IPL 2026: अक्षर पटेलमुळे दिल्लीचं 13.25 कोटींचं नुकसान? कर्णधारावर गंभीर आरोप, 'चुकीच्या पद्धतीने...'

Axar Patel Delhi Capitals IPL 2026: दिल्ली कॅपिटल्सचा कर्णधार अक्षर पटेलवर आपल्या स्टार खेळाडूचा योग्य प्रकारे वापर न केल्याबद्दल टीका होत आहे.
Axar Patel Delhi Capitals IPL 2026: आयपीएलचा हंगाम आता अखेरच्या टप्प्याकडे जात असताना, दिल्ली कॅपिटल्स संघासमोर अनेक चिंता आहेत. फिरकी गोलंदाज कुलदीप यादवचा सध्याचा फॉर्म हा संघासाठी सर्वाधिक चिंतेचा विषय आहे. 13.25 कोटींना रिटेन करण्यात आलेल्या कुलदीपने 10 सामन्यांमध्ये केवळ 7 विकेट घेतले आहेत. या हंगामात त्याने 10 पेक्षा अधिकच्या 'इकॉनॉमी रेट'ने धावा दिल्या आहेत. अनेकदा तर त्याने आपल्या गोलंदाजीचा संपूर्ण कोटाही पूर्ण केलेला नाही. भारताचा आणि चेन्नई सुपर किंग्जचा (CSK) माजी स्टार खेळाडू सुब्रमण्यम बद्रीनाथ याने कुलदीपचा योग्य वापर न केल्याबद्दल दिल्लीचा कर्णधार अक्षर पटेल याला जबाबदार धरलं आहे.
"कुलदीप यादव चांगली गोलंदाजी केलेली नाही हे नक्की आहे. अक्षर पटेलने त्याचा योग्य वापर केला नाही," असं बद्रीनाथने म्हटलं आहे. आपल्या युट्यूब चॅनेलवर बोलताना त्याने हे मत मांडलं. कुलदीपच्या खराब कामगिरीची जबाबदारी जितकी स्वत: कुलदीपची आहे, तितकीच ती अक्षर पटेलवचीही आहे.
"गोलंदाजाचा वापर तुम्ही नेमक्या कोणत्या वेळी करता, हे अत्यंत महत्त्वाचं असतं. एकदा अक्षरने कुलदीपला 20 वी ओव्हर टाकायला लावली होती, तर स्वतः मात्र त्याने गोलंदाजी केली नाही. तुम्ही तुमच्या गोलंदाजाला अशा कठीण परिस्थितीत टाकू शकत नाही," असं मत त्याने मांडलं.
"कर्णधाराने योग्य वापर केलेला नाही आणि कुलदीपने त्याची सर्वोत्तम खेळी केलेली नाही. जेव्हा एखादा प्रमुख गोलंदाज फॉर्ममध्ये नसतो, तेव्हा कर्णधाराने त्याचा योग्य वेळी वापर करणं हे अधिकच महत्त्वाचं ठरतं. त्यामुळे हे दोन्ही बाजून आहे. शिवाय, अक्षरची कामगिरीही सध्या सर्वोत्तम पातळीवर नाही," असं त्याने पुढे नमूद केलं.
दरम्यान, कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) विरुद्धच्या सामन्यापूर्वी, दिल्ली कॅपिटल्सचा फलंदाज डेव्हिड मिलरने खराब फॉर्मचा सामना करणाऱ्या कुलदीप यादवला पाठिंबा दिला. तो कौशल्यवान खेळाडू आणि सामना जिंकून देणारा आहे असं त्याने म्हटलं.
घरच्या मैदानावर सलग चार पराभवांचा सामना केल्यानंतर दिल्ली स्पर्धेत आव्हान टिकवून ठेवण्यासाठी संघर्ष कर आहेत. आयपीएलच्या या हंगामात कुलदीपची कामगिरी निराशाजनक राहिली आहे. त्याने 10 सामन्यांत केवळ सात बळी मिळवले असून, त्याची सरासरी 44.42 आणि इकॉनॉमी रेट 10.36 इतका राहिला आहे. 31 धावांत 2 विकेट्स ही त्याची सर्वोत्तम कामगिरी ठरली आहे.