Marathi News
'काय रे, मुलीला कुठे पाठवतोस?' दिप्ती शर्माच्या वडिलांना मारायचे टोमणे, ऑलराऊंडर खेळाडूने फक्त एका थ्रो ने उडवला स्टंप

Deepti Sharma struggle Story: हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय महिला संघाने 2025 एकदिवसीय विश्वचषकात इतिहास रचला. दीप्ती शर्माने अंतिम सामन्यात 58धावा केल्या आणि 5 विकेट्स घेतल्या आणि ती स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू ठरली.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 4, 2025, 06:59 PM IST
भारतीय महिला संघाने 2025 चा आयसीसी एकदिवसीय विश्वचषक जिंकून इतिहास रचला. हरमनप्रीत कौरच्या संघाने आता दिग्गज कपिल देव यांच्या 1983 विश्वचषक विजेत्या संघाप्रमाणे आपले नाव अमर केले आहे. या ऐतिहासिक विजयात सर्वात जास्त चर्चेत असलेली खेळाडू म्हणजे संघाची अष्टपैलू खेळाडू दीप्ती शर्मा.

अंतिम सामन्यासारख्या उच्च दाबाच्या सामन्यात तिने प्रथम दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 58 केल्या आणि नंतर 5 विकेट्स घेऊन सामन्याचे चित्र बदलले. दीप्तीसाठी हा प्रवास सोपा नव्हता. तिच्या वडिलांना टोमणे मारावे लागले, पण तिने त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि तिच्या मुलीचे स्वप्न पूर्ण केले. दीप्ती शर्माने अंतिम सामन्यात दाखवलेली कामगिरी तिने संपूर्ण स्पर्धेत पुनरावृत्ती केली. महिला विश्वचषकादरम्यान तिने 215 धावा केल्या, 22 विकेट घेतल्या आणि तीन अर्धशतके काढली. यापूर्वी कोणत्याही महिला खेळाडूने असा पराक्रम केला नव्हता. 

दीप्ती शर्मा या विश्वचषकात सर्वाधिक विकेट घेणारी गोलंदाज होती. आग्रामध्ये जन्मलेल्या दीप्ती शर्मा, जी एक महान अष्टपैलू खेळाडू बनण्याच्या मार्गावर आहे, तिचा जन्म 24 ऑगस्ट 1997 रोजी भगवान शर्मा आणि सुशीलाच्या पोटी झाला. तिचे वडील रेल्वेमध्ये काम करत होते. दीप्तीचा जन्म उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथे झाला. दीप्तीचे घर शाहगंजमधील अवधपुरी कॉलनीत आहे. दीप्ती तिच्या भावंडांमध्ये सर्वात लहान आहे. तिचा भाऊ सुमित शर्मा देखील क्रिकेट खेळला होता, परंतु तिच्या बहिणीइतकी प्रसिद्धी मिळवू शकला नाही. 

दीप्ती शर्माने अंतिम सामन्यात 58 धावा केल्या आणि पाच विकेट घेतल्या. तिचा क्रिकेट प्रवास एका थ्रोने सुरू झाला. दीप्ती शर्मा तिचा भाऊ सुमितसोबत त्याचा सराव पाहण्यासाठी जात असे. आईच्या नापसंती असूनही ती चोरून बाहेर पडायची. एके दिवशी, दीप्ती तिच्या भावाचा सराव पाहत असताना, चेंडू तिच्या दिशेने आला. तिने तो उचलला, तिच्या सर्व शक्तीनिशी फेकला आणि तो मैदानात परत आणला. दीप्तीचा थ्रो इतका शक्तिशाली होता की माजी भारतीय फलंदाज हेमलता कलाला तिच्यात काहीतरी खास जाणवले. 

एकलव्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समध्ये प्रशिक्षणादरम्यान तिने दीप्तीला फोन केला आणि सर्व काही बदलले. तिच्या वडिलांना शेजारी टोमणे मारायचे, पण दीप्तीने तिचा मोठा भाऊ सुमितला पाहून क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली. तिच्या वडिलांनी त्यांच्या मुलीच्या स्वप्नाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. ती आठ वर्षांची असताना, ती तिच्या भावासोबत स्टेडियममध्ये जायची. तिच्या आजूबाजूचे लोक तिला टोमणे मारू लागले, "तू मुलीला कुठे पाठवत आहेस? हा मुलांचा खेळ आहे, मुलींचा खेळ नाही. तिला डॉक्टर किंवा इंजिनिअर व्हायचे आहे. तिला शिक्षित व्हायचे आहे.

" दीप्तीच्या वडिलांनी हे शब्द इंडियन एक्सप्रेसशी शेअर केले. दीप्ती शर्मा स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू ठरली. फक्त 16 व्या वर्षी, तिने नोव्हेंबर 2014 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारतासाठी तिचा पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला. 2016 मध्ये, तिने एकदिवसीय सामन्यात पाच विकेट घेतल्या आणि येथूनच तिचा यशाचा प्रवास सुरू झाला. त्यानंतर फक्त एक वर्षानंतर, 2017 मध्ये, दीप्तीने 188 धावांची खेळी करून धमाल केली. तिने पूनम राऊतसोबत ३२० धावांची सलामी भागीदारी करण्याचा विश्वविक्रम केला. 129 टी-20 सामन्यांमध्ये दीप्तीने 1100 धावा केल्या आहेत आणि 147 विकेट्स घेतल्या आहेत. 121 एकदिवसीय सामन्यांमध्ये तिने 2739 धावा आणि 162 विकेट्स घेतल्या आहेत. पाच कसोटी सामन्यांमध्ये तिने 319 धावा केल्या आहेत आणि 20 विकेट्स घेतल्या आहेत.

