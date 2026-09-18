/दिल्ली कॅपिटल्सचा स्टार खेळाडू अभिषेक पोरेलची तुरुंगातून सुटका; का झाली होती अटक?

आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सच्या स्टार खेळाडू अभिषेक पोरेल मागील काही काळापासून वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. मागील काही काळापासून अभिषेक पोरेल हा तुरुंगात होता, त्याच्यावर गंभीर आरोप लावण्यात आले होते. न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला आहे. त्याने यापूर्वी जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता, परंतु न्यायालयाने तो फेटाळला होता. अभिषेक पोरेलला 11 ऑगस्ट 2026 रोजी अटक करण्यात आले होती आता त्याच्यासाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे, नक्की प्रकरण काय यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
आता, दिलासादायक बातमी म्हणजे अभिषेक पोरेलला जामीन मंजूर झाला आहे. एका 23 वर्षीय वैद्यकीय विद्यार्थिनीने लैंगिक शोषणाचा आरोप केल्यानंतर अभिषेकला हुगळी येथे अटक करण्यात आली होती. पण आता, न्यायालयाने त्याला दिलासा दिला आहे. अभिषेक पोरेल 36 दिवस तुरुंगामध्ये होता त्याला आता जामीन मंजूर झाला आहे, त्याने यापूर्वी न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता, परंतु न्यायालयाने त्याचा अर्ज फेटाळला होता. मात्र, दुसऱ्या प्रयत्नात त्याला जामीन मंजूर झाला. त्या २३ वर्षीय विद्यार्थिनीने अभिषेकवर लैंगिक छळासह अनेक गंभीर आरोप केले होते.
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23 वर्षीय विद्यार्थिनीने अभिषेकवर लैंगिक छळ केल्याचा दावा केला होता, एवढेच नाही त्या तरुणीसोबत लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन तिच्यासोबत संबंध देखील ठेवले होते. पिडीत तरुणीने असेही सांगितले की, मानसिक छळ, धमक्या आणि खाजगी फोटो व व्हिडिओंचा गैरवापर केल्याचाही आरोप केला होता. मात्र, अभिषेकने हे आरोप फेटाळले होते. यानंतर, कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार दमदम पोलीस ठाण्याने अभिषेकला अटक करून ताब्यात घेतले होते. मात्र, आता त्याला जामीन मंजूर झाला आहे.
अभिषेक पोरेलच्या आयपीएलमधील कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर आयपीएल 2023 मध्ये दिल्ली कॅपिट्ल्सच्या संघामध्ये सामील झाला होता. 2023 मध्ये अभिषेक पोरेल दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघासाठी चार सामने खेळला होता, यामध्ये त्याने 33 धावा केल्या. त्याने त्याच्या पहिल्या सिझनमध्ये फार काही चांगली कामगिरी केली नव्हती. 2024 मध्ये त्याला संधी मिळाली होती, त्याने संघासाठी 14 सामने खेळले होते यामध्ये त्याने 14 सामन्यांमध्ये 12 डावांमध्ये 32.70 च्या सरासरीने 327 धावा केल्या होत्या. आयपीएल 2025 मध्येही त्याने 13 सामन्यांमध्ये 13 डावांत 301 धावा करत शानदार कामगिरी केली. आयपीएल 2026 मध्ये त्याला फारशा संधी मिळाल्या नाहीत. त्याने चार सामन्यांमध्ये 108 धावा केल्या.