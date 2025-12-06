बुमराह, जडेजा, अय्यर आणि… 6 डिसेंबरची ‘स्पेशल प्लेइंग-11’ तयार! जाणून घ्या कोण-कोणाचा आहे आज वाढदिवस

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Cricketers Birthday: 6 डिसेंबर हा दिवस क्रिकेट कॅलेंडरमध्ये एक खास दिवस बनतो, कारण या दिवशी एका किंवा दोन नव्हे, तर अनेक खेळाडूंचा जन्म झाला आहे. जर ते सर्व एकत्र आले तर ते एक जबरदस्त प्लेइंग इलेव्हन तयार होऊ  शकतात.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 6, 2025, 09:57 AM IST
December 6 Special Cricket Playing 11: क्रिकेटच्या चाहत्यांसाठी 6 डिसेंबर हा दिवस नेहमीच खास असतो. कारण या दिवशी केवळ एका किंवा दोन नव्हे, तर अनेक दिग्गज क्रिकेटपटूंचा जन्म झाला आहे, ज्यामुळे हा दिवस क्रिकेट कॅलेंडरमध्ये एक वेगळाच रंग घेऊन येतो. जगभरातील क्रिकेट फॅन्सना 6 डिसेंबर हा दिवस ‘खास दिवस’ वाटतो कारण या दिवशी जन्मलेले खेळाडू त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीसाठी ओळखले जातात आणि त्यांच्या योगदानामुळे टीमला अनेक विजय मिळाले आहेत.

भारतीय क्रिकेटसाठी 6 डिसेंबरचा खास अर्थ

भारतीय क्रिकेटमध्ये हा दिवस आणखी खास आहे. कारण एकाच दिवशी पाच भारतीय खेळाडूंचा वाढदिवस साजरा होतो, हे स्वतःमध्ये एक रेकॉर्ड मानले जाते. हे खेळाडू फक्त प्रसिद्ध नाहीत, तर आपल्या काळात टीम इंडिया साठी मॅच-विनर ठरलेले आहेत.

टीम इंडियाचे प्रमुख स्टार्स:

  • रवींद्र जडेजा – 37 वर्षांचे; जगभरातील सर्वोत्कृष्ट अष्टपैलू खेळाडूंपैकी एक.
  • जसप्रीत बुमराह – 32 वर्षांचे; भारतीय संघाचा मुख्य वेगवान गोलंदाज.
  • श्रेयस अय्यर – 31 वर्षांचे; मध्यम क्रमवारीतील फलंदाजीसाठी विश्वसनीय.
  • करुण नायर – भारतासाठी टेस्ट मॅचमध्ये त्रिशतक करणारे दिग्गज फलंदाज.
  • आरपी सिंह – 2007 T20 वर्ल्ड कपमध्ये भारताची विजयसंघाची महत्वाची भूमिका बजावलेले वेगवान गोलंदाज.

यामध्ये जडेजा, बुमराह आणि अय्यर हे वर्तमानकाळातील स्टार खेळाडू असून, करुण नायर आणि आरपी सिंह हे माजी खेळाडू. एकाच दिवशी हे सर्व भारतीय खेळाडू जन्मले आहेत, हे अत्यंत दुर्मिळ उदाहरण आहे.

परदेशी क्रिकेट स्टार्सही या दिवशी जन्मलेले

6 डिसेंबर हा दिवस फक्त भारतीय नावांपुरता मर्यादित नाही. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्येही काही मोठ्या नावांचा जन्म याच दिवशी झाला आहे:

  • अँड्र्यू फ्लिंटॉफ (इंग्लंड) – 2005च्या एशेजमध्ये अद्वितीय कामगिरी करणारे ऑलराउंडर.
  • नासिर जमशेद (पाकिस्तान) – शक्तिशाली टॉप-ऑर्डर फलंदाज.
  • ग्लेन फिलिप्स (न्यूझीलंड) – आधुनिक काळातील धडाकेबाज ऑलराउंडर.
  • हॅरी टेक्टर (आयर्लंड) – युवा आणि भविष्यकाळातील स्टार खेळाडू.
  • शॉन इरवाइन (झिम्बाब्वे) – झिम्बाब्वे क्रिकेटचा अनुभवसंपन्न फलंदाज.
  • डेवाल्ड प्रिटोरियस (द. आफ्रिका) – जलद वेगवान गोलंदाज.

