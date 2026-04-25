  • DC vs PBKS : नितीश राणा OUT की Not Out? एक चूक पंजाब किंग्सला पडली महागात

DC vs PBKS : नितीश राणा OUT की Not Out? एक चूक पंजाब किंग्सला पडली महागात

DC vs PBKS : दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध पंजाब किंग्स यांच्यामध्ये सामना झाला या सामन्यामध्ये नितीश राणाचा विकेट चर्चेचा विषय ठरला आहे

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 25, 2026, 06:13 PM IST
DC vs PBKS : नितीश राणा OUT की Not Out? एक चूक पंजाब किंग्सला पडली महागात
photo credit - Social Media

Delhi capitals vs Punjab kings : दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध पंजाब किंग्स यांच्यामध्ये सध्या अरुण जेटली मैदानावर सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यांमध्ये दिल्लीच्या संघाने आयपीएल 2026 सर्वाधिक स्कोर उभा केला आहे. आजच्या सामन्यांमध्ये पंजाब किंग्सची खराब फिल्डिंग आणि गोलंदाजी पाहायला मिळाली. टेबल टॉपर्सच्या गोलंदाजांचा आज दिल्ली कॅपिटल्सच्या फलंदाजांनी घाम काढला. दिल्ली कॅपिटल्स संघाने पहिले फलंदाजी करत या सामन्यांमध्ये दोन विकेट कमावून 254 धावा केल्या आहेत. आता पंजाब किंग्ससमोर 265 असणार आहे या सामन्याच्या वेळी चर्चेचा विषय ठरला आहे

नितेश राणा आणि के एल राहुलची धमाकेदार खेळी

दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध पंजाब किंग्स यांच्यामध्ये सुरू असलेल्या सामन्यांमध्ये दिल्ली कॅपिटलच्या संघाने पहिला विकेट लवकर गमावला. निसंका बाद झाल्यानंतर नितेश राणा आणि केएल राहुल यांनी मैदानावर कहर केला. 91 धावांवर बाद झाला तर केल राहुल याने आजच्या सामन्यामध्ये 152 धावांची नाबाद खेळी खेळली. या सामन्यात नितीश राणा हा बाद झाला होता, पण तो जेव्हा बाउंड्रीपर्यंत गेला तेव्हा त्याला परत मैदानात बोलवण्यात आले. 

नितीश राणा आऊट कि नॅाटआऊट

दिल्ली कॅपिटल्सचा फलंदाज नितेश राणा यांचा विकेट घेतला होता पण फिल्डिंग करत असलेला स्टॅायनिस याने कॅच घेतल्यानंतर त्याचा पाय बाऊंड्रीच्या रेषेला लागला आणि तो नाबाद राहिला. यावेळी थर्ड अंपायरने वेळ घेतला. त्याचबरोबर नितेश राणा हा जवळजवळ मैदानाबाहेर गेलाच होता, पण मैदानाबाहेरील अंपायरने त्याला थांबवून निर्णय होईपर्यंत तिथेच थांबवण्यात आले होते त्यानंतर त्याला पुन्हा नाबाद घोषित करण्यात आले.

पंजाब किंग्सच्या गोलंदाजीने केले निराश

पंजाब किंग्सच्या गोलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर आज एकही गोलंदाजाने चांगली गोलंदाजी केली नाही. अर्शदीप सिंहच्या हाती फक्त एक विकेट लागली तर बार्टलेटच्या हाती एक विकेट लागली आहे. अर्शदीप सिंहने चार ओव्हरमध्ये 49 धावा दिल्या, तर बार्टलेटने 69 धावा चार ओव्हरमध्ये दिल्या मार्को जॉन्सन याने चार ओव्हर मध्ये 45 धावा दिल्या, तर वेश्याक यांनी तीन ओव्हर मध्ये 48 धावा दिल्या. आजच्या सामन्यांमध्ये फक्त चहलने 10.5 च्या इकॉनोमीने गोलंदाजी केली, याव्यतिरिक्त सर्व गोलंदाज हे महागडे ठरले.

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.

