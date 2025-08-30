टी 20 लीगमध्ये तुफान राडा, गोविंदाच्या जावयाने गोलंदाजाचं तोंड बंद करून खेचलं Video

Delhi Cricket League : इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये आपल्या फलंदाजीने जबरदस्त कामगिरी केलेला नितीश राणा (Nitish Rana) दिल्ली प्रीमियर लीगमध्ये सुद्धा चांगली कामगिरी करत आहे. नितीश राणा बॉलिवूड अभिनेता गोविंदाचा जावई आहे. नितीशची बायको साची मारवाह ही गोविंदाची भाची आहे. शुक्रवारी दिल्ली प्रीमियर लीगमध्ये (Delhi Premier League) एलिमिनेटर सामना पार पडला. अरुण जेटली स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात साऊथ दिल्लीचा सुपर्रस्टार्ज आणि वेस्ट दिल्ली लायन्स यांच्यात सामना पार पडला. दोन संघांच्या खेळाडूंमध्ये मैदानावर तुफान राडा झाला.
दिल्ली प्रीमियर लीगमध्ये शुक्रवारी झालेल्या सामन्यात तुफान रद्द पाहायला मिळाला. दोन्ही संघाचे खेळाडू एकमेकांना मारण्यासाठी पुढे आले. हे सगळं तेव्हा झालं वेस्ट दिल्ली लायन्सचा ओपनिंग फलंदाज कृष्णा यादवला 11 व्या ओव्हरमध्ये अमन भारतीने आउट केले. संघ 202 धावांचा पाठलाग करत होता. 11 व्या ओव्हरच्या पहिल्या बॉलवर कृष्णाने वेगवान गोलंदाज भारतीला लॉन्ग-ऑफवरून षटकार मारला. पण चांगलं कनेक्शन बनलं नाही आणि अनमोल शर्माने बाउंड्री रोपजवळ कॅच पकडला. यानंतर दोन्ही खेळाडूंमध्ये धक्काबुक्की झाली.
वेगवान गोलंदाजाने पहिले महत्वाची विकेट घेतल्यावर फलंदाजाकडे रोखून पाहिले. या प्रकारच्या प्रतिक्रियेनंतर कृष्णा यादव खूप संतापला. साउथ दिल्ली सुपरस्टार्सच्या सुमित माथूरने सुद्धा या वादात उडी मारली. हे पाहून फिल्डिंग करणारे सर्व खेळाडू जमा झाले. फिल्ड अंपायरने हे प्रकरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांचा कोणीही ऐकत नव्हतं. वेस्ट दिल्ली लायन्सचा कर्णधार नितीश राणा हा ऑन-फील्ड अंपायर सोबत भांडण सोडवण्याचा प्रयत्न करत होता. त्याने सुमितला कृष्णापासून दूर केले.
नितीश राणाने भांडण करताना गोलंदाजाचं तोंड पकडलं आणि त्याला दूर नेलं. त्याने सुमितच्या खांद्यावर हात ठेवून परिस्थिती शांत केली आणि त्याला फलंदाजापासून वेगळे केले. दिल्लीसाठी त्याच्या दीर्घ कारकिर्दीमुळे, प्रत्येकजण त्यांचा वरिष्ठ खेळाडू नितीश राणाचा आदर करतो आणि त्याचे ऐकतो. नितीश राणाच्या मध्यस्थीमुळे वाद निवळायला मदत झाली.
नितीश राणाने वाद निवळवण्यात कशी भूमिका बजावली?
नितीश राणाने आपल्या अनुभवाचा आणि दिल्ली क्रिकेटमधील वरिष्ठ खेळाडू म्हणून असलेल्या आदराचा उपयोग करत वाद शांत केला. त्याने सुमित माथूरला शांतपणे बाजूला नेलं आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली. त्याच्या मध्यस्थीमुळे खेळाडूंमधील तणाव कमी झाला.
नितीश राणाचं बॉलिवूडशी काय नातं आहे?
नितीश राणा हा बॉलिवूड अभिनेता गोविंदाचा जावई आहे. त्याची पत्नी साची मारवाह ही गोविंदाची भाची आहे.
नितीश राणा कोण आहे आणि त्याचं दिल्ली प्रीमियर लीगमधील योगदान काय आहे?
नितीश राणा हा इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) मध्ये आपल्या फलंदाजीने प्रसिद्ध असलेला खेळाडू आहे आणि दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) मध्ये वेस्ट दिल्ली लायन्सचा कर्णधार आहे. त्याने डीपीएल 2025 च्या एलिमिनेटर सामन्यात 55 चेंडूत नाबाद 134 धावांची खेळी करून संघाला सात विकेट्सने विजय मिळवून दिला.