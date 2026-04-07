पूजा पवार | Updated: Apr 7, 2026, 05:33 PM IST
David Warner : ड्रिंक अँड ड्राइव्ह प्रकरणी डेव्हिड वॉर्नरला अटक
David Warner : ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेटर डेव्हिड वॉर्नर (David Warner ) मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. ऑस्ट्रेलियन माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार सध्या पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये खेळणाऱ्या आणि कराची किंग्सचं नेतृत्व करणाऱ्या वॉर्नरला ऑस्ट्रेलियात अटक करण्यात आलेली आहे. मंगळवारी डेव्हिड वॉर्नर हा सिडनीतील मारुब्रा येथे दारू पिऊन गाडी चालवत होता असे आढळले. यावेळी पोलिसांनी त्याच्या श्वासाची तपासणी केली असता तो दारू पिऊन गाडी चालवत असल्याचे लक्षात आले आणि यामुळे तो आता अडचणीत सापडला आहे. 

वॉर्नरवर गुन्हा दाखल : 

मंगळवारी डेव्हिड वॉर्नर सिडनीतील मारुब्रा येथे दारू पिऊन गाडी चालवत होता. यावेळी पोलिसांनी वॉर्नरची चाचणी केली असता यात वॉर्नरने परवानगी असलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त दारू पिऊन गाडी चालवत असल्याचे आढळून आले. वॉर्नरच्या रक्तातील अल्कोहोलचे प्रमाण 0.104 नोंदवले गेले, जे ऑस्ट्रेलियाच्या कायदेशीर मर्यादेच्या दुप्पटीहून अधिक होते. या निकालाच्या आधारे, वॉर्नरवर गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली आणि मारुब्रा पोलीस स्टेशनमध्ये नेण्यात आले. त्याला पुढच्या महिन्यात कोर्टात हजर करण्यात आले आहे. 

ऑस्ट्रेलियन माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार रविवार 5 एप्रिल रोजी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास पोलीस मारुब्रा येथील मलबार रोडवर वाहन चालकांची ब्रेथ टेस्ट घेत होते. यावेळी एक व्हॅन तपासणी स्थळाच्या आधीच थांबून पार्क केली होती. यावेळी  वाहतूक आणि महामार्ग गस्ती दलाच्या  अधिकाऱ्यांनी वाहनाजवळ जाऊन 39 वर्षीय चालकाची ब्रेथ टेस्ट केली ज्याचा निकाल हा पॉझिटिव्ह आला. 

ऑस्ट्रेलियाचा माजी स्टार क्रिकेटर डेव्हिड वॉर्नर हा त्याचा शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना हा आयसीसी मेन्स टी 20 वर्ल्ड कप 2024 मध्ये खेळला होता. डेव्हिड वॉर्नरने टेस्ट क्रिकेटमधून जानेवारी 2024 मध्ये निवृत्ती घेतली होती आणि २०२३ मध्ये ऑस्ट्रेलियाने वनडे वर्ल्ड कप जिंकल्यावर त्याने वनडे क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती. 

 

 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत.

