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राष्ट्रकुल टेबल टेनिस स्पर्धेचा जल्लोष; 'मयूर' ठरणार अधिकृत मॅसकॉट, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्तांनी केले अनावरण

दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी 'कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चॅम्पियनशिप २०२६' चे अधिकृत मॅसकॉट म्हणून 'मयूर'चे अनावरण केले आहे.  २७ जुलै ते २ ऑगस्ट या कालावधीत आयोजित केल्या जाणाऱ्या 'कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चॅम्पियनशिप्स २०२६' चे यजमानपद दिल्ली हे शहर भूषवणार आहे.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 16, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:17 AM IST
राष्ट्रकुल टेबल टेनिस स्पर्धेचा जल्लोष; 'मयूर' ठरणार अधिकृत मॅसकॉट, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्तांनी केले अनावरण
Image Credit: &#039;कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चॅम्पियनशिप 2026&#039; चे अधिकृत मॅसकॉट म्हणून &#039;मयूर&#039;चे अनावरण (Photo Credit: @cmo.delhi / Instagram)

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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राष्ट्रकुल टेबल टेनिस स्पर्धेचा जल्लोष; 'मयूर' ठरणार अधिकृत मॅसकॉट, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्तांनी केले अनावरण
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