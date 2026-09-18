/भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान सामन्यादरम्यान 19 लोकांना झाली अटक, नेमकं घडलं काय?

IND VS AFG T20 Series : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात तीन सामन्यांची टी20 सीरिज खेळवण्यात आली असून याचे सामने हे दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवण्यात आले. 13, 15 आणि 17 सप्टेंबर या दिवशी भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात सामने खेळवले गेले. यात टीम इंडियाने सर्व सामन्यात अफगाणिस्तानचा पराभव केला आणि 3-0 ने सीरिज जिंकली. या सीरिज दरम्यान दिल्ली पोलिसांच्या हाती एक मोठं यश आलं. त्यांनी भारत अफगाणिस्तान सामन्याच्या तिकिटांची काळाबाजारी करणाऱ्यांविरोधात कारवाई केली. अरुण जेटली स्टेडियमच्या जवळपास अवैधपणे सामन्याच्या तिकिटांची विक्री करण्याच्या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी 19 लोकांना अटक करण्यात आली.
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान सीरिजच्या दरम्यान दिल्ली पोलिसांनी 3 दिवसांच विशेष अभियान राबवलं. या अभियानाचा उद्देश तिकिटांची अवैध्य विक्री आणि तिकिटांचं रिसेलिंग करणाऱ्यांना अटक करणे हे होतं. तिकिटांच्या काळ्या बाजाराबाबत तेरा एफआयआर दाखल करण्यात आले. या कारवाईदरम्यान ताब्यात घेण्यात आलेल्या 19 आरोपींकडून क्रिकेट सामन्यांची 71 तिकिटं आणि 7400 रुपये रोख रक्कम जप्त करण्यात आली.
दिल्ली पोलिसांना त्यांच्या सूत्रांकडून माहिती मिळाल्याने ते स्टेडियम परिसरात गुप्तपणे लक्ष ठेवत होते. बनावट ग्राहकांचा वापर करून तिकिटांची बेकायदेशीर विक्री होत असल्याची बाबही निश्चित करण्यात आली. विशेषतः स्टेडियमजवळील परिसरामध्ये ज्यात दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन, एमजी मार्ग, बीएसझेड मार्ग आणि जेपीएन पार्क यांचा समावेश होता. निगराणी वाढवण्यात आली. उल्लेखनीय बाब म्हणजे या सीरिजमधील तिन्ही सामने 13, 15 आणि 17 सप्टेंबर रोजी दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळले गेले.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, काही आरोपींनी कमी दरात तिकिटे मिळवून ती प्रेक्षकांना चढ्या दराने विकण्याचा प्रयत्न केला. साधारणपणे, जेव्हा अधिकृत संकेतस्थळावर तिकिटे संपतात, तेव्हा सामना पाहण्यासाठी लोक कोणतीही किंमत मोजायला तयार असतात. काळा बाजार करणारे याचाच फायदा उचलून प्रेक्षकांना लूटतात आणि चढ्या दराने तिकिटांची विक्री करतात. भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील सामने ज्या दिवशी खेळले गेले. म्हणजेच 13, 15 आणि 17 सप्टेंबर रोजी त्याच दिवशी पोलिसांनी काळा बाजार रोखण्यासाठी मोहीम राबवली.
पहिला सामना झाल्याच्या एका दिवसानंतर 14 सप्टेंबर रोजी 4 FIR दाखल झाल्या. ज्यात 5 आरोपींना अटक करण्यात आले. त्यांच्याकडे 29 तिकिटं आणि 3400 रुपये मिळाले. दुसऱ्या सामन्यात 6 FIR दाखल झाल्या याअंतर्गत 10 आरोपींना अटक करण्यात आली. त्यांच्याकडून सामन्याची 31 तिकिटे आणि 4000 रुपये जप्त करण्यात आले. दरम्यान 17 सप्टेंबर रोजी तीन FIR दाखल करण्यात आले आणि चार आरोपींकडून 11 तिकिटं जप्त करण्यात आली. या सगळ्या प्रकरणी दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ टाउंटिंग अँड मॅलप्रॅक्टिसेज अगेंस्ट टूरिस्ट्स एक्ट 2010 कलम 4(C) अंतर्गत कारवाई केली जाईल.