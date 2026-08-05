/रागात बॉलला मारली लाथ आणि फलंदाज झाला रन आऊट, क्रिकेटमधील 1 इन मिलियन मुमेंट पाहिलात का?

Cricket News : मंगळवारी दिल्ली प्रीमियर लीगमधील एका सामन्यात क्रिकेटमधील 1 इन मिलियन मुमेंट पहायला मिळाला. दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 (Delhi Premier League) रोजी मंगळवारी न्यू दिल्ली टायगर्स आणि आउटर दिल्ली वॉरियर्स यांच्यात सामना खेळवला गेला. या सामन्यात हिम्मत सिंहच्या रन आउटने सामना पूर्णपणे पलटवला. सामना जिंकण्यासाठी एक धाव आवश्यक असताना न्यू दिल्ली टायगर्सच्या हिम्मत सिंहने सामन्याच्या शेवटच्या बॉलवर एक अशी लाथ मारली की फलंदाज रनआउट झाला आणि सामना टाय झाला. दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 मध्ये मंगळवारी लखनऊ सुपर जायंट्स आणि न्यू दिल्ली टायगर्सचा क्रिकेटर हिम्मत सिंहने आउटर दिल्ली वॉरियर्स विरुद्ध सामन्यादरम्यान शेवटच्या बॉलवर रन आउट करून सर्वांना हैराण केले. 15 ओव्हरच्या सामन्यात 156 धावांचे लक्ष्य गाठताना, आउटर दिल्ली वॉरियर्सला विजयासाठी शेवटच्या चेंडूवर एका धावेची गरज होती आणि त्यांच्याकडे दोन विकेट्स शिल्लक होते. यावेळी शेवटच्या बॉलवर फलंदाज रन आउट झाल्याने सामना टाय झाला.
प्रथम सलूजाने टायगर्सच्या लक्ष्मणच्या शेवटच्या बॉलचा सामना केला आणि बॉल मिड ऑफच्या दिशेने खेळला. हिम्मत वर्तुळाच्या किनाऱ्यावरून धावत आपल्या स्थानावरून पुढे आला त्याने बॉल उचलून स्टंप्सवर मारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्याला बॉल पकडण्यात अपयश आल्यानंतर त्याने प्रयत्न सोडून दिले आणि वैतागून तो बॉल स्टंप्सच्या दिशेने लाथ मारून उडवला. आश्चर्य म्हणजे तो बॉल नॉन स्ट्रायकरच्या बाजूकडील स्टंप्सना जाऊन लागला, आणि त्यावेळी सलुजा आपल्या क्रीझच्या बाहेर होता. त्यामुळे तो रन आउट झाला आणि सामना बरोबरीत सुटला. परंतु त्यानंतर झालेल्या सुपर ओव्हरमध्ये आउटर दिल्ली वॉरियर्सने विजय मिळवला.
रन आउटची संधी हुकल्यामुळे हिम्मत सिंगचा चेहरा निराश झाला होता. पण बॉल स्टंप्सना लागून फलंदाज रन आउट झाल्याचे पाहताच त्याची निराशा क्षणात आनंदोत्सवात बदलली. काही क्षणांपूर्वीच निराशाने डोक्याला हात लावून बसलेले डगआउटमधील सहकारी, त्यापाठोपाठच्याच क्षणी आनंदाने उड्या मारू लागले.