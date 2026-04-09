IPL 2026 : अरे देवा... पण नेहमी David Miller चं का? GT विरूद्ध सामना गमावल्यानंतर रडतानाचा व्हिडिओ व्हायरल

David miller Viral Video After DC vs GT Match : दिल्ली कॅपिट्ल्स विरूद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये काल आयपीएल 2026 चा 14 वा सामना खेळवण्यात आला या सामन्यामध्ये दोन्ही संघानी कमालीची खेळी खेळली. कालच्या या सामन्यामध्ये दिल्ली या स्पर्धेच्या पहिल्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. कालच्या सामन्यामध्ये गुजरातच्या संघाने दिल्लीला 1 धावेने पराभूत करुन शुभमन गिलच्या संघाने या स्पर्धेचा पहिला विजय नोदंवला आहे. कालच्या सामन्यामध्ये दिल्लीचा फलंदाज डेव्हिड मिलर याने संघाला विजयापर्यत आणले होते पण तो विजयाची रेषा ओलांडण्यात अपयशी ठरला. दिल्लीचा हिरो ठरणार असलेला डेव्हिड मिलर अखेरीस खलनायक ठरला. त्याने नाबाद ४१ धावा केल्या असल्या तरी, शेवटच्या षटकाच्या पाचव्या चेंडूवर एकही धाव न घेण्याच्या त्याच्या निर्णयामुळे दिल्लीच्या संघाचे मनोधैर्य खचले.
कालच्या सामन्यामध्ये झालेल्या पराभवानंतर आता एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघाने शेअर केला आहे, खरं तर, दिल्ली कॅपिटल्सच्या पराभवानंतर (DC vs GT IPL 2026), दिल्ली कॅपिटल्स फ्रँचायझीने त्यांच्या अधिकृत ट्विटर अकाउंटवर शेअर केलेला एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये डेव्हिड मिलर पूर्णपणे खचलेला दिसत आहे. एक धाव न घेण्याच्या आपल्या निर्णयाबद्दल तो स्वतःला दोष देत आहे आणि त्याच्या डोळ्यात अश्रू स्पष्टपणे दिसत आहेत. या व्हिडिओमध्ये संघाचे प्रशिक्षक हेमांग बदानी मिलरला सावरताना दिसत आहेत.
गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या सामन्याच्या शेवटच्या चेंडूवर कुलदीप यादव धावबाद झाला आणि दिल्ली कॅपिटल्स तो सामना १ धावेने हरली. त्याआधी, शेवटच्या षटकाच्या पाचव्या चेंडूवर डेव्हिड मिलरने एक असा निर्णय घेतला, जो संघाला खूप महागात पडला. मिलरने कुलदीप यादवला एक धाव घेण्यास नकार दिला होता. त्याला वाटले होते की कुलदीप शेवटच्या चेंडूवर एक मोठा फटका मारून सामना जिंकेल, म्हणून त्याने त्याला स्ट्राईक दिला नाही. तथापि, तो तसे करण्यात अयशस्वी ठरला आणि गुजरातने सामना जिंकला.
जर डेव्हिड मिलरने ती एक धाव घेतली असती, तर धावसंख्या बरोबर झाली असती आणि सुपर ओव्हर झाली असती. मात्र, प्रसिद्ध कृष्णाने शेवटच्या चेंडूवर एक अप्रतिम चेंडू टाकून मिलरच्या आशांवर पाणी फेरले. शेवटच्या चेंडूवर जोस बटलरने कुलदीपला धावबाद केले आणि गुजरातने एका धावेने सामना जिंकला. सामन्यानंतर, मिलरच्या लक्षात आले की त्याने खूप मोठी चूक केली आहे. तो मैदानावर भावूक झालेला दिसत होता आणि कर्णधार अक्षर त्याचे सांत्वन करण्याचा प्रयत्न करत होता. कालच्या सामन्यामध्ये प्रेक्षकांचे भरपूर मनोरंजन झाले आहे. कालच्या विजयासह आता गुजरातचा संघ सहाव्या स्थानावर आला आहे.