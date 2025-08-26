English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आशिया चषक स्पर्धेआधीच गौतमसाठी 'गंभीर' बातमी! 'त्या' कृत्यामुळे अडकला कायद्याच्या कचाट्यात

Court Decision Against Gautam Gambhir: काही दिवसांमध्ये भारतीय संघ आशिया चषक स्पर्धेसाठी रवाना होणार असतानाच गौतमसाठी गंभीर बातमी समोर आली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 26, 2025, 10:31 AM IST
गंभीरविरोधात गेला कोर्टाचा निकाल (फाइल फोटो)

Court Decision Against Gautam Gambhir: भारतीय क्रिकेट संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर कायद्याच्या कचाट्यात अडकला आहे. आशिया चषक स्पर्धेसाठी भारतीय संघ पुढील काही दिवसांमध्येच दुबईला रवाना होणार असतानाच गौतम गंभीरसमोर नवीन संकट उभं राहिलं आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आहे जाणून घेऊयात...

नेमकं घडलेलं काय?

गौतम गंभीर अडचणीत अडकण्यामागील कारण ठरलं आहे तो खासदार असताना घडलेली एक घटना. कोरोना कालावधीमध्ये गौतम गंभीरने अनेकांना वेगवेगळ्या पद्धतीने मदत केली होती. मात्र याच काळात त्याने  बेकायदा औषध साठा व वितरण केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. बेकायदेशीररित्या औषध साठा ठेऊन त्याचं वितरण केल्या प्रकरणात भारतीय क्रिकेट संघाचा मुख्य प्रशिक्षक घटना घडल्यानंतर साधारण पाच वर्षांनी अडचणीत सापडला आहे. गंभीरबरोबरच त्याची फाउंडेशन आणि कुटुंबीयांविरुद्ध खटला दाखल करण्यात आला आहे. सदर खटला थांबतण्यात यावा आणि रद्द केला जावा यासाठी गंभीरने अर्ज केला होता. या अर्जावर सुनावणी करातना दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी हा खटला रद्द करण्यास नकार दिला आहे. 

न्यायालयाने काय म्हटलं?

गंभीरच्या वकिलांनी युक्तीवाद करताना तो पूर्वी खासदार होता याचा उल्लेख केला. "गंभीर माजी खासदार, भारतीय संघाचा माजी कर्णधार असून त्याने कोरोनाच्या महासाथीत लोकांना ऑक्सिजन सिलिंडर व औषधे पुरवून मदत केली," असं न्यायालयाला सांगितलं. मात्र, न्यायालयाने हे सारे मुद्दे अप्रासंगिक ठरवले. न्यायालयाने गंभीरच्या वकिलांचा दावा खोडून काढताना, "फक्त नाव, प्रतिमा किंवा केलेली कामगिरी यावरून दिलासा मिळत नाही. न्यायालयात असं 'नेम ड्रॉपिंग' चालत नाही," अशा शब्दांमध्ये वकिलांना सुनावत याचिकेतून नाव वगळण्यास किंवा ती रद्द करण्यात स्पष्टपणे नकार दिला. या निर्णयामुळे गंभीरच्या अडचणी वाढल्या आहेत. आता गौतम गंभीर, त्याची फाउंडेशन आणि कुटुंबियांविरुद्ध खटला चालवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुढील सुनावणी 29 ऑगस्ट 2025 रोजी होणार आहे.

FAQ

गौतम गंभीर यांच्याविरुद्ध कोणत्या प्रकरणात खटला दाखल झाला आहे?
गौतम गंभीर, त्यांचे फाउंडेशन आणि कुटुंबीयांविरुद्ध कोरोना कालावधीत बेकायदा औषध साठा ठेवणे आणि त्याचे वितरण केल्याचा आरोप आहे. हा खटला औषध आणि प्रसाधन सामग्री अधिनियम (Drugs and Cosmetics Act) अंतर्गत दाखल झाला आहे.

या प्रकरणात कोण-कोण आरोपी आहेत?
गौतम गंभीर, त्यांचे गौतम गंभीर फाउंडेशन, फाउंडेशनच्या सीईओ अपराजिता सिंह, त्यांची आई सीमा गंभीर आणि पत्नी नताशा गंभीर (दोघीही फाउंडेशनच्या ट्रस्टी) यांच्याविरुद्ध खटला दाखल झाला आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात काय निर्णय दिला?
दिल्ली उच्च न्यायालयाने 25 ऑगस्ट 2025 रोजी गौतम गंभीर यांनी दाखल केलेली याचिका रद्द करण्यास आणि ट्रायल कोर्टाच्या कार्यवाहीवर स्थगिती देण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती नीना बंसल कृष्णा यांनी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 29 ऑगस्ट 2025 रोजी निश्चित केली आहे.

या प्रकरणाची सध्याची स्थिती काय आहे?
दिल्ली उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाच्या कार्यवाहीवर स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने गौतम गंभीर, त्यांचे फाउंडेशन आणि कुटुंबीयांविरुद्ध खटला चालवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुढील सुनावणी 29 ऑगस्ट 2025 रोजी होणार आहे.

