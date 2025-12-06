बुमराह, जडेजा, अय्यर आणि… 6 डिसेंबरची ‘स्पेशल प्लेइंग-11’ तयार! जाणून घ्या कोण-कोणाचा आहे आज वाढदिवस

December 6 Special Cricket Playing 11: क्रिकेटच्या चाहत्यांसाठी 6 डिसेंबर हा दिवस नेहमीच खास असतो. कारण या दिवशी केवळ एका किंवा दोन नव्हे, तर अनेक दिग्गज क्रिकेटपटूंचा जन्म झाला आहे, ज्यामुळे हा दिवस क्रिकेट कॅलेंडरमध्ये एक वेगळाच रंग घेऊन येतो. जगभरातील क्रिकेट फॅन्सना 6 डिसेंबर हा दिवस ‘खास दिवस’ वाटतो कारण या दिवशी जन्मलेले खेळाडू त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीसाठी ओळखले जातात आणि त्यांच्या योगदानामुळे टीमला अनेक विजय मिळाले आहेत.
भारतीय क्रिकेटमध्ये हा दिवस आणखी खास आहे. कारण एकाच दिवशी पाच भारतीय खेळाडूंचा वाढदिवस साजरा होतो, हे स्वतःमध्ये एक रेकॉर्ड मानले जाते. हे खेळाडू फक्त प्रसिद्ध नाहीत, तर आपल्या काळात टीम इंडिया साठी मॅच-विनर ठरलेले आहेत.
यामध्ये जडेजा, बुमराह आणि अय्यर हे वर्तमानकाळातील स्टार खेळाडू असून, करुण नायर आणि आरपी सिंह हे माजी खेळाडू. एकाच दिवशी हे सर्व भारतीय खेळाडू जन्मले आहेत, हे अत्यंत दुर्मिळ उदाहरण आहे.
6 डिसेंबर हा दिवस फक्त भारतीय नावांपुरता मर्यादित नाही. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्येही काही मोठ्या नावांचा जन्म याच दिवशी झाला आहे:
या खेळाडूंच्या फलंदाजी, गोलंदाजी आणि अष्टपैलू कौशल्यांचा संगम केला तर एक संपूर्ण, संतुलित आणि सामर्थ्यवान प्लेइंग-11 तयार होते, ज्याला कोणताही आंतरराष्ट्रीय संघ टक्कर देऊ शकतो.
जर फक्त जन्मतारीखांवरून प्लेइंग-11 तयार केली गेली, तर ती अशी दिसेल:
ही संघरचना पाहून म्हणता येईल की 6 डिसेंबरच्या जन्मतारखेच्या खेळाडूंची टीम जगातील कोणत्याही संघाला सामोरे जाऊ शकते.
या दिवशी जन्मलेले हे सर्व खेळाडू त्यांच्या सध्याच्या किंवा भूतकाळातील कामगिरीसाठी ओळखले जातात. चाहत्यांसाठी हा दिवस स्मरणीय आणि उत्साहवर्धक आहे.
भारतीय क्रिकेट फॅन्सना या दिवशी त्यांच्या आवडत्या स्टार्सना शुभेच्छा देण्याची संधी मिळते.
आंतरराष्ट्रीय फॅन्सना या दिवशी काही गोष्टी लक्षात ठेवायला मिळतात, जसे की फ्लिंटॉफची एशेजमधील खेळी किंवा नासिर जमशेदची फलंदाजी.
एकंदरीत, 6 डिसेंबर क्रिकेट प्रेमींना फक्त जन्मदिन नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या महानतेचा उत्सव म्हणून आठवणीत राहतो.
