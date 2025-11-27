WPL 2026 ऑक्शनमध्ये सर्वात महागडी ठरली दीप्ती शर्मा, 'या' संघाने लावली मोठी बोली

WPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) पाठोपाठ महिला क्रिकेटला सुद्धा प्रोत्साहन देण्यासाठी बीसीसीआयने तीन वर्षांपूर्वी महिला प्रीमियर लीगला (Women Premier League) सुरुवात केली होती. 2026 रोजी महिला प्रीमियर लीगचं चौथ सीजन आहे. या सीजनसाठी 27 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीमध्ये ऑक्शन पार पडलं. आतापर्यंत या ऑक्शनमध्ये दिप्ती शर्मा (Deepti Sharma) ही सर्वात महागडी खेळाडू ठरली. तिच्यासाठी यूपी वॉरियर्सने RTM कार्डचा वापर केला.
दीप्ती शर्मा ही यंदाच्या महिला प्रीमियर लीग 2026 च्या ऑक्शनमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आली. तिच्याआधी एलिसा हीली अनसोल्ड ठरली. हिलीसाठी कोणीही बोली न लावणं हे आश्चर्यचकित करणारं होतं. त्यानंतर दीप्ती शर्मा जेव्हा ऑक्शनमध्ये आली तेव्हा तिच्यावर सुद्धा सुरुवातीला कोणी बोली लावली नव्हती. शेवटी दिल्लीने तिच्या बेस प्राईजवर बोली लावली. त्यानंतर यूपी वॉरियर्सने त्यांचं RTM कार्ड वापरलं त्यानंतर दिल्लीने दीप्तीची प्राईज 3 कोटी 20 लाख रुपये केली. यूपीने RTM चा वापर दीप्ती शर्मासाठी करण्यात आला.
दीप्ती शर्मा - 3 कोटी 20 लाख रुपये (यूपी वॉरियर्स)
सोफी डिवाइन- 2 कोटी (गुजरात जायंट्स)
एमेलिया केर- 3 कोटी (मुंबई इंडियंस)
रेणुका सिंह- 60 लाख (गुजरात जायंट्स)
सोफी एक्लेस्टन- 85 लाख (यूपी वॉरियर्स )
मेग लॅनिंग- 1.9 कोटी (यूपी वॉरियर्स )
लाॅरा वोल्वार्ड्ट- 1.1 कोटी (दिल्ली कॅपिटल्स)
मार्की राउंडमध्ये यूपी वॉरियर्सने 3 खेळाडूंना करारबद्ध केलं. या फेरीत दीप्ती शर्मा (3.2 कोटी रुपये) सोबत, त्यांनी सोफी एक्लेस्टोन (85 लाख) आणि मेग लॅनिंग (1.9 कोटी रुपये) यांनाही संघात घेतले. गुजरात जायंट्सने या फेरीत त्यांच्या संघात 2 खेळाडू (सोफी डेव्हाईन आणि रेणुका सिंग) सामील केले.
महिला प्रीमियर लीग 2026 का ऑक्शन कधी पार पडले?
महिला प्रीमियर लीग 2026 का ऑक्शन 27 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीमध्ये पार पडले.
दीप्ती शर्मा कोणत्या संघात गेली?
दीप्ती शर्मा यूपी वॉरियर्स संघात गेली.
महिला प्रीमियर लीग 2026 मध्ये कोणती खेळाडू सर्वात महागडी ठरली?
दीप्ती शर्मा महिला प्रीमियर लीग 2026 मध्ये सर्वात महागडी खेळाडू ठरली.