या खेळाडूंच्या फलंदाजी, गोलंदाजी आणि अष्टपैलू कौशल्यांचा संगम केला तर एक संपूर्ण, संतुलित आणि सामर्थ्यवान प्लेइंग-11 तयार होते, ज्याला कोणताही आंतरराष्ट्रीय संघ टक्कर देऊ शकतो.

6 डिसेंबरची ‘स्पेशल प्लेइंग-11’

जर फक्त जन्मतारीखांवरून प्लेइंग-11 तयार केली गेली, तर ती अशी दिसेल:

  • नासिर जमशेद (पाकिस्तान) – सलामी फलंदाज
  • शॉन इरवाइन (झिम्बाब्वे) – अनुभवसंपन्न टॉप-ऑर्डर
  • श्रेयस अय्यर (भारत) – मध्यम क्रमवारीतील विश्वसनीय फलंदाज
  • हॅरी टेक्टर (आयर्लंड) – युवा ऑलराउंडर
  • करुण नायर (भारत) – टेस्ट क्रिकेट तिहेरी शतकवीर
  • ग्लेन फिलिप्स (न्यूझीलंड) – पॉवर-हिटर आणि ऑलराउंडर
  • अँड्र्यू फ्लिंटॉफ (इंग्लंड) – अनुभवी ऑलराउंडर
  • रवींद्र जडेजा (भारत) – आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा अष्टपैलू
  • जसप्रीत बुमराह (भारत) – जगातील टॉप वेगवान गोलंदाज
  • डेवाल्ड प्रिटोरियस (द. आफ्रिका) – जलद वेगवान गोलंदाज
  • आरपी सिंह (भारत) – अनुभवी पेसर

ही संघरचना पाहून म्हणता येईल की 6 डिसेंबरच्या जन्मतारखेच्या खेळाडूंची टीम जगातील कोणत्याही संघाला सामोरे जाऊ शकते.

6 डिसेंबर – क्रिकेट चाहत्यांसाठी उत्सवाचा दिवस

या दिवशी जन्मलेले हे सर्व खेळाडू त्यांच्या सध्याच्या किंवा भूतकाळातील कामगिरीसाठी ओळखले जातात. चाहत्यांसाठी हा दिवस स्मरणीय आणि उत्साहवर्धक आहे.

भारतीय क्रिकेट फॅन्सना या दिवशी त्यांच्या आवडत्या स्टार्सना शुभेच्छा देण्याची संधी मिळते.

आंतरराष्ट्रीय फॅन्सना या दिवशी काही गोष्टी लक्षात ठेवायला मिळतात, जसे की फ्लिंटॉफची एशेजमधील खेळी किंवा नासिर जमशेदची फलंदाजी.

एकंदरीत, 6 डिसेंबर क्रिकेट प्रेमींना फक्त जन्मदिन नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या महानतेचा उत्सव म्हणून आठवणीत राहतो.

FAQ

1. 6 डिसेंबर क्रिकेटसाठी का खास आहे?

या दिवशी अनेक आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू जन्मले आहेत. भारतात पाच भारतीय खेळाडू – जडेजा, बुमराह, अय्यर, करुण नायर आणि आरपी सिंह – या दिवशी आपला वाढदिवस साजरा करतात. त्यामुळे हा दिवस भारतीय क्रिकेटसाठी अत्यंत खास मानला जातो.

2. 6 डिसेंबरला जन्मलेल्या प्रमुख भारतीय खेळाडू कोण आहेत?

  • रवींद्र जडेजा (37 वर्षांचे)
  • जसप्रीत बुमराह (32 वर्षांचे)
  • श्रेयस अय्यर (31 वर्षांचे)
  • करुण नायर
  • आरपी सिंह

3. या दिवशी जन्मलेल्या विदेशी क्रिकेट स्टार्स कोण आहेत?

  • अँड्र्यू फ्लिंटॉफ (इंग्लंड)
  • नासिर जमशेद (पाकिस्तान)
  • ग्लेन फिलिप्स (न्यूझीलंड)
  • हॅरी टेक्टर (आयर्लंड)
  • शॉन इरवाइन (झिम्बाब्वे)
  • डेवाल्ड प्रिटोरियस (द. आफ्रिका)
About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

