जबरदस्त कामगिरी केली. यंदा ऑस्ट्रियाचा संघ तब्बल 28 वर्षांनी फिफा वर्ल्ड कप 2026 साठी क्वालिफाय झालेला होता. डेव्हिड अलाबाच्या नेतृत्वात या संघाने ग्रुप स्टेज पार करून राउंड ऑफ 32 ची फेरी गाठली. मात्र राउंड ऑफ 32 मध्ये त्यांना स्पेनकडून 0-3 ने पराभव स्वीकारावा लागला.
जन्म - जर्मनीत
खेळतो - ऑस्ट्रियाकडून
वडील - नायजेरियाचे
आई - फिलीपिन्सची
पत्मी - डेन्मार्कची
आजोबा - DR काँगोचे
सध्या राहतो - स्पेनमध्ये
कुटुंब राहते - इंग्लंडमध्ये