राष्ट्रकुल टेबल टेनिस स्पर्धेचा जल्लोष; 'मयूर' ठरणार अधिकृत मॅसकॉट, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्तांनी केले अनावरण

दिल्लीत यावर्षी होणाऱ्या 22व्या राष्ट्रकुल टेबल टेनिस अजिंक्यपद स्पर्धेची तयारी आता वेगाने सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी स्पर्धेच्या अधिकृत मॅसकॉटचे अनावरण केले. भारताच्या राष्ट्रीय पक्ष्यापासून प्रेरणा घेत तयार करण्यात आलेल्या या मॅसकॉटला 'मयूर' असे नाव देण्यात आले असून, तो उत्साह, एकात्मता आणि भारतीय आदरातिथ्याचे प्रतीक असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कार्यक्रमाला दिल्लीचे शिक्षण आणि क्रीडा मंत्री आशिष सूद, राष्ट्रकुल टेबल टेनिस महासंघाचे अध्यक्ष विवेक कोहली तसेच क्रीडा क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते. 27 जुलै ते 2 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत दिल्लीतील त्यागराज स्टेडियममध्ये ही प्रतिष्ठेची स्पर्धा पार पडणार आहे.
आता प्रश्न पडला असेल की मॅसकॉट म्हणून मयूरचीच निवड का? तर या मागचं कारण असं की 'मयूर'च्या रचनेमध्ये मोराच्या पिसांमध्ये सहभागी होणाऱ्या राष्ट्रकुल देशांच्या ध्वजांचे रंग आणि प्रतिकात्मक रूप समाविष्ट करण्यात आले आहे. सहभागी होणाऱ्या देशांचे ध्वज हे पिसाऱ्यातील प्रत्येक पंखात आहेत. हे बघायला तर सुंदर दिसतच आहे सोबतीला नेमके कोणते देश स्पर्धेत आहेत याबद्दल सहज माहिती मिळत आहे. याशिवाय या मॅसकॉट म्हणून मैत्री, क्रीडाभाव आणि जागतिक ऐक्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
मॅसकॉटचे अनावरण करताना बोलताना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता म्हणाल्या की, दिल्लीला आंतरराष्ट्रीय क्रीडा नकाशावर अधिक ठळकपणे स्थान मिळवून देण्याची ही मोठी संधी आहे. "भारताचा राष्ट्रीय पक्षी असलेला 'मयूर' ऊर्जा, उत्साह आणि सकारात्मकतेचे प्रतीक आहे. सहभागी सर्व देशांच्या ध्वजांचे प्रतिनिधित्व करणारी त्याची पिसे राष्ट्रकुल कुटुंबातील ऐक्य अधोरेखित करतात." असे त्या म्हणाल्या.
पुढे बोलताना त्यांनी दिल्ली सरकार खेळाडूंना अधिक सक्षम करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितले. क्रीडा पायाभूत सुविधा उभारणे, बक्षीस रक्कम वाढवणे, अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि दर्जेदार प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यावर सरकारने विशेष भर दिल्याचे त्यांनी नमूद केले. "दिल्लीतील प्रत्येक खेळाडूला स्वतःची क्षमता सिद्ध करण्यासाठी योग्य संधी, आवश्यक सुविधा आणि सक्षम व्यासपीठ मिळावे, ही आमची भूमिका आहे. 27 जुलै ते 2 ऑगस्ट 2026 दरम्यान दिल्लीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाची ही स्पर्धा होत असल्याचा आम्हाला आनंद आहे. क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठी दिल्ली सरकारची बांधिलकी कायम राहील आणि खेळाडूंना सर्वतोपरी पाठबळ दिले जाईल," असे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी स्पष्ट केले.
दिल्ली में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक मस्कट का अनावरण, CM रेखा गुप्ता रहीं मौजूद#Delhi #DelhiNews #RekhaGupta #CommonwealthTableTennisChampionships #Mascot pic.twitter.com/De5Cg48xg1— Zee News (@ZeeNews) July 14, 2026
दिल्लीचे क्रीडा मंत्री आशिष सूद यांनीही या स्पर्धेचे आयोजन दिल्लीसाठी अभिमानाची बाब असल्याचे सांगितले. "राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूंना सर्वोत्तम सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार बांधील आहे. दिल्लीला देशाची क्रीडा राजधानी बनवण्याच्या दिशेने आम्ही सातत्याने काम करत आहोत," असे ते म्हणाले.
दिल्ली सरकार आणि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या स्पर्धेत राष्ट्रकुलातील 35 हून अधिक देशांतील खेळाडू सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका, मलेशिया, सिंगापूर, स्कॉटलंड, वेल्स, नायजेरिया, केनिया, जमैका तसेच त्रिनिदाद आणि टोबॅगो यांसारख्या देशांचे संघ या स्पर्धेत सहभागी होणार आहेत. विविध गटांतील सामने सात दिवस रंगणार असून, अंतिम सामने 2 ऑगस्ट रोजी खेळवले जाणार आहेत.