IPL 2026 ची सर्वात थरारक मॅच! लास्ट बॉलवर निकाल फिरला; पाचव्या बॉलवरची चूक भोवली | Video

DC vs GT Highlights IPL 2026: आयपीएल 2026 मधील आतापर्यंतची सर्वात रंजक मॅच बुधवारी दिल्लीमध्ये पार पडली. जो संघ जिंकणार असं वाटत होतं तोच संघ अगदी शेवटच्या चेंडूवर एकही धाव न घेऊ शकल्याने पराभूत झाला. नेमकं घडलं काय जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 9, 2026, 06:53 AM IST
शेवटच्या बॉलवर ठरला विजयी संघ कोण (फोटो जीओ हॉटस्टारवरुन साभार)

DC vs GT Highlights IPL 2026: क्रिकेटच्या मैदानामध्ये सामन्यातील शेवटचा चेंडू टाकला जात नाही तोपर्यंत कोण विजयी ठरलं हे सांगता येत नाही असं म्हणतात. याचाच प्रत्यय इंडियन प्रिमिअर लीगच्या यंदाच्या पर्वातील 14 सामन्यात आला. हा सामना दिल्लीचा संघ जिंकेल असं वाटत असतानाच शेवटच्या ओव्हरच्या शेवटच्या दोन चेंडूंमध्ये सारा खेळ झाला आणि या सामन्यात शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील गुजरातच्या संघाने निसटता विजय मिळवला. गुजरातने एका धावेने मिळवलेला विजय हा यंदाच्या पर्वातील आतपर्यंतच्या विजयांपैकी सर्वात कमी अंतर ठेवून मिळवलेला विजय ठरला आहे. 

गुजरातची दमदार फलंदाजी

दिल्लीने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. शुभमन गील, वॉशिंग्टन सुंदर आणि जॉस बटलर या तिघांनाही आपआपली अर्धशतकं झळकावत संघाच्या धावसंख्येत मोठी भर घातली. शुभनने 45 चेंडूंमध्ये 70 धावा केल्या. वॉशिंग्टनने 32 चेंडूंमध्ये 55 धावा केल्या तर बटलरने 27 बॉलमध्ये 52 धावा केल्या. दिल्लीकडून मुकेश कुमारने 55 धावा देत 2 विकेट्स, लुंगी निगडी 24 धावा देत 1 विकेट आणि कुलदीप यादव 42 धावा देत 1 विकेट घेत गुजरातचे चार गडी तंबूत धाडले. गुजरातच्या संघाने 210 धावा केल्या.

दिल्लीच जशास तसं उत्तर पण...

या धावांचा पाठलाग करताना दिल्लीकडून के. एल. राहुलने 52 चेंडूंमध्ये 92 धावांची खेळी केली. तर डेव्हिड मिलर 20 चेंडूंमध्ये 41 धावांची खेळी करत नाबाद राहिला. पथ्तूम निसंकाने 24 चेंडूंमध्ये 41 धावा केल्या. मात्र एवढं करुनही अगदी शेवटच्या चेंडूंवर दोन धावांची गरज असतानाच विकेट कीपर जॉस बटलरने दाखवलेल्या संयम आणि प्रसंगावधानामुळे कुलदीप यादव चोरटी धाव घेताना बाद झाला आणि सामना गुजरातने जिंकला.

शेवटच्या दोन ओव्हरमधील थरार

शेवटच्या दोन ओव्हरमध्ये दिल्लीच्या संघाला 36 धावांची गरज होती. मोहम्मद सिराजने सामन्यातील 19 वी ओव्हर टाकली. मात्र या ओव्हरमध्ये मिलरने एकूण 19 धावा कुटल्या. यात दोन षटकार आणि एका चौकाराचा समावेश होता. त्यामुळे शेवटच्या ओव्हरमध्ये दिल्लीला जिंकण्यासाठी 13 धावांची गरज होती.

ती धाव नाकारणं महागात पडलं

प्रसिद्ध कृष्णा गोलंदाजी करत असलेल्या शेवटच्या ओव्हरमध्ये दोन चेंडूंमध्ये दोन धावा अशी स्थिती असतानाच पाचव्या चेंडूवर मिलरने एक धाव घेण्यास नकार देत स्ट्राइक स्वत:कडे ठेवली. ही एक धाव घेतली असती तर कुलदीप यादव शेवटचा चेंडू खेळला असता आणि तो बाद झाला असता तरी सामना सुपर ओव्हरमध्ये गेला असता. मात्र मिलरने एक धाव नाकारत एका चेंडूत दोन धावा होतील या विश्वासाने स्ट्राइकवर राहण्यास प्राधान्य दिलं. 

बटलरमुळे शेवटची विकेट

शेवटचा चेंडू प्रसिद्ध कृष्णाने ऑफ साईडला स्लो बाऊन्सर टाकला. मिलरने लेग साईटला चेंडू पूल करण्याचा प्रयत्न केला पण चेंडू आणि बॅटचा संपर्कच झाला नाही आणि चेंडू थेट विकेटकीपर जॉस बटलरच्या हातात स्थिरावला. मात्र काहीही करुन किमान सामना टाय तरी करु म्हणत मिलर आणि कुलदीप एक धाव घेण्यासाठी पळाले. मात्र स्ट्राइकर्स एण्डला कुलदीप धावबाद झाला. बटलरने अचूकपणे केलेल्या थ्रोमुळे कुलदीप क्रिझपर्यंत पोहण्याआधीच चेंडूने स्टम्प उडवले आणि गुजरातच्या खेळाडूंनी एकच जल्लोष केला.

सामना संपल्यानंतर ड्रेसिंग रुममध्ये जाताना मिलरचा चेहरा रडवेला झाला होता. एवढी मेहनत करुन शेवटच्या बॉलवर एकही धाव न घेता आल्याने सामना गमावल्याचं दु:ख त्याच्या चेहऱ्यावर दिसत होतं.

 

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

